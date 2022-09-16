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Cтало известно, когда в Минске наконец откроется H&M

16.09.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Магазины H&M откроются в Минске 19 сентября. Информацию об этом опубликовал блогер Максим Пушкин, эту же дату подтвердили и сотрудники магазина в одном из ТРЦ в Минске.

Cтало известно, когда в Минске наконец откроется H&M

— Есть инсайдерская информация от сотрудников, что H&M открывается 19 сентября. Cейчас ждем официальное подтверждение от руководства магазина, — сказали в одном из торговых центров. — Думаю, уже сегодня мы получим официальную информацию.

Всего в Беларуси три магазина H&M. Два в Минске — в ТРЦ Palazzo и Galleria Minsk и один в Гродно — в ТРЦ Triniti.

Напомним, H&M закрылись в Беларуси вслед за Россией. В июле в H&M Group сообщили, что в Беларуси магазины снова заработают, но без конкретики, когда именно и на какое время. Так, 29 июля на странице бренда в ВК появилось объявление о том, что магазины снова откроются в августе. Однако через несколько дней эту новость по неизвестным причинам удалили. 

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Магазины H&M откроются в Минске 19 сентября. Информацию об этом опубликовал блогер Максим Пушкин, эту же дату подтвердили и сотрудники магазина в одном из ТРЦ в...
 
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