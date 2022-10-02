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Сколько стоит баня под ключ? Изучили готовые варианты от трех тысяч рублей
02.10.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сколько стоит построить баню на участке? Если этим заниматься по классике, из круглого леса, то точной цены не будет, слишком много неизвестных: какого размера будет строение, во сколько обойдется лес, сколько возьмут рубщики за свою работу, какой будет кровля, окна, двери, модель печи-каменки? Другое дело - готовые варианты. Мы изучили предложения нескольких производителей саун разных конструкций.
Цены на варианты с моечной и комнатой отдыха начинаются от 8 000 рублей. В стоимость входит практически все — от печи-каменки до банных принадлежностей (производители не жадничают, комплектуют вплоть до веников). Обычно на складах есть готовые бани, поэтому ждать их изготовления не приходится. Если, конечно, нет особых пожеланий — например вынести топку печи наружу. Это дополнительная опция, стоит 150-200 рублей.
Оболочка собирается из елового бруса толщиной 45−49 мм. Древесина используется только после технологической сушки, с влажностью не более 10%. Сухая ель не восприимчива к внешним воздействиям и почти не растрескивается при перепадах температуры.
Стоит отметить, что этот вариант не имеет никакого утепления — температура в парилке держится только благодаря работающей печи. И тем не менее, париться в бане-бочке можно даже в сильный мороз — мощности каменки хватает, чтобы разогреть воздух в парной до 100 градусов.
Стоимость — от 3 990 рублей. Баня с комнатой отдыха, моечным отделением и парилкой в полной комплектации будет стоить 14 000 рублей.
Есть на рынке и каркасные бани. Производитель Saubox предлагает модульные бани с современным дизайном. Каркас собирается из пиломатериала техсушки с обработкой антисептиком. У них уже утепленный контур, они лучше держат тепло, есть смысл подключать их к отоплению. Они имеют односкатные кровли, снаружи обшиты палубной доской. Особенность этих строений — окна в парилке (тройной стеклопакет).
Бюджетные варианты представлены отдельно стоящими мини-саунами — просто парилка с дровяной или электрической печью-каменкой. Стоимость в базовой комплектации — от 21 200 рублей.
Наиболее ходовой вариант имеет размер 6 на 2,45 метра. Внутри есть парилка, моечное отделение с душем и комната отдыха. То есть, это уже полноценная баня. Кстати, полы в парилке и моечном отделении керамогранитные, электропроводка скрытая.
На участок строение приезжает в готовом виде и устанавливается на фундамент (в стоимость не входит). Такой вариант стоит 44 000 рублей.
Стоит обратить внимание на вариант готовых бань из профилированного бруса. Такие производит компания WoodPlace. Силовой каркас собирается из сухого бруса 140х45 мм.
Стоимость включает полностью укомплектованную баню, с утеплением, внутренней и внешней отделкой, сантехникой, электрикой, печью, фундаментом доставкой и сборкой.
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Сколько стоит построить баню на участке? Если этим заниматься по классике, из круглого леса, то точной цены не будет, слишком много неизвестных: какого размера...
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