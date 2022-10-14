Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой

Также с помощью цвета получилось зонировать и детскую комнату.

- Рабочее место расположено у окна и объединяется с подоконниками. За счет этого получилась просторная рабочая зона с дневным освещением и системами хранения для книг и канцелярии. Здесь предусмотрено также место для сна, игр и просмотра мультфильмов, полноценная система хранения для одежды. А стена с белыми нишами служит отличным фоном для ярких детских игрушек и книг, - рассказывает дизайнер.