Рядом – МКАД-2 и грибные леса. Побывали в популярном дачном поселке с недорогими участками

Из удобств тут пока что есть электричество и фонарное освещение. Газа и центрального водоснабжения в СТ нет. Вопрос с водой члены товарищества решают самостоятельно, в основном через бурение артезианских скважин.

Едем по улицам и отмечаем, насколько интересные дома стали строить в последние годы. В одном переулке можно увидеть и барнхаус, и фахверк, и брус, и миленький «каркасник», и строгую постройку в стиле минимализма.