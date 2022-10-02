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Отличные дома с банями и гаражами по цене квартиры. Смотрим, какие есть варианты в городах-спутниках
02.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня изучим варианты готовых к проживанию домом в городах-спутниках: Смолевичах, Логойске, Фаниполе, Дзержинске и Руденске. Это хоть и небольшие, но заметно развивающееся города со всей необходимой инфраструктурой (чего нет в пригородных деревнях и СТ). Здесь, на расстоянии до 30 км от МКАД, можно найти хорошую альтернативу минской двушке — за те же деньги (а то и дешевле) получить большой загородный коттедж с ремонтом и современными удобствами, баней, гаражом и благоустроенным участком. Из множества вариантов частных домов мы отобрали варианты до 100 тысяч долларов и полностью готовые к проживанию.
Смолевичи, Московское направление, 30 км от МКАД
Это, пожалуй, самый быстро развивающийся город-спутник. За последние годы он обзавелся современными ТЦ, построены школа с бассейном и детские сады, на подходе новые. На въезде большое озеро с обустроенным пляжем, новым стадионом и классными спортплощадками. До Минска — 20 минут на машине по новой бетонке.
За 87 000 долларов
На участке в 10 соток размещены погреб, подвал, сарай и гараж со смотровой ямой.
Фаниполь, Брестское направление, 16 км от МКАД
Это самый близкий к Минску спутник, вытянутый вдоль скоростной трассы. Здесь есть и школы, и детские садики, и большие магазины. Частные дома здесь стоят недешево, но кое-что по разумной цене мы нашли.
Вот, например, трехуровневый
Дом подключен к центральным коммуникациям — воде, канализации, газу.
На 11 сотках нашлось место для парника, кустов и сада. Стоимость этого дома в 15 минутах от метро «Малиновка» - 76 920 долларов.
Дзержинск, Брестское направление, 30 км от МКАД
Город располагает всей необходимой инфраструктурой — школы, магазины, бассейн, поликлиника. В нем довольно много предприятий.
Он
В коттеджной застройке, сформировавшейся в 2000-х годах, мы нашли несколько интересных предложений. Все они обеспечены и газом, и водой, и канализацией.
Например, вот этот дом на 162 м2 с участком в 11 соток
Отметим, что он, в отличие от большинства местных коттеджей, - деревянный, из профилированного бруса. Стены дополнительно утеплены и обшиты сайдингом. Размер участка — 9 соток.
Логойск, Витебское направление, 34 км от МКАД
Из всех спутников он самый древний, в нем много исторических достопримечательностей. Правда, большинство этот городок знают как центр горнолыжного курорта. Инфраструктура развитая: магазины, ТЦ, аптеки, спорткомплексы, стоматологическая клиника, уютные кафе, детские сады и школы, банковское и почтовое отделение, музеи и многое другое. В центре - живописный парк с рекой Гайна и большой детской площадкой.
Здесь можно присмотреться к деревянному
В нем 3 комнаты на первом этаже, 1 большая комната на втором, просторная кухня, большой санузел. Дом обеспечен центральными коммуникациями — водопровод, канализация. Отопление при этом печное.
Участок ровный, 9 соток, огорожен забором. По периметру расположены хозяйственные постройки.
Руденск, Могилевское направление, 40 км от МКАД
Превращение этого городка в спутник если и идет, то медленно, особенно если сравнивать с бурным развитием Смолевичей. И тем не менее, Руденск вполне можно рассматривать как место для постоянной жизни: удобное транспортное сообщение, есть школа и детские садики, магазины, банки и так далее.
Отопление в нем на газу, вода центральная, канализация местная. Участок 15 соток, с хозпостройками, теплицей, садом и гаражом. Все это владельцы готовы
Есть вариант и подороже —
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Отличные дома с банями и гаражами по цене квартиры. Смотрим, какие есть варианты в городах-спутниках
Сегодня изучим варианты готовых к проживанию домом в городах-спутниках: Смолевичах, Логойске, Фаниполе, Дзержинске и Руденске. Это хоть и небольшие, но заметно...
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