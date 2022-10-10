|
«Вода льет прямо из розеток». Жители дома в новом ЖК под Минском показали, как выглядят их квартиры после дождя
10.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Осенние дожди принесли с собой новые коммунальные проблемы. В наш
«У нас периодически подтапливает лоджии», «Не можем доделать ремонт из-за течи», «Дом на гарантии, но застройщик не устраняет недостатки», − такие сообщения стали приходить в телеграм-канал Реалта в последние дни. Все они касались дома №8 на улице Васильковой в Прилуках. Жильцы, уставшие от «плачущих» стен, решили вынести проблему за пределы товарищества.
Как нам рассказал нам один из жильцов, проживающих в этом доме, панельная девятиэтажка на улице Васильковой изначально была «с приколами»:
− Именно наш дом возводили долго, с остановками и паузами, за время стройки тут не раз менялись генподрядчики и субподрядчики. Видимо, они и наворотили тут делов. Многоэтажку сдали летом 2019 года. При приемке дома, конечно, замечания были, мы видели и кривые панели, и многое другое. Но получили ключи, сделали ремонты и начали жить. Первая зима прошла нормально, а затем с потеплением, как пошли дожди, дом стал течь по стыкам швов. Текло на балконе, текло в детской по стене. Обратились, вроде бы что-то замазали, но результата никакого.
Наш собеседник говорит, что проблемы возникают при косом дожде, когда вода попадает на швы. При этом если в 20-м году на потоп жаловались 3 квартиры в доме, в 21-м − 10, то сейчас во время дождя заливает уже более 20 квартир.
− Страдают в основном балконы, но в некоторых квартирах течет и в жилых комнатах. Особенно это касается последних этажей. Вода льет прямо из розеток, многие обои по 5 раз переклеивали.
Вот фотографии из разных квартир дома:
Так как дома в «Вяселке» обслуживает товарищество собственников, то со своими проблемами жильцы обращались именно туда.
− Обращались к председателю нашего ТС, пытались собирать какие-то собрания, но видимого результата нет. Председатель вроде бы ведет какие-то переписки с субподрядными организациями, несколько раз к нам приезжали их сотрудники, ходили по квартирам. Потом приходил рабочий, замазывал швы, а при следующем дожде дом вновь начинал течь. В течение трех лет наш дом находится на гарантии, однако эти «косяки» устранять никто не хочет. В последнем дефектном акте, который мне удалось получить, сказано, что до 18 августа все дефекты швов должны быть устранены. Однако сейчас на дворе – октябрь, а дом по-прежнему течет.
Есть вопросы у жильцов и к фасаду здания. В то время как соседние дома в «Вяселке» радуют прохожих яркими красками, дом №8 стоит поблекший и облупившийся.
− Мы уже предлагали председателю сделать полное обследование дома, провести экспертизу, подготовить документы и пойти в суд. Так как дом находится на гарантии, подрядные организации должны на безвозмездной основе выполнить все то, что они не доделали. Провести герметизацию швов, перекрасить фасад. Однако создается впечатление, что нас никто не слышит.
Если у вас тоже возникла проблема с жильем, которая не решается, или просто интересная новость − пишите нам прямо в
Читайте также:
«Торчит арматура, а если ребенок наткнется?». В новом доме в Минск Мире просело крыльцо и его никак не починят
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вода льет прямо из розеток». Жители дома в новом ЖК под Минском показали, как выглядят их квартиры после дождя
Осенние дожди принесли с собой новые коммунальные проблемы. В наш телеграм написало сразу несколько жителей жилого комплекса «Вяселка», что находится в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)