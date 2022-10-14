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Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой
14.10.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Свой дизайн-проект
Дизайнер признается, что, работая над интерьером, вдохновлялась творчеством представителя абстрактной живописи Пита Мондриана, а именно его неповторимым сочетанием графики и сочности цвета.
- Передо мной стояла задача создать интерьер для жизни с особой изюминкой и шармом, что отразилось в планировочном решении, работе с объемом и пространством, выборе цветовых сочетаний. Мне хотелось создать законченный самодостаточный интерьер, не прибегая к тотальному декорированию. Убрать «лишний шум», создать пространство, где можно расслабиться, отдохнуть и вдохновиться, - подчеркивает Ксения.
Квартира сдавалась со свободной планировкой, но была рассчитана на одну спальню и совмещенную кухню-гостиную. Однако, в процессе создания интерьера дизайнеру удалось разместить полноценную детскую и отдельную комнату для спальни хозяев.
- Отдельное внимание стоит обратить на гостиную. Акцентная цветная стена с геометричной разбивкой не так проста. Во-первых, нам удалось почти незаметно вписать в нее вход в спальню – дверь визуально является одним из элементов цветной мозаики. Во-вторых, мы воплотили в жизнь необычную идею с дополнительным освещением – в белых прямоугольниках находятся светодиодные панели с диммируемой RGB лентой, освещение можно выбирать по настроению или под ритмы любимой песни.
Зона ТВ тоже решает несколько задач, например, как элемент зонирования и дополнительного хранения. Таким образом, в прихожей удалось разместить еще один шкаф.
Также с помощью цвета получилось зонировать и детскую комнату.
- Рабочее место расположено у окна и объединяется с подоконниками. За счет этого получилась просторная рабочая зона с дневным освещением и системами хранения для книг и канцелярии. Здесь предусмотрено также место для сна, игр и просмотра мультфильмов, полноценная система хранения для одежды. А стена с белыми нишами служит отличным фоном для ярких детских игрушек и книг, - рассказывает дизайнер.
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Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой
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