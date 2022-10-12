Какие заборы теперь в моде и сколько они стоят? Посмотрели, как белорусы огораживают свои дома под Минском

Источник материала: realt.by

Вопрос, быть забору или нет, для нашего менталитета непонятен - конечно, он необходим. Кому-то важно, чтобы с улицы никто не видел, что у него во дворе. Кто-то считает ограждение в два метра защитой от грабителей. Кто-то предпочитает просто обозначить границы участка, а кто-то заботится об целостном восприятии архитектуры дома и благоустройства на участке. Под разные цели, бюджет и эстетические предпочтения существует разные варианты. Посмотрели, какие заборы устанавливают белорусы в поселках под Минском.

За железным занавесом Популярность заборов из металлопрофиля никаким другим видам, похоже, не переплюнуть — их мы видим как в элитной коттеджной застройке, так и по периметру дачных угодий. Из плюсов стоит отметить их практичность и долговечность. Монтаж таких заборов довольно прост, удобен, занимает немного времени. Наверное, главная сложность связана с тем, как крепить листы профиля – лицевой стороной внутрь участка или к соседу? Впрочем, на рынке есть металлические заборы двусторонней окраской.







В комплект услуги «забор под ключ» обычно включают стоимость металлопрофиля, столбов, лаг (поперечин), креплений, торцевых планок, монтажа. Ориентировочная стоимость погонного метра забора из одностороннего профнастила высотой 1.5 м - от 68 рублей за погонный метр. «Любимые» двухметровые будут дороже на 20 рублей. Стоит сказать, что дизайнеры и архитекторы в большинстве своем металлопрофиль недолюбливают - глухой высокий забор не способен облагородить участок ни изнутри, ни снаружи. Более того, на маленьком участке такой не рекомендуют устанавливать – от этого приусадебная территория визуально уменьшится. Но в некоторых случаях металлпрофиль идеально вписывается в архитектурную концепцию домовладения:



Забор-жалюзи Производится из тех же материалов, что и профнастил. Состоит из секций, собранных из горизонтальных ламелей, расположенных под углом, благодаря этому создается эффект жалюзей. Ламели бывают односторонне и двухсторонне окрашенные, матовые, глянцевые. Самые дорогие могут имитировать цвет и фактуру дерева.



Такое ограждение надежно защищает участок от посторонних глаз, но не выглядит так монолитно. Опять же, конструкция продувается, выдерживает большую ветровую нагрузку, отличается прочностью и устойчивостью. Стоимость м2 такой секции — от 50 рублей.

Евроштакетник Еще одна вариация использования металлпрофиля. Выглядят такие заборы как классический штакетник — вертикальные металлические ламели прикручены к металлическим прожилинам. Есть варианты с горизонтальной зашивкой.







Металлический штакет изготавливается из оцинкованной стали (толщина от 0,45 мм) с полимерным покрытием. Заборы из металлического штакетника могут быть любого цвета или имитировать дерево. Просвет между штакетинами рекомендуется от 3 до 5 см. Возможен монтаж в шахматном порядке, а также комбинирование цветов. Стоимость забора из металлического штакетника дороже металлопрофиля — от 80 рублей (1,5 м высота, со столбами, перемычками и монтажом).

Как на ранчо Интересное и относительно новое решение - забор в стиле американского ранчо (у производителей он так и называется - «Ранчо») с горизонтальным расположением металлических планок шириной от 10 см до 24,5 см. Планка имеет прямоугольное сечение и 4 ребра жесткости, полимерное покрытие.



Забор не имеет «изнаночной» стороны и выглядит одинаково как со стороны улицы, так и со стороны дома. Панели легко закрепляются на любой вид столбов без использования сварного каркаса благодаря специальным п-планкам. Это довольно дорогое ограждение. Стоимость метра погонного одной планки — от 14,5 рублей. А вот как выглядят заборы в стиле ранчо из дерева:





3D-панели Популярностью пользуются сетчатые 3D-панели или, как по-другому их называют, евроограждения. Они практичны, презентабельны, и просты в установке.







Евроограждения изготавливаются из стальных оцинкованных прутков (стандартный диаметр – 4 или 5 мм), которые крепятся друг к другу при помощи контактной сварки. В качестве дополнительной защиты часто используется полимерное покрытие. Первоначальный цвет и защитные свойства сохраняются в течение 10 лет, а срок службы – более 20 лет. Еврозабор отлично справится с защитой периметра, однако, не убережет ваш участок от чужих глаз. Стоимость полутораметрового еврозабора с полимерным покрытием под ключ – от 66 рублей за метр погонный.

Заборная классика Неизбывная классика - сетка-рабица. Чаще всего ее покупают для дачных участков, где ограждение нужно чисто в практических целях. Например, защитить сад от зайцев (чтобы садовые деревья не грызли) и собак (чтобы по участку не шастали). Распространенная ситуация – три стороны участка огораживаются рабицей, а с лицевой части ставят что-то более солидное.



Заборы из рабицы очень долговечны и меняют их на что-то другое только при желании установить капитальное ограждение. Стоимость с установкой, со столбами, прутами и проволокой для натяжки – от 32 рублей за метр погонный готового ограждения.

Живой забор У европейцев принято обозначать границы домовладений живой изгородью. Высокие живые заборы хорошо защищают участок от ветра, пыли, посторонних взглядов. У нас тоже такие заборы входят в моду. Но чаще всего у нас сначала ставят что-то дешевое, типа сетки-рабицы и вдоль нее высаживают живой забор. Чаще всего вдоль границ участка высаживают туи сорта Brabant. Растения дают прирост 40-50 см в год. За 10 лет можно вырастить изгородь высотой 4 метра ( если есть такая цель, конечно). Грамотно заложенная и правильно выращенная живая изгородь долговечнее и надежнее традиционных заборов.





Растения высаживаются в ряд на расстоянии не менее 70-80 см, на плодородной почве — метр. В среднем на 10 погонных метров живой изгороди понадобится 8-10 туй сорта Brabant. Растения высотой 60-80 см обойдутся в 160-200 рублей. Хотите сразу забор повыше, покупайте саженцы высотой 100-120 см – от 250 рублей.