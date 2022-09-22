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Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней

23.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы продолжаем внимательно следить за тем, как меняется стоимость квартир в известных жилых комплексах Минска. В этот раз мы решили узнать, как поживает самый быстрорастущий район столицы – Минск Мир. К примеру, в начале февраля самая дешевая квартира ремонтом тут стоила 50,9 тысяч долларов, в марте за студию с кухней просили 48 тысяч, а в июле мы нашли жилье с отделкой уже за 45,5 тысяч долларов. А что происходит с ценами на квартиры на месте старого аэропорта сейчас? Открываем нашу базу недвижимости и смотрим.

Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней

Во-первых, отметим следующее – если зимой квартир с полным ремонтом дешевле 50 тысяч в Минск Мире просто не было, то сейчас перед потенциальными покупателями вырисовывается с десяток вариантов по цене 46-49 тысяч долларов. Конечно, все это – малогабаритные студии площадью 26-32 «квадрата», но зато – новое отдельное жилье с современной отделкой. Выбрали три самых интересных варианта.

Квартира на Брилевской, 35

Эта квартира находится на 20-м этаже 25-ти этажного дома. Ее площадь – 32 «квадрата».

В квартире полностью оборудован санузел, есть кухня со всей техникой (вытяжка, варочная панель, холодильник). 

Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней
Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней
Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней

На полу в жилой комнате уложен ламинат, в санузел – керамогранит. Для полного счастья студии не хватает отделки потолка (впрочем, стиль лофт это позволяет) и дверей в гардеробную и ванную комнаты.

Стоимость – 47,9 тысяч долларов.

Студия на Белградской, 16

Эта однокомнатная квартира площадью 27 «квадратов» располагается в доме «Нью-Йорк».

В объявлении сообщается, что студия − очень уютная и светлая за счет больших панорамных окон. В ней тепло зимой и прохладно летом, так как окна выходят на восток.

Расположена квартира на 3-м этаже, что комфортно с точки зрения проживания и эксплуатации. Собственник отмечает, что такое расположение гарантирует качественную подачу горячей воды, а в случае остановки лифта, можно без труда подняться к себе домой.

Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней
Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней
Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней

Ремонт в квартире делался «для себя». В наличии − новая мебель и техника: телевизор, холодильник, стиральная машина, варочная панель, вытяжка, диван, очень вместительный шкаф-купе, встроенная кухня и даже камин ручной работы. На стенах − декоративная штукатурка и плитка, на полу высококачественный ламинат.

Стоимость – 49 тысяч долларов.

Квартира на проспекте Мира, 16

Эта 32-метровая квартира находится в доме «Осло». Она привлекла нас тем, что в небольшой студии хозяева смогли грамотно зонировать помещение и выделить гостиную зону и отдельное спальное место.

В квартире установлены металлические двери, есть сантехника, встроенная кухня, стиральная машина, холодильник. На полу – ламинат, в санузле – керамогранит.

Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней
Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней
Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней

 
Теги: Минск
 
 
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Мы продолжаем внимательно следить за тем, как меняется стоимость квартир в известных жилых комплексах Минска. В этот раз мы решили узнать, как поживает самый...
 
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