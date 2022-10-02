Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

Оболочка собирается из елового бруса толщиной 45−49 мм. Древесина используется только после технологической сушки, с влажностью не более 10%. Сухая ель не восприимчива к внешним воздействиям и почти не растрескивается при перепадах температуры.

Стоит отметить, что этот вариант не имеет никакого утепления — температура в парилке держится только благодаря работающей печи. И тем не менее, париться в бане-бочке можно даже в сильный мороз — мощности каменки хватает, чтобы разогреть воздух в парной до 100 градусов.