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Жилье от 36 тысяч долларов. Застройщик предлагает всем желающим квартиры в районе метро «Пролетарская»
05.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе старых кварталов рядом со станцией метро «Пролетарская» в Минске продолжается строительство жилого комплекса «Антоновский квартал». Первые три дома застройщик
Напомним, что строит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп», а генеральным подрядчиком проекта выступает «Мапид». Всего тут должно быть возведено 9 панельных домов высотой от 10 до 19 этажей.
Сейчас здесь почти готов второй блок из трех панельных домов на 10, 16 и 19 этажей. В данных многоэтажках будет 49, 79 и 133 квартиры соответственно.
По плану завершить строительство всех трех домов второй очереди планируется во втором квартале 2023 года.
В 10-ти этажном доме застройщик предлагает к долевому строительству 40 квартир:
− 2-комнатные квартиры общей площадью от 56 до 61 «квадрата». Стоимость − от 1150 до 1250 долларов за квадратный метр;
− 3-комнатные квартиры общей площадью от 71 до 80 «квадратов». Стоимость – от 1080 до 1130 долларов за квадратный метр;
− 4-комнатная квартира общей площадью 98 «квадратов». Стоимость − 1080 долларов за квадратный метр.
В 16-ти этажном доме застройщик также предлагает к долевому строительству 60 квартир:
− 1-комнатные квартиры общей площадью от 25 до 39 «квадратов». Стоимость − от 1270 до 1500 долларов за квадратный метр;
− 2-комнатные квартиры общей площадью от 59 до 62 «квадратов». Стоимость – от 1170 до 1220 долларов за квадратный метр;
− 3-комнатные квартиры общей площадью 75 «квадратов». Стоимость − от 1100 до 1150 долларов за квадратный метр.
В 19-ти этажном доме застройщик предлагает к долевому строительству 80 квартир:
− 1-комнатные квартиры общей площадью от 44 до 45 «квадратов». Стоимость − от 1200 до 1250 долларов за квадратный метр;
− 2-комнатные квартиры общей площадью от 44 до 64 «квадратов». Стоимость − от 1150 до 1300 долларов за квадратный метр;
− 3-комнатные квартиры общей площадью от 60 до 77 «квадратов». Стоимость − от 1080 до 1230 долларов за квадратный метр.
Получается, что стоимость 25-метровой студии будет начинаться от 36 тысяч долларов, 44-метровой однушки – от 53 тысяч долларов, 45-метровой «евродвушки» – от 55 тысяч долларов, 56-метровой двушки – от 65 тысяч долларов, 60-метровой трешки – от 67 тысяч долларов.
Стоимость может регулироваться в зависимости от площади, этажа, условий оплаты строящегося жилого помещения и иных факторов.
Застройщик также может предоставить дольщику рассрочку (50% − сразу, остальное – по графику платежей). В таком случае стоимость «квадрата» будет увеличена на 30 долларов, а при привлечении кредита по партнерским программам банков стоимость «квадрата» увеличится на 50 долларов.
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Жилье от 36 тысяч долларов. Застройщик предлагает всем желающим квартиры в районе метро «Пролетарская»
В районе старых кварталов рядом со станцией метро «Пролетарская» в Минске продолжается строительство жилого комплекса «Антоновский квартал». Первые три дома...
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