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На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

01.10.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

19 сентября в Минске снова открылся H&M. Открылся, чтобы распродать старые вещи, а потом навсегда уйти из Беларуси, так говорил сам фэшн-ритейлер. В день открытия в магазине собралось столько людей, что всех вместе даже не запускали, а образовалась очередь на несколько десятков человек. Realt посмотрел, что происходит в магазине почти через две недели после открытия — что можно купить и какие там цены.

На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

В пятницу днем в H&M в Galleria Minsk людей как в любом другом магазине. В примерочных свободно, на кассе тоже не собирается очередь больше двух-трех человек. То, что магазин работает не совсем стандартном режиме, а распродает старые вещи, могут выдать лишь несколько пустых стеллажей, на которых раньше была одежда. Эти вещи не раскупили  их просто перевесили в другое место.

На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

В остальном по ассортименту и ценам все сильно похоже на то, как было 10 дней назад. Несколько стоек с вывесками Sale, основная масса товаров — со стандартными ценами.

На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

Что по ценам? Трикотажный топ можно купить за 24,99, женские брюки за 39,99, в такую же цену обойдется и блузка, джинсы — 74,99, шифоновое платье — 119 рублей со стандартными ценами. Женская куртка-рубашка из фетра строит 74,99. За столько же можно купить пиджак.

На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

И еще немного цен: 

На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

В мужском отделе тоже без особых изменений. Джинсы можно купить за 99,99, есть брюки за 59,99, футболка — 44,99, рубашка — 39,99, толстовка с принтом — 75,99.

На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

В детском можно купить комплект из трех футболок для девочки за 59,99, джемпер или толстовка обойдется в 39,99, куртка или плащ — 69,99. Цены на футболки  и для мальчиков, и для девочек начинаются от 9,99, кепка стоит 19,99. Джинсы для мальчиков— 34,99, а обувь от 24,99. 

На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем
На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

Кстати, в магазине по-прежнему можно воспользоваться сертификатом на скидку в 15%, если вы получили его раньше, когда принесли вещи переработку. Теперь же старые вещи уже не принимают.

На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

Напомним, H&M закрылись в Беларуси вслед за Россией. В июле в H&M Group сообщили, что в Беларуси магазины снова заработают, но без конкретики, когда именно и на какое время. Так, 29 июля на странице бренда в ВК появилось объявление о том, что магазины снова откроются в августе. Однако через несколько дней эту новость по неизвестным причинам удалили. В конце прошлой недели появилась информация, что H&M откроется в Беларуси 19 сентября. Однако вскоре фэшн-ритейлер сообщил, что это открытие для продажи остатков, а после того, как их распродадут, бизнес уйдет из Беларуси.

На прошлой неделе в H&M были огромные очереди. Все выгребли или что-то осталось? Проверяем

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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19 сентября в Минске снова открылся H&M. Открылся, чтобы распродать старые вещи, а потом навсегда уйти из Беларуси, так говорил сам фэшн-ритейлер. В день открытия в...
 
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