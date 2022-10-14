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Винтаж, тыквы и бачата. Куда сходить в выходные 15−16 октября в Минске
14.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице светит солнце, в квартире работает отопление, а значит – не время проводить выходные под пледом (еще успеете зимой). Пока же надо выбираться на интересные ивенты, выставки и другие мероприятия. Подготовили для вас подборку событий, которые пройдут в Минске в этот уикенд.
Барахолка Open шкаф
Когда: 15-16 октября, с 12 до 21
Где: Арт-пространство М11, пр. Машерова 11
Сколько стоит: бесплатно
В эти выходные на традиционной площадке (рядом с «Песочницей») пройдет второй осенний Open шкаф.
В программе, как обычно – винтаж , гараж сейл винил, апсайкл, ресайкл и самые модные люди города.
Выставка «Пачвары, легенды i міфы»
Когда: до конца октября
Где: галерея Heart for art, пр. Машерова, 9, к. 8.
Сколько стоит: бесплатно
Валерий Слаук − художник и заслуженный деятель искусства, чьи работы экспонировались не только в Беларуси, но и за рубежом. В экспозиции «Пачвары, легенды i міфы» мастер хотел рассказать об аутентичных образах белорусского фольклора, отраженных в современной живописи.
Выставка при поддержке скульптура Максима Петруля пройдет в галерее Heart for art, которая является первым в Беларуси NFT-дилером независимого искусства. Находится она по адресу: пр. Машерова, 9, к. 8.
День тыквы
Когда: 15 октября, с 10 до 19
Где: Минский зоопарк
Сколько стоит: 12 рублей
Какой фрукт или овощ ассоциируется у вас с осенью? Согласны, пожалуй, тыква − один из самых красивых и вкусных символов этого времени года. Так считают и в Минском зоопарке. Там 15 октября пройдет «День тыквы − 2022». Что же интересного будет?
На центральной аллее посетители увидят яркие работы участников конкурса. Заявок поступило довольно много. Номинации называются «Тыква − королева осени» и «Тыква не из тыквы». А в 13:00 на сцене у главного входа наградят победителей.
Фестиваль латиноамериканской культуры
Когда: с 13 по 22 октября
Где: художественная галерея «Университет культуры», Октябрьская площадь, 1 и «Беларусьфильм», пр. Независимости, 98
Сколько стоит: бесплатно
Сейчас в Минске проходит Фестиваль латиноамериканской культуры. В пятницу (14 октября) на «Беларусьфильме» состоится конференция «Национальный фольклор Никарагуа». На мероприятии вы сможете ближе познакомиться с Никарагуа, а также насладиться исполнением одного из традиционных танцев и просмотром двух документальных фильмов: о различных видах танцевального искусства и культуре народа Рама. Все это поможет вам еще больше окунуться в атмосферу этой латиноамериканской страны.
В субботу (15 октября) в художественной галерее «Университет культуры» в 17.00 пройдет дегустация доминиканского рома, а в 17.30 – мастер-класс по бачате. Присоединяйтесь!
Вход – бесплатный, но лучше отметиться в инстаграм
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На улице светит солнце, в квартире работает отопление, а значит – не время проводить выходные под пледом (еще успеете зимой). Пока же надо выбираться на интересные...
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