На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

Напомним, H&M закрылись в Беларуси вслед за Россией. В июле в H&M Group сообщили , что в Беларуси магазины снова заработают, но без конкретики, когда именно и на какое время. Так, 29 июля на странице бренда в ВК появилось объявление о том, что магазины снова откроются в августе. Однако через несколько дней эту новость по неизвестным причинам удалили. В конце прошлой недели появилась информация , что H&M откроется в Беларуси 19 сентября. Однако вскоре фэшн-ритейлер сообщил , что это открытие для продажи остатков, а после того, как их распродадут, бизнес уйдет из Беларуси.