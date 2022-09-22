Топ-3 самых дешевых готовых к жизни квартир в Минск Мире до 50 тысяч долларов. Есть с камином и отдельной спальней

Во-первых, отметим следующее – если зимой квартир с полным ремонтом дешевле 50 тысяч в Минск Мире просто не было, то сейчас перед потенциальными покупателями вырисовывается с десяток вариантов по цене 46-49 тысяч долларов. Конечно, все это – малогабаритные студии площадью 26-32 «квадрата», но зато – новое отдельное жилье с современной отделкой. Выбрали три самых интересных варианта.

Квартира на Брилевской, 35

Эта квартира находится на 20-м этаже 25-ти этажного дома. Ее площадь – 32 «квадрата».