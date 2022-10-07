«Квартира в центре - всего 700 рублей в месяц». Как мошенник хотел развести минчанина, но прокололся на орфографии



Фото: Holiday.by. Используется в качестве иллюстрации.

Своей историей с нами поделился читатель Евгений, который сейчас занят поисками однокомнатной квартиры в Минске.

− Не секрет, что сейчас в Беларусь едет много граждан России, поэтому найти что-то приемлемое по цене и качеству стало сложнее: россияне перебивают цены и арендуют буквально все. Но мне «повезло: увидел в интернете классную квартиру, да еще и в центре. Честно говоря, был сильно занят работой и параллельно вел поиски, в общем – сначала даже и не сопоставил все факты: купился на цену и фотографии.

На глаза Евгению попалось объявление о сдаче в аренду симпатичной квартиры на улице Бобруйской, 23. Этот дом расположен прямо напротив автовокзала. За однушку с мебелью и новым ремонтом собственник просил немного – 700 рублей. 270 долларов в эквиваленте − неплохая цена для центра!

− Я удивился, конечно, что так дешево, но решил написать.

Дальше у мужчины завязалась переписка с собственником «Антоном». Человек на том конце провода сообщил, что квартира есть, но на логичный вопрос «можно ли ее посмотреть?», ответил, что «сейчас не в городе, уехал по работе в Смоленскую область, вернусь через 2-3 дня».

Также Антон сообщил, что на квартиру претендует очень много людей:

− По времени сейчас точно не скажу. Поскольку помимо вас еще 30+ человек хотят послезавтра приехать и снять квартиру. Сейчас тогда подумаю, как все организовать и напишу вам. Если вы настроены серьезно, то давайте договариваться, так как желающих очень много написали. Я в Минске буду всего несколько дней, и за это время хотелось бы ее уже сдать. Я еще даже не всем успел ответить.