Молодая семья купила старый дом в деревне и обставляет его вещами бабушек и дедушек. Побывали у них в гостях

"Наш дом стал хранилищем родовых вещей"

Наши герои живут в Могилеве. Свой уютный деревенский дом они купили 2 года назад. Поиски нужного объекта продолжались несколько месяцев. У ребят уже был сформирован образ дома. Во-первых, он должен быть рядом с прудом или рекой. Во-вторых, вода - чистейшая, из колодца около дома. И в-третьих, семья хотела видеть у себя старую русскую печь с лежанкой. В один прекрасный момент все карты сложились. Они нашли объявление о продаже дома в деревне Большая Лотва.

- Там было всего две фотографии. К тому же, хата была не оформлена, поэтому покупка бы сопровождалась волокитой с документами. Я была без настроения и не хотела даже ехать смотреть из-за возможной тягомотины, - вспоминает Яна.

- Все изменилось, когда мы приехали и вошли в помещение. На месте почувствовали приятную энергетику и сразу поняли, что этот дом - наш, - дополняет супругу Женя.