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В продаже осталось 6 квартир. Посмотрели, как сейчас выглядит дом, за жильем в котором зимой стояли очереди

11.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За этой стройкой в районе станции метро «Ковальская Слобода» следят многие – уже несколько лет тут возводят каркасный дом на 376 квартир. Особенно отличилась многоэтажка в январе 2022 года – тогда за недорогими квартирами в ней выстроились огромные очереди. Сегодня мы посмотрели, как движется строительство и узнали, что еще есть в свободной продаже.

В продаже осталось 6 квартир. Посмотрели, как сейчас выглядит дом, за жильем в котором зимой стояли очереди

Напомним, что многоквартирный жилой дом на улице Жуковского строит «Минский домостроительный комбинат». Начали возводить «каркасник» по индивидуальному проекту еще в 2020-м году. В доме на 5 подъездов и 376 квартир запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки.

Сегодня дом и паркинг фактически возведены. Кладка и вентиляция на кровле завершены на 95%. В 3, 4 и 5-й секции уже есть окна, а в двух подъездах идут работы по утеплению фасада.

В продаже осталось 6 квартир. Посмотрели, как сейчас выглядит дом, за жильем в котором зимой стояли очереди
В продаже осталось 6 квартир. Посмотрели, как сейчас выглядит дом, за жильем в котором зимой стояли очереди

Площади жилья в доме такие: однокомнатные квартиры − от 30 до 44 «квадратов», двухкомнатные − от 51 до 57 «квадратов», трехкомнатные − от 66 до 118 «квадратов», четырехкомнатные − от 98 до 99 «квадратов». На первых этажах 2, 3 и 4-го подъездов будут административные помещения. Рядом с домом уже возведен паркинг на 300 мест.

В продаже осталось 6 квартир. Посмотрели, как сейчас выглядит дом, за жильем в котором зимой стояли очереди
В продаже осталось 6 квартир. Посмотрели, как сейчас выглядит дом, за жильем в котором зимой стояли очереди

Кому досталось жилье в доме? Около 100 квартир распределили среди многодетных семей. Еще около 200 квартир в январе расхватали очередники без направлений. Прием заявлений тогда проходил напряженно и длился целых 4 дня.

Последняя проектная декларация по дому вышла совсем недавно – в сентябре всем желающим предложили однушки (33-37 «квадратов») и двушки (51-54 «квадрата»).

В продаже осталось 6 квартир. Посмотрели, как сейчас выглядит дом, за жильем в котором зимой стояли очереди

Мы позвонили в «Минский домостроительный комбинат» и узнали, что выбор квартир на коммерческой основе еще есть. На выбор – 2 однокомнатные квартиры и 4 двухкомнатные. Однокомнатные квартиры расположены на 5-м и на 9-м этажах, двухкомнатные − на 4,5 и 6-м этажах.

В отличие от зимнего ажиотажа, сейчас за жильем в доме на Жуковского не стоят очереди. Возможно, потенциальных дольщиков останавливает один нюанс – все квартиры продаются только вместе с машино-местом, которое стоит 27 тысяч рублей. Стоимость же «квадрата» без выполнения внутренних отделочных работ составляет 3700 рублей.

Таким образом, 33-метровая однушка вместе с парковочным местом обойдется в 150 тысяч рублей (или 59 тысяч долларов), 51-метровая двушка с паркингом − в 215 тысяч рублей (85 тысяч долларов).

В продаже осталось 6 квартир. Посмотрели, как сейчас выглядит дом, за жильем в котором зимой стояли очереди

Отметим, что в начале года, когда квартиры предлагали очередникам без направлений, метр для них стоил чуть ли не два раза меньше − 1983 рубля. Стоимость «квадрата» для всех желающих тогда тоже была ниже — она начиналась от 2950 рублей.

Первоначально сдать дом в эксплуатацию должны были в 2022 году, но затем окончание строительства перенесли на май 2023 года.

В продаже осталось 6 квартир. Посмотрели, как сейчас выглядит дом, за жильем в котором зимой стояли очереди

 
Теги: Минск
 
 
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За этой стройкой в районе станции метро «Ковальская Слобода» следят многие – уже несколько лет тут возводят каркасный дом на 376 квартир. Особенно отличилась...
 
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