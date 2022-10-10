«Вода льет прямо из розеток». Жители дома в новом ЖК под Минском показали, как выглядят их квартиры после дождя

«У нас периодически подтапливает лоджии», «Не можем доделать ремонт из-за течи», «Дом на гарантии, но застройщик не устраняет недостатки», − такие сообщения стали приходить в телеграм-канал Реалта в последние дни. Все они касались дома №8 на улице Васильковой в Прилуках. Жильцы, уставшие от «плачущих» стен, решили вынести проблему за пределы товарищества.

Как нам рассказал нам один из жильцов, проживающих в этом доме, панельная девятиэтажка на улице Васильковой изначально была «с приколами»:

− Именно наш дом возводили долго, с остановками и паузами, за время стройки тут не раз менялись генподрядчики и субподрядчики. Видимо, они и наворотили тут делов. Многоэтажку сдали летом 2019 года. При приемке дома, конечно, замечания были, мы видели и кривые панели, и многое другое. Но получили ключи, сделали ремонты и начали жить. Первая зима прошла нормально, а затем с потеплением, как пошли дожди, дом стал течь по стыкам швов. Текло на балконе, текло в детской по стене. Обратились, вроде бы что-то замазали, но результата никакого.