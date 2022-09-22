Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней

Мы продолжаем внимательно следить за тем, как меняется стоимость квартир в известных жилых комплексах Минска. В этот раз мы решили узнать, как поживает самый быстрорастущий район столицы – Минск Мир. К примеру, в начале февраля самая дешевая квартира ремонтом тут стоила 50,9 тысяч долларов, в марте за студию с кухней просили 48 тысяч, а в июле мы нашли жилье с отделкой уже за 45,5 тысяч долларов. А что происходит с ценами на квартиры на месте старого аэропорта сейчас? Открываем нашу базу недвижимости и смотрим.
Во-первых, отметим следующее – если зимой квартир с полным ремонтом дешевле 50 тысяч в Минск Мире просто не было, то сейчас перед потенциальными покупателями вырисовывается с десяток вариантов по цене 46-49 тысяч долларов. Конечно, все это – малогабаритные студии площадью 26-32 «квадрата», но зато – новое отдельное жилье с современной отделкой. Выбрали три самых интересных варианта.
В объявлении сообщается, что студия − очень уютная и светлая за счет больших панорамных окон. В ней тепло зимой и прохладно летом, так как окна выходят на восток.
Расположена квартира на 3-м этаже, что комфортно с точки зрения проживания и эксплуатации. Собственник отмечает, что такое расположение гарантирует качественную подачу горячей воды, а в случае остановки лифта, можно без труда подняться к себе домой.
Ремонт в квартире делался «для себя». В наличии − новая мебель и техника: телевизор, холодильник, стиральная машина, варочная панель, вытяжка, диван, очень вместительный шкаф-купе, встроенная кухня и даже камин ручной работы. На стенах − декоративная штукатурка и плитка, на полу высококачественный ламинат.