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Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой

14.10.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Свой дизайн-проект дизайнер Ксения Мицкевич воплотила в евродвушке в Новой Боровой. На 63 "квадратах" ей удалось выделить две полноценные комнаты и кухню-гостиную. Интерьер получился очень ярким: с такими цветами точно не страшны серые холодные дни. К тому же, дизайнер хотела сделать обстановку самодостаточной, не прибегая к тотальному декорированию. Посмотрите, как у нее это получилось.

Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой

Дизайнер признается, что, работая над интерьером, вдохновлялась творчеством представителя абстрактной живописи Пита Мондриана, а именно его неповторимым сочетанием графики и сочности цвета.

- Передо мной стояла задача создать интерьер для жизни с особой изюминкой и шармом, что отразилось в планировочном решении, работе с объемом и пространством, выборе цветовых сочетаний. Мне хотелось создать законченный самодостаточный интерьер, не прибегая к тотальному декорированию. Убрать «лишний шум», создать пространство, где можно расслабиться, отдохнуть и вдохновиться, - подчеркивает Ксения.

Квартира сдавалась со свободной планировкой, но была рассчитана на одну спальню и совмещенную кухню-гостиную. Однако, в процессе создания интерьера дизайнеру удалось разместить полноценную детскую и отдельную комнату для спальни хозяев.

Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой
Изначальная планировка
Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой
Нынешняя планировка

Прихожую и кухню выделили и зонировали за счет цвета. Дополнительным разделением пространства служит небольшой кухонный остров, совмещенный с барной стойкой.

Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой
Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой

- Отдельное внимание стоит обратить на гостиную. Акцентная цветная стена с геометричной разбивкой не так проста. Во-первых, нам удалось почти незаметно вписать в нее вход в спальню – дверь визуально является одним из элементов цветной мозаики. Во-вторых, мы воплотили в жизнь необычную идею с дополнительным освещением – в белых прямоугольниках находятся светодиодные панели с диммируемой RGB лентой, освещение можно выбирать по настроению или под ритмы любимой песни.

Зона ТВ тоже решает несколько задач, например,  как элемент зонирования и дополнительного хранения. Таким образом, в прихожей удалось разместить еще один шкаф.

Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой
Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой

Ксения должна была организовать в спальне еще и полноценное рабочее место. Его расположили между двух систем хранения, выделив рабочий стол и книжные полки в отдельный объем за счет цвета. Стена в изголовье кровати повторяет рисунок стены в гостиной, но выполнена в едином цвете.

Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой
Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой

Также с помощью цвета получилось зонировать и детскую комнату.

- Рабочее место расположено у окна и объединяется с подоконниками. За счет этого получилась просторная рабочая зона с дневным освещением и системами хранения для книг и канцелярии. Здесь предусмотрено также место для сна, игр и просмотра мультфильмов, полноценная система хранения для одежды. А стена с белыми нишами служит отличным фоном для ярких детских игрушек и книг, - рассказывает дизайнер.

Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой

Лоджия выполняет несколько важных функций. Здесь появился необычный шкаф с продуманной системой хранения, место для занятия йогой с комфортным напольным покрытием. 

Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой

Санузел в квартире раздельный. Разбавить общую картинку удалось рисунком на керамограните. Его здесь используют двух видов.

Сочетание графики и сочных цветов. Посмотрите, какой яркий интерьер дизайнер создала в квартире в Новой Бороовой

 
 
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Свой дизайн-проект дизайнер Ксения Мицкевич воплотила в евродвушке в Новой Боровой. На 63 "квадратах" ей удалось выделить две полноценные комнаты и кухню-гостиную....
 
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