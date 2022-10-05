Жилье от 36 тысяч долларов. Застройщик предлагает всем желающим квартиры в районе метро «Пролетарская»

Напомним, что строит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп», а генеральным подрядчиком проекта выступает «Мапид». Всего тут должно быть возведено 9 панельных домов высотой от 10 до 19 этажей.

Сейчас здесь почти готов второй блок из трех панельных домов на 10, 16 и 19 этажей. В данных многоэтажках будет 49, 79 и 133 квартиры соответственно.

По плану завершить строительство всех трех домов второй очереди планируется во втором квартале 2023 года.