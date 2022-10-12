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Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

12.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вопрос, быть забору или нет, для нашего менталитета непонятен - конечно, он необходим. Кому-то важно, чтобы с улицы никто не видел, что у него во дворе. Кто-то считает ограждение в два метра защитой от грабителей. Кто-то предпочитает просто  обозначить границы участка, а кто-то заботится об целостном восприятии архитектуры дома и благоустройства на участке. Под разные цели, бюджет и эстетические предпочтения существует разные варианты. Посмотрели, какие заборы устанавливают белорусы в поселках под Минском.

Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

За железным занавесом

Популярность заборов из металлопрофиля никаким другим видам, похоже, не переплюнуть — их мы видим как в элитной коттеджной застройке, так и по периметру дачных угодий. Из плюсов стоит отметить их практичность и долговечность.

Монтаж таких заборов довольно прост, удобен, занимает немного времени. Наверное, главная сложность связана с тем, как крепить листы профиля – лицевой стороной внутрь участка или к соседу? Впрочем, на рынке есть металлические заборы двусторонней окраской.

Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

В комплект услуги «забор под ключ» обычно включают стоимость металлопрофиля, столбов, лаг (поперечин), креплений, торцевых планок, монтажа. Ориентировочная стоимость погонного метра забора из одностороннего профнастила высотой 1.5 м - от 68 рублей за погонный метр. «Любимые» двухметровые будут дороже на 20 рублей.

Стоит сказать, что дизайнеры и архитекторы в большинстве своем металлопрофиль недолюбливают - глухой высокий забор не способен облагородить участок ни изнутри, ни снаружи. Более того, на маленьком участке такой не рекомендуют устанавливать – от этого приусадебная территория визуально уменьшится. Но в некоторых случаях металлпрофиль идеально вписывается в архитектурную концепцию домовладения:

Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

Забор-жалюзи

Производится из тех же материалов, что и профнастил. Состоит из секций, собранных из горизонтальных ламелей, расположенных под углом, благодаря этому создается эффект жалюзей. Ламели бывают односторонне и двухсторонне окрашенные, матовые, глянцевые. Самые дорогие могут имитировать цвет и фактуру дерева.

Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

Такое ограждение надежно защищает участок от посторонних глаз, но не выглядит так монолитно. Опять же, конструкция продувается, выдерживает большую ветровую нагрузку, отличается прочностью и устойчивостью.

Стоимость м2 такой секции — от 50 рублей.

Евроштакетник

Еще одна вариация использования металлпрофиля. Выглядят такие заборы как классический штакетник — вертикальные металлические ламели прикручены к металлическим прожилинам. Есть варианты с горизонтальной зашивкой.

Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

Металлический штакет изготавливается из оцинкованной стали (толщина от 0,45 мм) с полимерным покрытием. Заборы из металлического штакетника могут быть любого цвета или имитировать дерево. Просвет между штакетинами рекомендуется от 3 до 5 см. Возможен монтаж в шахматном порядке, а также комбинирование цветов.

Стоимость забора из металлического штакетника дороже металлопрофиля — от 80 рублей (1,5 м высота, со столбами, перемычками и монтажом).

Как на ранчо

Интересное и относительно новое решение - забор в стиле американского ранчо (у производителей он так и называется - «Ранчо») с горизонтальным расположением металлических планок шириной от 10 см до 24,5 см. Планка имеет прямоугольное сечение и 4 ребра жесткости, полимерное покрытие.

Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Фото: krov.by
Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Фото: brom.by

Забор не имеет «изнаночной» стороны и выглядит одинаково как со стороны улицы, так и со стороны дома. Панели легко закрепляются на любой вид столбов без использования сварного каркаса благодаря специальным п-планкам. 

Это довольно дорогое ограждение. Стоимость метра погонного одной планки — от 14,5 рублей.

А вот как выглядят заборы в стиле ранчо из дерева:

Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

3D-панели

Популярностью пользуются сетчатые 3D-панели или, как по-другому их называют, евроограждения. Они практичны, презентабельны, и просты в установке.

Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

Евроограждения изготавливаются из стальных оцинкованных прутков (стандартный диаметр – 4 или 5 мм), которые крепятся друг к другу при помощи контактной сварки. В качестве дополнительной защиты часто используется полимерное покрытие. Первоначальный цвет и защитные свойства сохраняются в течение 10 лет, а срок службы – более 20 лет.

Еврозабор отлично справится с защитой периметра, однако, не убережет ваш участок от чужих глаз. Стоимость полутораметрового еврозабора с полимерным покрытием под ключ – от 66 рублей за метр погонный.

Заборная классика

Неизбывная классика - сетка-рабица. Чаще всего ее покупают для дачных участков, где ограждение нужно чисто в практических целях. Например, защитить сад от зайцев (чтобы садовые деревья не грызли) и собак (чтобы по участку не шастали). Распространенная ситуация – три стороны участка огораживаются рабицей, а с лицевой части ставят что-то более солидное.

Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

Заборы из рабицы очень долговечны и меняют их на что-то другое только при желании установить капитальное ограждение.

Стоимость с установкой, со столбами, прутами и проволокой для натяжки – от 32 рублей за метр погонный готового ограждения.

Живой забор

У европейцев принято обозначать границы домовладений живой изгородью. Высокие живые заборы хорошо защищают участок от ветра, пыли, посторонних взглядов. У нас тоже такие заборы входят в моду. Но чаще всего у нас сначала ставят что-то дешевое, типа сетки-рабицы и вдоль нее высаживают живой забор. 

Чаще всего вдоль границ участка высаживают туи сорта Brabant. Растения дают прирост 40-50 см в год. За 10 лет можно вырастить изгородь высотой 4 метра ( если есть такая цель, конечно). Грамотно заложенная и правильно выращенная живая изгородь долговечнее и надежнее традиционных заборов. 

Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском
Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

Растения высаживаются в ряд на расстоянии не менее 70-80 см, на плодородной почве — метр.

В среднем на 10 погонных метров живой изгороди понадобится 8-10 туй сорта Brabant. Растения высотой 60-80 см обойдутся в 160-200 рублей. Хотите сразу забор повыше, покупайте саженцы высотой 100-120 см – от 250 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос, быть забору или нет, для нашего менталитета непонятен - конечно, он необходим. Кому-то важно, чтобы с улицы никто не видел, что у него во дворе. Кто-то считает...
 
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