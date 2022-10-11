В продаже осталось 6 квартир. Посмотрели, как сейчас выглядит дом, за жильем в котором зимой стояли очереди

Мы позвонили в «Минский домостроительный комбинат» и узнали, что выбор квартир на коммерческой основе еще есть. На выбор – 2 однокомнатные квартиры и 4 двухкомнатные. Однокомнатные квартиры расположены на 5-м и на 9-м этажах, двухкомнатные − на 4,5 и 6-м этажах.

В отличие от зимнего ажиотажа, сейчас за жильем в доме на Жуковского не стоят очереди. Возможно, потенциальных дольщиков останавливает один нюанс – все квартиры продаются только вместе с машино-местом, которое стоит 27 тысяч рублей. Стоимость же «квадрата» без выполнения внутренних отделочных работ составляет 3700 рублей.

Таким образом, 33-метровая однушка вместе с парковочным местом обойдется в 150 тысяч рублей (или 59 тысяч долларов), 51-метровая двушка с паркингом − в 215 тысяч рублей (85 тысяч долларов).