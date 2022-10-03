"В октябре сработает отложенный спрос". Эксперты рассказали, что сейчас происходит на рынке квартир Минска

Светлана Никитюк, агент по операциям с недвижимостью агентства «ЭТАЖИ форте» тоже замечает небольшое снижение спроса. И хотя месяц прошёл достаточно оптимистично, самыми ходовыми вариантами на задатках во второй половине сентября были объекты от 40 до 80 тысяч долларов. Из этого можно сделать вывод, что в октябре возможно снижение интереса к дорогой и элитной недвижимости.

- Рынок дорогой недвижимости очень чувствительный и то, что происходит на международной арене и в частности сейчас в соседних странах на него влияет. В конце августа и в сентябре возвращается суета, связанная со школой, поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Такого пика активности, как в летние периоды этого года не случилось. Однако, спрос и не такой низкий, как в России, где рынок очень остро отреагировал на частичную мобилизацию, а именно там снижение количества ипотечных заявок в отдельные дни составляет до 30%.

Ситуация в России больше отразилась на нашем рынке аренды посуточных квартир. Эксперт не исключает вероятность роста спроса на недвижимость в Беларуси среди россиян в ближайшем будущем.

- Если рассматривать динамику спроса по категориям покупателей, то можно выделить тех, кто хотел купить квартиру в качестве инвестиции. Именно таких покупателей стало меньше, - замечает Светлана. - Они наблюдают за ситуацией.