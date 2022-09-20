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«Айрон» озвучил новые цены на квартиры в почти готовом доме с видом на Свислочь
20.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На берегу Свислочи продолжается строительство жилого комплекса «Левада». Возводит квартал из 25 домов компания «Айрон». Сегодня в газете «Минский курьер» появились новые цены на квартиры в малоэтажном доме с видом на реку. Стоимость «квадрата» немного выросла.
Дом 6.1. (по генплану) начали строить в декабре прошлого года. По архитектуре он получился таким же, как и два других аналогичных дома на первой линии у воды. В здании − 4 этажа и 6 подъездов. На каждом этаже будет всего по 2 квартиры. Студий, однушек и двушек тут не предусмотрено. В доме будут только трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Кстати, в каждом подъезде будет лифт.
Конструктивная схема дома − железобетонный рамно-связевой каркас. Наружная отделка − вентфасад с облицовкой керамогранитными плитами, часть − штукатурка. Оконные блоки − алюминиевый профиль с заполнением двухкамерными стеклопакетами, оснащенными детскими замками безопасности. Ограждения лоджий − сплошное остекление из алюминиевого профиля.
Согласно новой декларации всем желающим к долевому строительству предлагаются:
− 3- и 4-комнатные квартиры, расположенные на 1-м этаже − 2100 долларов за «квадрат»;
− 3- и 4-комнатные квартиры, расположенные на 2-м, 3-м этаже − 2200 долларов за «квадрат».
Стоимость действительна при 100%-й оплате.
Отметим, что в прошлой декларации, стоимость «квадрата»
Площадь трешек начинается от 90 «квадратов», четырешек — от 100 «квадратов». Отмечается, что квартиры будут сдаваться без отделки.
Дом должны сдать в конце этого года.
В настоящий момент несколько домов в жилом комплексе «Левада» уже
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На берегу Свислочи продолжается строительство жилого комплекса «Левада». Возводит квартал из 25 домов компания «Айрон». Сегодня в газете «Минский курьер»...
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