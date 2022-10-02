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Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

02.10.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сколько стоит построить баню на участке? Если этим заниматься по классике, из круглого леса, то точной цены  не будет, слишком  много неизвестных: какого размера будет строение, во сколько обойдется лес, сколько возьмут рубщики за свою работу, какой будет кровля, окна, двери, модель печи-каменки? Другое дело - готовые варианты. Мы изучили предложения нескольких производителей саун разных конструкций. 

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Фото: domokomplekt.by

Начальный вариант и самый дешевый — бани-бочки, а также их разновидности — квадро- и овало-бочки. Такие часто ставят на своих участках дачники — много места не занимают, в эксплуатации просты и удобны, при сильном желании можно пользоваться даже зимой.


Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Фото: банябочка.бел

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

При этом цены вполне демократичные. Например, баня, состоящая только из парилки (2 метра в длину и 1,8 метра в диаметре) обойдется в 2 900 рублей. 

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Фото: domokomplekt.by
Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

Надо иметь ввиду, что это вариант для одного-двух человек, в ней можно только попариться — мойки и раздевалки в ней нет. Более просторные варианты с предбанником стоят дороже — от 5 400 рублей.

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

Квадро- и овало-бани стоят дороже, но не существенно. Например, двухметровая квадро-баня с крыльцом — от 5 500 рублей.


Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Фото: банябочка.бел

Цены на варианты с моечной и комнатой отдыха начинаются от 8 000 рублей. В стоимость входит практически все — от печи-каменки до банных принадлежностей (производители не жадничают, комплектуют вплоть до веников). Обычно на складах есть готовые бани, поэтому ждать их изготовления не приходится. Если, конечно, нет особых пожеланий — например вынести топку печи наружу. Это дополнительная опция, стоит 150-200 рублей.


Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

Оболочка собирается из елового бруса толщиной 45−49 мм. Древесина используется только после технологической сушки, с влажностью не более 10%. Сухая ель не восприимчива к внешним воздействиям и почти не растрескивается при перепадах температуры.

Стоит отметить, что этот вариант не имеет никакого утепления — температура в парилке держится только благодаря работающей печи. И тем не менее, париться в бане-бочке можно даже в сильный мороз — мощности каменки хватает, чтобы разогреть воздух в парной до 100 градусов.

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Фото: domokomplekt.by

Популярность набирают небольшие бани в стилистике барн. Как нам рассказали в компании «Домокомплект.бай», это скандинавский вариант мини-саун. Они представляют собой строение с двускатной крышей, но без кровельных свесов. Стены собираются из еловой доски или кедровой (примерно на 30% дороже).

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Фото:domokomplekt.by
Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

В парилке есть минимальное утепление фольгированным утеплителем. Минимальный размер — 2 на 1,5 метра. Максимальный размер — 2,4 на 6 метров. Такие бани доставляются на участок в готовом виде. Вариант сэкономить тоже есть — купить комплект для самостоятельной сборки. Выйдет на 10% дешевле.

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

Стоимость — от 3 990 рублей. Баня с комнатой отдыха, моечным отделением и парилкой в полной комплектации будет стоить 14 000 рублей.

Есть на рынке и каркасные бани. Производитель Saubox предлагает модульные бани с современным дизайном. Каркас собирается из пиломатериала техсушки с обработкой антисептиком. У них уже утепленный контур, они лучше держат тепло, есть смысл подключать их к отоплению. Они имеют односкатные кровли, снаружи обшиты палубной доской. Особенность этих строений — окна в парилке (тройной стеклопакет).

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Фото: saubox.by
Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

Бюджетные варианты представлены отдельно стоящими мини-саунами — просто парилка с дровяной или электрической печью-каменкой. Стоимость в базовой комплектации — от 21 200 рублей.

Наиболее ходовой вариант имеет размер 6 на 2,45 метра. Внутри есть парилка, моечное отделение с душем и комната отдыха. То есть, это уже полноценная баня. Кстати, полы в парилке и моечном отделении керамогранитные, электропроводка скрытая.

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

На участок строение приезжает в готовом виде и устанавливается на фундамент (в стоимость не входит). Такой вариант стоит 44 000 рублей.

Стоит обратить внимание на вариант готовых бань из профилированного бруса. Такие производит компания WoodPlace. Силовой каркас собирается из сухого бруса 140х45 мм.

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
Фото: woodplace.by

Баня размером 5,92 х 2,4 метра стоит порядка 11 тысяч евро. Внутри пространство делится на три помещения: комната отдыха, помывочное помещение и парилка.

Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей

 
Теги: Минск
 
 
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Сколько стоит построить баню на участке? Если этим заниматься по классике, из круглого леса, то точной цены  не будет, слишком  много неизвестных: какого размера...
 
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