«Кажется, что на улице теплее». Как живется в панельках, пока не включили отопление

Источник материала: realt.by

20 сентября в Минске включили отопление в детских садах, школах, поликлиниках и в других учреждениях, которые считаются потребителями первой очереди. Отапливать такие помещения начинают, когда средняя температура в течение пяти суток держится на отметке +10 °C и ниже. Чтобы включили отопление в квартирах, на улице в течение пяти суток должно быть не больше +8°C. Сейчас в Минске эта цифра выше на 3 с лишним градуса. И пока жильцы одних домов даже не вспоминают об отоплении, другие мерзнут. Realt пообщался со вторыми. Оказалось, что чаще всего это жители панелек.

— Решение о пуске тепла будет принимать Мингорисполком, исходя из погодных условий и прогноза погоды, — говорят в Минском городском жилищном хозяйстве. — Жилфонд столицы готов к запуску отопления. Запуск отопления в жилфонде Минска проводится за 3–5 дней, развоздушивание систем отопления при необходимости – в последующие 10 суток. «Из-за холода думали сменить съемное жилье, пару лет назад осенью было 14 градусов» Станислав живет в панельном доме 1985 года в Минске. Он говорит, что в сентябре, пока не включили отопление, у него стабильно холодно. — Если не находиться в квартире, то температура там — от 16 до 18 градусов в зависимости от погоды. Но тут дело еще в том, что моя квартира — торцевая, и вся стена жилой комнаты с одной стороны — это фасад дома. Думаю, что не в торцевых квартирах чуть теплее. Чтобы жить было комфортнее, парень купил электрический обогреватель. — С ним температура поднимается уже до 24 градусов, но это стоит денег. В среднем, обогреватель накручивает рублей 50, пока не включат отопление. Но для меня комфорт важнее, чем эти 50 рублей. Но зато когда включают отопление, в квартире становится очень тепло. Дело в том, что в этой торцевой стене спрятаны батареи, и когда включают отопление — температура поднимается даже выше 30 градусов. Я люблю жару, поэтому это для меня тоже не проблема. Хотя некоторые соседи, конечно, не сильно рады таким перепадам температуры.

Настя два годаснимает квартиру в панельном доме. Год постройки — 1981. — Ситуация каждый год у нас такая: летом очень жарко, а вот осенью и весной, когда на улице холодно, а отопления еще нет, в квартире дубак. По ощущениям, на улице теплее, чем дома. Весной это действительно так. Спасаюсь я тем, что тепло одеваюсь дома: плотные спортивные штаны, футболка, рубашка с начесом, теплые носки. И все равно хожу с ледяными ушами и носом. Сплю в обычной пижаме, но с одеялом и пледом. Когда просыпаюсь, чувствую этот холод дома и не могу встать. Когда включают отопление — этой рай. Батареи очень хорошо греют, дома зимой можно ходить в шортах и топе.



Дом Артема — хрущевка 1967 года, 5 этаж. — Я из тех, кому особенно повезло: летом умираю от жары и спасаюсь вентилятором, а осенью думаю: а может не так и плохо было летом? — улыбается молодой человек. — Пару лет назад в сентябре у нас дома было 14 градусов. Это была одна из причин, почему мы подумывали сменить съемное жилье. Но все остальное в квартире нам нравится, поэтому решили все-таки не переезжать, а установить кондиционер. Сейчас обсуждаем этот вопрос с хозяином. Соседи молодого человека говорят, что в доме давно не было капремонта. И именно на него они возлагают надежды. — Я не сильно глубоко понимаю эти моменты технически, но, думаю, если бы дом утеплили, возможно, жильцам стало бы комфортнее по температуре в такие переходные периоды.

«В старых панельках тонкие стены, а утеплитель часто изношен» — В панельных домах действительно самые большие теплопотери, — подтвердили Realt в строительной организации. — Говоря упрощенным языком, тепло из квартиры быстрее уходит на улицу, а в квартиру, в свою очередь, быстрее попадает холод. Это касается старых панельных домов, хрущевок. В современных панельках эту проблему решили: теперь строят дома, в которых много утеплителя и арматуры. Почему в старых панельках холодно? Это связано с тем, что в таких домах тонкие стены — и как следствие большая теплопроводность, а старый утеплитель часто уже износился и не выполняет своей функции. Особенно холодно будет в угловых квартирах: большая площадь стен соприкасается с улицей. В противовес старым панельным домам — кирпичные. Самый комфортный вариант в плане температуры, конечно, сталинки. Для примера: в современных кирпичных домах толщина стен составляет 380 миллиметров, в то время как в сталинках была 700 миллиметров. Но даже стены современных кирпичных домов позволяют держать температуру лучше любых других домов. Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!