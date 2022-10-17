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Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
17.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В этот раз мы решили отъехать от Минска на 40-50 километров и посмотреть, какие дачи расположены за пределами второго кольца. Наш выбор пал на садовое товарищество с романтическим названием «Мара – 2001». Действительно, дача в живописном месте – это мечта многих горожан. Посмотрим, как сейчас выглядит этот поселок и сбылись ли мечты его основателей.
Асфальт и скромный указатель приводят нас прямо к воротам «Мары – 2001». Это СТ создавалось работниками Минского подшипникового завода. Всего на живописных холмах расположилось около 260 участков.
Прямо рядом с въездом видим автобусную остановку. Оказывается, сюда к «Маре» заворачивает рейсовый автобус, еще два автобуса и три маршрутки проходят совсем рядом по дороге. До метро «Каменная Горка» отсюда можно добраться за 25-30 минут.
В одном из проездов замечаем мужчину, который трудится над благоустройством прилегающей территории. Он рассказывает, что в поселке есть электричество, неплохие дороги, центральные подсыпаны асфальтной крошкой, а вот газа нету. Вопрос с водой тоже каждый решает самостоятельно – делают скважины. Ну а в последние годы члены товарищества плотно занялись установкой нового забора – часть его мы видели на въезде.
− Места тут очень красивые и спокойные. Лес рядом, волки порой бродят. С транспортом и дорогами вопросов нет. Сейчас вот забор новый ставят, а то раньше, бывало, залезали, меня так два раза обчищали.
Ближайший продуктовый магазин и аптека находятся в поселке Волма – от дач до него буквально километр. Там же есть озеро и усадебный парк Ваньковичей.
В 3 километрах от дач есть еще одна достопримечательность – спорткомплекс «Якутские горы», но правда в последние годы он работает только по корпоративным заявкам.
Что касается грибов и ягод, то рядом с дачами их всегда много. Если же захочется совсем дикой природы, то добро пожаловать в Налибокскую пущу – до нее отсюда 15 километров.
Что и почем тут продается?
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Есть варианты готовых дач с мебелью и техникой. К примеру, вот этот утепленный
Ну и самое шикарное предложение −
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Рядом с Налибокской пущей и Якутскими горами. Побывали в уютном дачном поселке, где строятся с прицелом на зимовку
В этот раз мы решили отъехать от Минска на 40-50 километров и посмотреть, какие дачи расположены за пределами второго кольца. Наш выбор пал на садовое товарищество с...
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