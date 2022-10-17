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Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

17.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В этот раз мы решили отъехать от Минска на 40-50 километров и посмотреть, какие дачи расположены за пределами второго кольца. Наш выбор пал на садовое товарищество с романтическим названием «Мара – 2001». Действительно, дача в живописном месте – это мечта многих горожан. Посмотрим, как сейчас выглядит этот поселок и сбылись ли мечты его основателей.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Итак, это садовое товарищество находится в Дзержинском районе, рядом с поселком Волма. Добираться до него удобнее по гродненской трассе.

Асфальт и скромный указатель приводят нас прямо к воротам «Мары – 2001». Это СТ создавалось работниками Минского подшипникового завода. Всего на живописных холмах расположилось около 260 участков.

Прямо рядом с въездом видим автобусную остановку. Оказывается, сюда к «Маре» заворачивает рейсовый автобус, еще два автобуса и три маршрутки проходят совсем рядом по дороге. До метро «Каменная Горка» отсюда можно добраться за 25-30 минут.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Фасадный периметр дач огорожен еврозабором. Въезд пока что открыт для всех, но видно, что дачники уже задумались над перспективой сделать поселок закрытым. Впрочем, товарищество и так довольно изолировано: с одной стороны от него находится лес, с другой – река Волма.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Едем по дороге вдоль лесного массива и рассматриваем дома и участки. Вообще, дачи тут довольно разномастные. Есть современные коттеджи, каркаскники, дома из блоков, но полно и сезонных дач прошлого поколения.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Также отмечаем, что ухоженные участки зачастую соседствуют с заросшими, никем неиспользуемыми наделами.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

А вот контейнерных площадок в поселке много – мы их встречаем почти на каждой улице.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

В одном из проездов замечаем мужчину, который трудится над благоустройством прилегающей территории. Он рассказывает, что в поселке есть электричество, неплохие дороги, центральные подсыпаны асфальтной крошкой, а вот газа нету. Вопрос с водой тоже каждый решает самостоятельно – делают скважины. Ну а в последние годы члены товарищества плотно занялись установкой нового забора – часть его мы видели на въезде.

− Места тут очень красивые и спокойные. Лес рядом, волки порой бродят. С транспортом и дорогами вопросов нет. Сейчас вот забор новый ставят, а то раньше, бывало, залезали, меня так два раза обчищали.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Что касается круглогодичного проживания, то мужчина говорит, что постоянно живущих семей тут уже около десяти, но многие новые соседи также строятся с прицелом на будущее.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Ближайший продуктовый магазин и аптека находятся в поселке Волма – от дач до него буквально километр. Там же есть озеро и усадебный парк Ваньковичей.

В 3 километрах от дач есть еще одна достопримечательность – спорткомплекс «Якутские горы», но правда в последние годы он работает только по корпоративным заявкам.  

Что касается грибов и ягод, то рядом с дачами их всегда много.  Если же захочется совсем дикой природы, то добро пожаловать в Налибокскую пущу – до нее отсюда 15 километров.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Продолжаем путь по поселку и снова удивляемся разнообразию. В этот раз – заборов. Тут и вечная классика сетка-рябица, и надежный металлопрофиль, и ретро-стиль. А как вам экозабор из туй? И даже с башенками!

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Яркая осень раскрашивает реальность во все оттенки солнечного. Уезжать с дач совершенно не хочется, но заметно, что поселок потихоньку готовится к зиме: привычного дачного шума (газонокосилки или молотка) вокруг уже нет, да и большинство бассейнов и батутов уже припрятаны до следующего сезона.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Пытаемся выложить осенние фоточки в соцсети, но облом: мобильный интернет в этих местах ловит плоховато.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Что и почем тут продается?

Всего на нашей площадке сейчас представлено 6 объектов недвижимости – участки и готовые дома.

Самый экономичный вариант – участок в 10 соток. Он предлагается за 3,9 тысяч долларов. Также в продаже есть участки за 4,5 тысячи и за 4,9 тысяч долларов. Большой земельный надел в 20 соток в окружении коттеджной застройки можно купить за 16 тысяч долларов.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Есть варианты готовых дач с мебелью и техникой. К примеру, вот этот утепленный каркасник площадью 70 «квадратов» со всеми коммуникациями и собственной баней продается за 37,5 тысяч долларов.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

Ну и самое шикарное предложение − дом для круглогодичного проживания с участком в 30 соток. Двухэтажный коттедж площадью 177 «квадратов» с ремонтом, обстановкой и всеми удобствами, а также ухоженным участком и небольшим прудиком, можно приобрести за 134,9 тысяч долларов.

Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку

 
Теги: Минск
 
 
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В этот раз мы решили отъехать от Минска на 40-50 километров и посмотреть, какие дачи расположены за пределами второго кольца. Наш выбор пал на садовое товарищество с...
 
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