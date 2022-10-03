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На аукцион в Минске опять попала квартира на Заславской. Стоимость однушки прилично снизилась
03.10.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Однокомнатная квартира в центре Минска вновь попала на аукцион за долги собственника. Однушку на Заславской уже пробовали
Что касается стоимости, то по сравнению с августом она снизилась. Если летом начальная цена однокомнатной квартиры составляла 140 тысяч рублей (или 55 тысяч долларов), то сейчас она равняется 112 тысячам рублей (или 44 тысячам долларов).
Так как квартира продается за долги, на нее наложен арест и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. Ограничения будут сняты для нового владельца. При этом в самой квартире никто не зарегистрирован, то есть – выписывать по суду бывшего владельца не придется.
Аукцион по продаже этой
Отметим, что улица Заславская – это практически центр Минска: отсюда можно пешком дойти до Немиги, Троицкого предместья, Стелы, проспекта Победителей и Парка Победы.
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Однокомнатная квартира в центре Минска вновь попала на аукцион за долги собственника. Однушку на Заславской уже пробовали продать на торгах этим летом, но...
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