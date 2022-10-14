Хорошо жить можно и на дачах. Смотрим классный дом в 10 км от Минска по цене двушки

Источник материала: realt.by

Совсем рядом с Минском, на краю Прилукского биосферного заказника, продается хороший вариант загородного жилья. Это садовое товарищество, но жить здесь можно постоянно. Тем более в таком доме - современном, энергоэффективном, с хорошей отделкой и мебелью, классным камином и экономным отоплением. И стоит он недорого - за эти деньги в Минске светит только двушка.

Участок в СТ «Радист» семья с двумя детьми покупала под конкретные задачи — построить на нем дом для постоянного проживания. Одним из главных критериев выбора было месторасположение СТ, чтобы было удобно ежедневно добираться до Минска - взрослым на работу, детям в школу. Этот дачный поселок этим критериям соответствовал в полной мере - 12 км до метро «Малиновка», большая часть пути по скоростной трассе. Вся необходимая инфраструктура есть и в Фаниполе, в 6 километрах. Очевидный плюс — близость к Прилукскому заказнику.

В шаговой доступности расположились остановка общественного транспорта и станция электропоездов Волковичи. В километре от дома магазин продуктов, а в 10 минутах ходьбы аутентичная харчевня.