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Рядом – МКАД-2 и грибные леса. Побывали в популярном дачном поселке с недорогими участками
23.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Это садовое товарищество, расположенное в Молодечненском направлении, довольно популярно среди тех, кто ищет дачу недалеко от Минска. Плюсов у СТ под милым названием «Ручеек» − несколько. Во-первых, до товарищества легко добраться (рядом расположена вторая кольцевая), во-вторых, участки тут пока еще стоят недорого, а в-третьих (для многих сейчас это актуально) – рядом расположены грибные леса. Реалт съездил в поселок и посмотрел, что там продается.
Дорога из Минска до «Ручейка», можно сказать, проходит с ветерком. От центра города до дач – чуть больше 20 километров. Выезжаем на вторую кольцевую и мчим до нужного поворота. Правда, если по трассе можно ехать и 120 км/час, то на подъезде к дачам приходится притормозить. К товариществу ведет хоть и укатанная, но гравийка.
От риэлтеров узнаем, что садоводческое товарищество «Ручеек» рядом с деревней Рябушки Лошанского сельсовета было основано в 1995 году. Первоначально его учредили медики − Институт пульмонологии и фтизиатрии и Институт переливания крови. В 2007 году неосвоенные участки (около половины) «вернули» в Минский райисполком, как свободные. Их распределяли среди всех желающих и продавали через аукционы.
Сегодня «Ручеек» насчитывает 402 участка. Заметно, что товарищество довольно молодое. Говорят, особенно активно тут стали строиться только после 2014 года, когда появилось «второе кольцо». Старых домиков на территории совсем мало. Сегодня большая часть «Ручейка» обжита и застроена, но попадаются и пустые (заросшие) участки.
Въезжаем в товарищество (шлагбаума или откатных ворот тут пока нет). Недалеко от въезда − информационный щит и площадка с контейнерами для сбора ТБО.
Из удобств тут пока что есть электричество и фонарное освещение. Газа и центрального водоснабжения в СТ нет. Вопрос с водой члены товарищества решают самостоятельно, в основном через бурение артезианских скважин.
Едем по улицам и отмечаем, насколько интересные дома стали строить в последние годы. В одном переулке можно увидеть и барнхаус, и фахверк, и брус, и миленький «каркасник», и строгую постройку в стиле минимализма.
Кстати, от одного из продавцов узнаем, что неподалеку от товарищества есть хорошие грибные места. В прошлые годы в лесу можно было насобирать лисичек да боровиков. Правда, этой осенью погода стоит совсем не грибная. Среди главных преимуществ СТ, наш собеседник отмечает «прямое сообщение с Минском» (до товарищества ходит 301-й автобус), неплохую экологию (рядом – поля, озера и леса) и хороших соседей. Дороги тут подсыпаются, чистятся зимой.
Что здесь продается?
Через нашу площадку в садовом товариществе «Ручеек» продается около 10 объектов. Есть земельные участки под строительство, есть «коробки», которые придется доводить до ума, есть дома, полностью готовые к проживанию.
Самый недорогой вариант −
Из недостроенных коттеджей — есть вот такой блочный
Тем, кто хочет наслаждаться загородным отдыхом «здесь и сейчас», предлагаем рассмотреть готовую
Из более вместительного – современный
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Это садовое товарищество, расположенное в Молодечненском направлении, довольно популярно среди тех, кто ищет дачу недалеко от Минска. Плюсов у СТ под милым...
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