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«Квартира в центре - всего 700 рублей в месяц». Как мошенник хотел развести минчанина, но прокололся на орфографии
07.10.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этой осенью интерес к аренде жилья в Минске заметно
Своей историей с нами поделился читатель Евгений, который сейчас занят поисками однокомнатной квартиры в Минске.
− Не секрет, что сейчас в Беларусь едет много граждан России, поэтому найти что-то приемлемое по цене и качеству стало сложнее: россияне перебивают цены и
На глаза Евгению попалось объявление о сдаче в аренду симпатичной квартиры на улице Бобруйской, 23. Этот дом расположен прямо напротив автовокзала. За однушку с мебелью и новым ремонтом собственник просил немного – 700 рублей. 270 долларов в эквиваленте − неплохая цена для центра!
− Я удивился, конечно, что так дешево, но решил написать.
Дальше у мужчины завязалась переписка с собственником «Антоном». Человек на том конце провода сообщил, что квартира есть, но на логичный вопрос «можно ли ее посмотреть?», ответил, что «сейчас не в городе, уехал по работе в Смоленскую область, вернусь через 2-3 дня».
Также Антон сообщил, что на квартиру претендует очень много людей:
− По времени сейчас точно не скажу. Поскольку помимо вас еще 30+ человек хотят послезавтра приехать и снять квартиру. Сейчас тогда подумаю, как все организовать и напишу вам. Если вы настроены серьезно, то давайте договариваться, так как желающих очень много написали. Я в Минске буду всего несколько дней, и за это время хотелось бы ее уже сдать. Я еще даже не всем успел ответить.
Ну и конечно, Антон расписал все достоинства квартиры:
− Я – собственник, и прописан только я. Квартира в самом центре – и этот фактор говорит сам за себя. В квартире недавно был сделан дизайнерский ремонт. Сдаю по договору, по коммунальным плачу я, вы платите только за свет, воду и интернет.
Так как стартовые условия показались Евгению отличными, то он решил, что готов снять квартиру сразу после просмотра и заключения договора. Да и, кажется, Антон придумал, как выделить потенциального арендатора из 30 желающих:
− Смотрите, можем сделать все намного проще с этой очередью. Я если честно не хочу по 100 раз всех в квартиру водить. Можем договориться с вами так: скажем, вы переводите рублей 250-300 в качестве залога, который пойдет в счет месяца аренды. Я в свою очередь убираю оставшиеся объявления и пишу остальным, что квартир занята. Приезжаю, мы встречаемся, вы смотрите квартиру, если все нравится – оформляем договор и переводите часть оплаты, если не понравится внешне – сразу на месте отдам наличкой. Но она не может не понравиться. Вполне удобный вариант для нас обоих, и я буду уверен, что вы никуда не пропадете, и я не потеряю всех потенциальных клиентов (авт. здесь вопросик – он же им уже отказал?). Надеюсь, понимаете.
Для того чтобы арендатор не сомневался в его честных намерениях, собственник Антон предложил скинуть паспорт и документы на право собственности.
Когда Евгений, который сам работает в сфере недвижимости, получил фотографию документа, все стало на свои места:
− Мне прислали полностью липовое свидетельство. Там и код агентства не тот, и разные шрифты, и отсутствуют пробелы. Ну и классика – в слове «агентство» пропущена буква «т».
После того, как мужчина сообщил мошенникам, что подделка документов влечет за собой уголовную ответственность, они перестали выходить на связь. Объявление о квартире с сайта тоже исчезло, оно провисело там около суток.
От себя дополним. Чтобы избежать подобных ситуаций, никогда не оплачивайте никаких услуг заранее, всегда тщательно изучайте документы на квартиру и паспорт собственника. Не принимайте во внимание копии документов, соглашайтесь только на оригиналы, которые для уверенности можно сфотографировать на телефон (если позволят владельцы).
Если вы тоже попали в интересную ситуацию с арендой жилья (или у вас есть интересная новость) − пишите нам прямо в
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«Квартира в центре - всего 700 рублей в месяц». Как мошенник хотел развести минчанина, но прокололся на орфографии
Этой осенью интерес к аренде жилья в Минске заметно вырос. На волне ажиотажного спроса, когда хорошие варианты разлетаются как горячие пирожки, участились и...
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