Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Асфальт и скромный указатель приводят нас прямо к воротам «Мары – 2001». Это СТ создавалось работниками Минского подшипникового завода. Всего на живописных холмах расположилось около 260 участков.

Прямо рядом с въездом видим автобусную остановку. Оказывается, сюда к «Маре» заворачивает рейсовый автобус, еще два автобуса и три маршрутки проходят совсем рядом по дороге. До метро «Каменная Горка» отсюда можно добраться за 25-30 минут.