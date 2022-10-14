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Винтаж, тыквы и бачата. Куда сходить в выходные 15−16 октября в Минске

14.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На улице светит солнце, в квартире работает отопление, а значит – не время проводить выходные под пледом (еще успеете зимой). Пока же надо выбираться на интересные ивенты, выставки и другие мероприятия. Подготовили для вас подборку событий, которые пройдут в Минске в этот уикенд.

Винтаж, тыквы и бачата. Куда сходить в выходные 15−16 октября в Минске

Барахолка Open шкаф

Когда: 15-16 октября, с 12 до 21

Где: Арт-пространство М11, пр. Машерова 11

Сколько стоит: бесплатно

В эти выходные на традиционной площадке (рядом с «Песочницей») пройдет второй осенний Open шкаф.

В программе, как обычно – винтаж , гараж сейл винил, апсайкл, ресайкл и самые модные люди города.

Выставка «Пачвары, легенды i міфы»

Когда: до конца октября

Где: галерея Heart for art, пр. Машерова, 9, к. 8.

Сколько стоит: бесплатно

Валерий Слаук − художник и заслуженный деятель искусства, чьи работы экспонировались не только в Беларуси, но и за рубежом. В экспозиции «Пачвары, легенды i міфы» мастер хотел рассказать об аутентичных образах белорусского фольклора, отраженных в современной живописи.

Выставка при поддержке скульптура Максима Петруля пройдет в галерее Heart for art, которая является первым в Беларуси NFT-дилером независимого искусства. Находится она по адресу: пр. Машерова, 9, к. 8.

День тыквы

Когда: 15 октября, с 10 до 19

Где: Минский зоопарк

Сколько стоит: 12 рублей

Какой фрукт или овощ ассоциируется у вас с осенью? Согласны, пожалуй, тыква − один из самых красивых и вкусных символов этого времени года. Так считают и в Минском зоопарке. Там 15 октября пройдет «День тыквы − 2022». Что же интересного будет?

На центральной аллее посетители увидят яркие работы участников конкурса. Заявок поступило довольно много. Номинации называются «Тыква − королева осени» и «Тыква не из тыквы». А в 13:00 на сцене у главного входа наградят победителей.

Фестиваль латиноамериканской культуры

Когда: с 13 по 22 октября

Где: художественная галерея «Университет культуры», Октябрьская площадь, 1 и «Беларусьфильм», пр. Независимости, 98

Сколько стоит: бесплатно

Сейчас в Минске проходит Фестиваль латиноамериканской культуры. В пятницу (14 октября) на «Беларусьфильме» состоится конференция «Национальный фолькл­ор Никарагуа». На мероприятии вы сможете ближе познакомиться с Никарагуа, а также насладиться исполн­ением одного из трад­иционных танцев и про­смотром двух документальных фильм­ов: о различных видах танцевального искусс­тва и культуре народа Рама. Все это поможет вам еще больше оку­нуться в атмосферу этой латиноамериканск­ой страны.

В субботу (15 октября) в художественной галерее «Университет культуры» в 17.00 пройдет дегустация доминиканского рома, а в 17.30 – мастер-класс по бачате. Присоединяйтесь!

Вход – бесплатный, но лучше отметиться в инстаграм @festival_cultural_latino.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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