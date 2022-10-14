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Хорошо жить можно и на дачах. Смотрим классный дом в 10 км от Минска по цене двушки
14.10.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Совсем рядом с Минском, на краю Прилукского биосферного заказника, продается хороший вариант загородного жилья. Это садовое товарищество, но жить здесь можно постоянно. Тем более в таком доме - современном, энергоэффективном, с хорошей отделкой и мебелью, классным камином и экономным отоплением. И стоит он недорого - за эти деньги в Минске светит только двушка.
Участок в СТ «Радист» семья с двумя детьми покупала под конкретные задачи — построить на нем дом для постоянного проживания. Одним из главных критериев выбора было месторасположение СТ, чтобы было удобно ежедневно добираться до Минска - взрослым на работу, детям в школу. Этот дачный поселок этим критериям соответствовал в полной мере - 12 км до метро «Малиновка», большая часть пути по скоростной трассе. Вся необходимая инфраструктура есть и в Фаниполе, в 6 километрах. Очевидный плюс — близость к Прилукскому заказнику.
В шаговой доступности расположились остановка общественного транспорта и станция электропоездов Волковичи. В километре от дома магазин продуктов, а в 10 минутах ходьбы аутентичная харчевня.
Дом строили по каркасной технологии. Из всех разновидностей технологии выбрали максимально экологичную, без использования пленок и мембран. Вместо привычных утеплителей в виде стекловаты, использовали эковату (утеплитель на основе целлюлозы) и МДВП (плитный древесноволокнистый утеплитель ). Пирог стен получился таким: внутри каркаса из сухого строганного бруса - эковата, снаружи и изнутри каркас закрывает МДВП. Этот плитный материал работает и как пароизоляция, и как ветрозащита, и как дополнительное утепление. С такой схемой дом не превращается в герметичный парник, но он прекрасно сохраняет тепло.
Снаружи стены защищает вентфасад. Он комбинированный: с трех сторон дома — металлопрофиль графитового цвета, с передней — сосновый планкен. Дерево, кстати, не обычное, а импрегнированное в заводских условиях (биозащитная пропитка наносится под давлением в автоклаве). Благодаря этому обыкновенная сосна даже без дополнительной защиты прослужит долгие годы.
Под крышей из металлопрофиля есть небольшой холодный чердак — там планировалось разместить вентустановку с рекуператором. Потолок, кстати, утеплен эковатой.
Нижнее перекрытие в той части дома, которая стоит на винтовом фундаменте, также надежно теплоизолировано — МДВП, 20 см эковаты, фанера. Под той частью, что стоит на ленточном фундаменте, под плиткой найдем стяжку 8 см с теплым водяным полом на толстом слое пеноплекса.
Внутри стены и потолки обшиты гипсокартоном и покрашены качественной краской. В ванной полы и стены облицованы плиткой.
На дом выделено 5 кВт и этого достаточно и для отопления, и для работы остальных электроприборов. Секрет в том, что все мощные потребители не включаются одновременно, а тот же элетрокотел работает только с вечера до утра. И если даже случается такая ситуация, что включается сразу несколько мощных потребителей, то срабатывает автоматика и "лишний" прибор отключается.
Дополнительный источник тепла — камин длительного горения на дровах известного датского производителя. Несмотря на свои скромные размеры, он способен обогреть весь дом. А еще он дарит тепло и атмосферу уюта в хмурое межсезонье за окнами. Дымоход к печке подбирали максимально безопасный — здесь стоит Schiedel.
Этот полноценный загородный дом
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Совсем рядом с Минском, на краю Прилукского биосферного заказника, продается хороший вариант загородного жилья. Это садовое товарищество, но жить здесь можно...
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