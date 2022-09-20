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«Айрон» озвучил новые цены на квартиры в почти готовом доме с видом на Свислочь

20.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На берегу Свислочи продолжается строительство жилого комплекса «Левада». Возводит квартал из 25 домов компания «Айрон». Сегодня в газете «Минский курьер» появились новые цены на квартиры в малоэтажном доме с видом на реку. Стоимость «квадрата» немного выросла.

«Айрон» озвучил новые цены на квартиры в почти готовом доме с видом на Свислочь

Дом 6.1. (по генплану) начали строить в декабре прошлого года. По архитектуре он получился таким же, как и два других аналогичных дома на первой линии у воды. В здании − 4 этажа и 6 подъездов. На каждом этаже будет всего по 2 квартиры. Студий, однушек и двушек тут не предусмотрено. В доме будут только трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Кстати, в каждом подъезде будет лифт.

«Айрон» озвучил новые цены на квартиры в почти готовом доме с видом на Свислочь

Конструктивная схема дома − железобетонный рамно-связевой каркас. Наружная отделка − вентфасад с облицовкой керамогранитными плитами, часть − штукатурка. Оконные блоки − алюминиевый профиль с заполнением двухкамерными стеклопакетами, оснащенными детскими замками безопасности. Ограждения лоджий − сплошное остекление из алюминиевого профиля.

«Айрон» озвучил новые цены на квартиры в почти готовом доме с видом на Свислочь

Согласно новой декларации всем желающим к долевому строительству предлагаются:

− 3- и 4-комнатные квартиры, расположенные на 1-м этаже − 2100 долларов за «квадрат»;

− 3- и 4-комнатные квартиры, расположенные на 2-м, 3-м этаже − 2200 долларов за «квадрат».

Стоимость действительна при 100%-й оплате.

Отметим, что в прошлой декларации, стоимость «квадрата» была на 100 долларов ниже.

Площадь трешек начинается от 90 «квадратов», четырешек — от 100 «квадратов». Отмечается, что квартиры будут сдаваться без отделки.

Дом должны сдать в конце этого года.

В настоящий момент несколько домов в жилом комплексе «Левада» уже заселены, другие − пока еще строятся. Полностью завершить строительство и благоустройство всего комплекса планируется в срок до 2030 года. Всего тут планируется возвести 25 жилых домов и несколько общественно-деловых центров. Проектом предусмотрены многоквартирные дома высотой от 4 до 9 этажей, на первых этажах которых будут расположены кофейни, образовательные центры, спортивные залы, пекарни и фермерские лавки. В общем, в шаговой доступности от набережной будут жить 6,5 тысяч человек.

 
 
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На берегу Свислочи продолжается строительство жилого комплекса «Левада». Возводит квартал из 25 домов компания «Айрон». Сегодня в газете «Минский курьер»...
 
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