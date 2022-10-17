Коттедж на две семьи возле Цнянки в Минске - по 856 долларов за метр. Показываем, как он выглядит

Источник материала: realt.by

Что лучше для семьи с детьми — загородный дом или квартира в Минске? Минус первого варианта — в город придется ездить каждый день. Второй противопоказан тем, кто не готов жить в многоэтажке с сотнями соседей. Можно ли жить в своем доме, но не выезжать за пределы города? Сегодня мы едем в Сельхозпоселок — в район столичной частной застройки возле Цнянского водохранилища, чтобы детально изучить вариант покупки квартиры в таунхасе: как она устроена и почем «квадрат».

В районе — хорошая экология и насыщенная инфраструктура Загородное жилье при всех своих плюсах в глазах горожан имеет и минусы. Для семей с детьми они становятся очевидными сразу после переезда за МКАД. Как правило, в пригороде нет привычной инфраструктуры — детей все равно нужно возить в Минск в школу, детский садик, спортивные секции, поликлинику. Некоторые бывшие горожане признаются, что вместо отдыха после работы вынуждены «работать таксистами» у собственных детей. На Realtмы нашли интересное предложение — новый собственный дом рядом с центром Минска, цена которого не кажется заоблачной.

Навигатор привел нас в 3-й переулок Кольцова в Сельхозпоселке.

Это большой частный сектор в Советском районе. Район знаменит своей послевоенной застройкой и слухами о сносе. Начнем с того, что в 3-м переулке Кольцова и на соседних улицах город ничего сносить не собирается — люди активно покупают и продают старые дома, на их месте вырастают современные коттеджи и целые особняки.





Интересующий нас таунхаус построили совсем недавно, как раз на месте старой хаты. Расположение отличное — здесь тихо, автомобильный трафик по асфальтированным улицам небольшой. Рядом есть школы и детские садики, не говоря уже о магазинах и прочих городских удобствах. И это один из самых благоприятных в плане экологии районов города — в пешей доступности находятся обустроенные пляжи Цнянского водохранилища, небольшой лес, клуб тенниса.

























Недвижимость в Сельхозпоселке можно рассматривать как выгодную инвестицию. Объяснение лежит на поверхности — спрос и цена на землю в этом районе только растут. Для ориентира — участки со старыми хатами здесь продают по 80−100 тысяч долларов.

«У каждой из двух квартир — отдельный вход и свой дворик» Выставленный на продажу таунхаус представляет собой большой белоснежный особняк по центру участка. Строился он по индивидуальному архитектурному проекту и по сути представляет собой две одинаковые двухэтажные квартиры под одной крышей. У каждой — отдельный вход и свой небольшой дворик, где можно и барбекю приготовить, и позагорать, и детям поиграть, и в гамаке полежать.





Планировка внутри свободная — новый владелец волен поделить пространство под свои нужды. Впрочем, можно принять и ту, которая предусмотрена проектом.





Итак, заходим в прихожую. Слева предусмотрено место под котельную и гостевой санузел. Справа — ниша под шкаф-купе. Направо от прихожей — большое пространство на 35 «квадратов». Здесь будет гостиная и кухня-столовая. На первом этаже выделили отдельную комнату, которую можно использовать как кабинет или гостевую спальню.





На второй этаж ведет монолитная бетонная лестница.





Общая площадь каждой квартиры — 146 квадратных метров, жилая — 84 «квадрата».

Квартиры продаются без отделки, чтобы планировку и ремонт можно было сделать на свой вкус Немного о том, как и из чего построен дом. Владелица таунхауса Татьяна говорит, что все работы выполнялись одной бригадой строителей. К нашему приезду на месте оказался прораб, который рассказал про строительную часть объекта.

Фундамент под домом сделан из блоков ФБС. Снаружи он гидроизолирован и утеплен. Стены — из газосиликатных блоков толщиной 400 мм. По верху кладки первого этажа отлит железобетонный пояс. Перекрытие между этажами — из пустотных плит. Для кровли использовали металлочерепицу графитового цвета. Окна ПВХ с односторонней ламинацией.





Снаружи дом утеплен пенопластом (50 мм) и отделан декоративной штукатуркой (Ceresit). Внутрь уже введены водопровод и центральная канализация, электричество. Газ идет вдоль улицы: к нему еще предстоит подключиться.





Квартиры в таунхаусе продаются без отделки и это плюс — у каждого свои предпочтения, Навязывать свое видение решений для интерьера здесь не стали. Прораб говорит, что в его практике были случаи, когда готовую отделку новый владелец дома полностью переделывал под свои вкусы, хотя с точки зрения затрат это было неразумно — он же при покупке дома уже заплатил за нее.

Что еще предстоит сделать внутри дома? Из готового в нем только черновая бетонная стяжка. Прораб говорит, что новому владельцу, перед тем как начинать отделочные работы, лучше бы заказать дизайн-проект с планировкой и планом разводки коммуникаций — электропроводки, слаботочных сетей, системы отопления. После этого можно приступать к установке внутренних стен, штукатурке, кладке плитки и чистовой отделке стен и потолков. На втором этаже предстоит утеплить скаты кровли и решить, какими будут потолки. По его оценке, чистовая отделка хорошего уровня будет стоить примерно 50 тысяч долларов.





Квадратный метр обойдется дешевле, чем в новостройке Теперь о стоимости. Квартира в таунхасе в таком состоянии продается за 125 тысяч долларов. Коттедж полностью — за 250 тысяч долларов. Дорого ли это? Давайте посчитаем. Если разделить цену на метраж, то получается, что стоимость «квадрата» — 856 долларов. И это вполне конкурентная цена — средняя стоимость «квадрата» минской новостройки без отделки — 1257 долларов. Получается, что при более низкой стоимости можно купить более комфортное жилье в городе, недалеко от центра и с собственным небольшим участком.

Узнать подробности о таунхаусе можно по телефону +375 (29) 634-74-19 (Татьяна).