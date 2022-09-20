«Айрон» озвучил новые цены на квартиры в почти готовом доме с видом на Свислочь

Согласно новой декларации всем желающим к долевому строительству предлагаются:

− 3- и 4-комнатные квартиры, расположенные на 1-м этаже − 2100 долларов за «квадрат»;

− 3- и 4-комнатные квартиры, расположенные на 2-м, 3-м этаже − 2200 долларов за «квадрат».

Стоимость действительна при 100%-й оплате.

Отметим, что в прошлой декларации, стоимость «квадрата» была на 100 долларов ниже.

Площадь трешек начинается от 90 «квадратов», четырешек — от 100 «квадратов». Отмечается, что квартиры будут сдаваться без отделки.

Дом должны сдать в конце этого года.