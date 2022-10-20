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"Что-то меня укачивает от ваших обоев". Минчанка рассказала, как строила квартиру у метро и общалась с отделочниками
20.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартира на проспекте у входа в метро — мечта любого минчанина. Особенно, если она имеет нестандартную планировку и интерьер в скандинавском стиле. Сегодня мы говорим с владелицей евродвушки в доме на Дзержинского, которая затратила немало сил и времени, чтобы добиться желаемого — уютного и стильного пространства. Как проходил подбор материалов, о чем хозяйка спорила с плиточником и от чего укачивало обойщика — в нашей большой истории ремонта.
Сталинка или евродвушка?
Квартиру в новом доме рядом со входом метро «Михалово» семья минчан купила в 2018 году. Еще полгода потребовалось для ее ремонта. Результатом Евгений и Алена, оказались довольны — получилась очень стильная и уютная квартира.
- Эта наша первая своя квартира — до этого мы жили с родителями и на съемных квартирах, - рассказывает Алена. - В мечтах о собственном жилье была «сталинка» - в старом доме, с высокими потолками. И обязательно убитая — чтобы можно было вынести из нее все что можно, оставить лишь оболочку. И сделать в ней все под свои вкусы. Варианты, которые попадались, стоили дороговато. Впрочем, поиски подходящей квартиры на вторичке привели к выводам, изменившим мое отношение к сталинкам — это все же старый жилой фонд, со всеми коммунальными нюансами и отсутствием капремонтов.
Свое внимание Алена переключила на новостройки, поближе к работе и метро. Тогда активно застраивалась Грушевка, но в ее глазах район был не особо привлекателен - слишком уж плотная высотная застройка. Вариант нашелся возле метро "Михалово" на проспекте Дзержинского — там как раз заканчивал свои дома застройщик «УНР-10».
Сначала Алена напросилась на приемку квартир в первом доме, чтобы оценить качество сдаваемых квартир, посмотреть, какие есть планировки.
- И как раз попала на приемку евродвушки, - рассказывает она. - Тогда я поняла, что мне нужна именно такая квартира. Она очень светлая — в ней пять окон, балкон с остеклением в пол. Площадь — почти 54 «квадрата», для нашей семьи с одним ребенком подходящий размер. И планировка такая, что не нужно ничего ломать или достраивать. В общем, мы решили покупать такую же квартиру в строящемся доме рядом.
Стоит сказать, что в плане застройщика большую комнату на 25 м2 можно было разделить перегородкой и получить еще одну отдельную спальню с выходом на балкон. Но владельцы рассудили, что им будет удобнее оставить все как есть — единое пространство с кухней.
Стиль - скандинавский
Отделку доверили знакомому, который зарекомендовал себя в ремонте квартиры родителей. По мере необходимости он привлекал специалистов — электриков, сантехников, плиточника.
- Мне очень близок скандинавский стиль, поэтому, каким будет интерьер, определились сразу, до начала ремонта, - говорит Алена. - Стиль универсальный, ненавязчивый, не перегружен деталями, цветом, излишним декором. С ним уютно, по домашнему. Наша квартира - пример того, как без дизайнера сделать интерьер самому. Сразу, конечно, не было целостного понимания, как это все будет выглядеть в общем объеме пространства, но потом я освоила фоторедактор и все то, что мне нравилось составлялось в коллаж, получалась некая общая картинка.
Алена говорит, что для нее ремонт превратился в увлекательный творческий процесс — сама подбирала цвет, фактуру, детали.
Ремонт для перфекциониста
Когда общая концепция и бюджет прошли утверждение семейного совета, начался второй этап — подбор конкретных материалов.
- Подбор плитки для кухонного фартука был долгим, - продолжает Алена. - Мы выбрали испанскую плитку — она классная и не такая дорогая как итальянская. Для кухонного фартука я выбрала коллекцию, которая предназначена для пола. Но она мне понравилась и идеально вписывалась в мой дизайн. Но особенность ее в том, что в коробках узор и цвет плиток совершенно случайный, каждая плитка имеет свой рисунок и расцветку, их нужно было скомбинировать в общую картину. Мы раскладывали ее на полу, крутили, переставляли как мозаику, отбирали подходящие. В итоге пришлось докупать еще три ящика, чтобы сложить наш пазл.
Испанская плитка из той же коллекции использована на балконе и на полу в ванной.
В прихожей и в рабочей зоне кухни тоже плитка, но из другой коллекции, мимикрирующей под паркетную доску в остальной части квартиры.
- Ламинат мы не рассматривали — ни мне, ни мужу он не нравится, - говорит Алена. - Каким бы дорогим и качественным он не был, все равно уступает натуральному дереву. Изначально думали про паркет, но нам важно было скорее закончить ремонт и заселиться. Вариант с немецкой паркетной доской оказался отличной альтернативной — быстро укладывается, отлично выглядит и в эксплуатации проявил себя только с хорошей стороны. При этом он не лакированный, а покрыт специальным маслом, поэтому он еще и тактильно приятный.
Кстати, цвет и фактура плитки под дерево и паркетной доски практически идентичны, поэтому в общем объеме пол выглядит целостно. В этом большая заслуга плиточника — благодаря его виртуозной работе место встречи разнородных материалов практически незаметно.
- Плиточник Андрей со мной спорил только по одному поводу — ему было непонятно, зачем класть плитку за ванной — все равно же будет не видно. Но я то буду знать, что там плитки нет и мой внутренний перфекционист будет постоянно мне об этом напоминать. И опять же — вдруг я решу убрать ванну и установить душ?
«Что-то меня укачивает этот рисунок»
Стены выглядят покрашенными, но на деле это бельгийские обои, которые клеятся без заметного стыка. Алена говорит, что к моменту финишной отделки стену нее было два варианта — краска или обои, белый цвет или с оттенком.
- По опыту знакомых знаю, что выкрашенные в белый цвет стены они периодически вынуждены подкрашивать — для этого у них есть банка краски про запас. Такая перспектива мне показалась незавидной, поэтому остановилась все же на обоях модного сейчас пыльно-голубого цвета. Это бельгийские обои, с интересной тканевой структурой, моющиеся, стыков не видно, как не смотри. Я ими очень довольна.
Были еще сомнения, а стоит ли всю квартиру закатывать в один цвет? В спальне сына все же решили поэкспериментировать. Купили обои цвета «слоновая кость» со своеобразным узором и фактурой.
- Хорошо, что наш обойщик оказался не только профессионалом в поклейке (работает всегда в одиночку!), но и не лишенным вкуса. Когда он наклеил несколько полосок, то остановился и позвонил мне: «что-то меня от рисунка на обоях сильно укачивает, заедь посмотри». Захожу в комнату и понимаю, что смотреть на стену и в самом деле не комфортно — глаза то разбегаются, то собираются в кучку. Но я попросила продолжить клеить — а вдруг на большей площади будет смотреться лучше? Но лучше не стало — визуальный эффект не понравился ни сыну, ни мужу. В итоге попросили все содрать и продолжить клеить однотонные обои как и в остальной квартире.
Потолки в квартире не самые высокие — всего 2,5 метра. Вариант с подвесными или натяжными потолками не подходил — делать комнаты ниже не хотелось. Поэтому их качественно оштукатурили с применением сетки, а потом покрасили в белый. Были опасения, что появятся трещины — дом новый, дает осадку. Но вот уже 4 года прожили, все в порядке.
Межкомнатные двери белорусского производства из массива ольхи, брашированные, со сложной цветовой гаммой, перекликающейся с цветом стен и полов. Входная дверь, кстати, противозломная, с хорошей звукоизоляцией.
Мебель со вкусом
Кухонная мебель тоже белорусская, из массива ясеня, выкрашенная в светло-серый. Столешница — из массива ясеня.
- Когда мы обсуждали столешницу, дизайнер настойчиво рекомендовала постформинг, имитирующий светлый ясень, - рассказывает Алена. - Ее главный довод — материал более износостойкий, чем массив. Но я тогда обратила внимание на состояние поверхности стола из постформинга, на котором стоял ее ноутбук — на нем были отчетливо видны белые полосы потертостей. В итоге я настояла на столешнице из ясеня и ни разу не пожалела, выглядит как новая.
Алена советует перед заказом кухни изучить тему распределения рабочих поверхностей, бытовой техники и мест хранения, почитать про «правило золотого треугольника», так как не каждый дизайнер производителя кухонь понимает, что это такое.
- На моей кухне только два верхних ящика, - говорит она. - В одном посуда для ежедневного использования, второй для комплекта праздничной сервировки. Этого достаточно. Мне предлагали ящики в несколько ярусов, до потолка. Но для меня они — мертвая зона, до которой без стула не дотянешься, а значит там будет складироваться всякий хлам. Поэтому от них отказалась. Пространство между ящиками над фартуком зашили деревянными планками, выкрашенным в цвет кухни. Планировала там открытые полки, на которых будут стоять какие-то декоративные вещи, но от этой идеи отказалась — функциональность нулевая, а пыль протирать пришлось бы постоянно.
Над варочной поверхностью планировали установить красивую вытяжку цилиндрической формы, но выяснилось, что подключаться к вентканалу в нашем доме запрещено. Впрочем, в процессе выяснилось, что вентиляция справляется с отведением кухонных запахов и без вытяжки — нужно лишь окно поставить на микропроветривание.
Вся техника на кухне встроенная: посудомоечная машина и индукционная плита Bosh, холодильник‐морозильник фирмы Liebherr, духовой шкаф Smeg.
Остальная мебель в доме заказывалась в «Икее». Хозяйка говорит, что может она и считается «бюджетной», но по соотношению цена-качества в Беларуси у нее нет конкурентов.
- Обычно заказывали у фирмы, которая ездила в московскую «Икею», - говорит Алена. - Получалось дороже от магазинной цены на 9-15%, но альтернатив не было. Однажды муж возвращался из Вильнюса на машине и его осенило — а не купить ли необходимую нам тумбу там? Купил, но обошлась она очень дорого — на границе ее взвесили и насчитали 215 евро «расстаможки». В магазине тумба стоила 160 евро.
Алена также поделилась своим впечатлением от проживания в новостройке.
- Наш дом строился как энергоэффективный, поэтому в нем очень тепло даже с еле теплыми батареями. Внизу есть консьерж и видеодомофон с возможностью подключения на мобильный телефон. Лифты фирмы Otis - грузовой и пассажирский. Нет проблем с парковочными местами около дома, так как рядом расположена большая и вместительная парковка. Дом обслуживается товариществом собственников, поэтому мы сами решаем, когда и какой ремонт нужно сделать. Например, за собранные жильцами деньги отремонтировали общее пространство первого этажа.
В итоге мы видим светлую и уютную квартиру, с отличной планировкой, безупречным дизайном и выгодным расположением. В шаговой доступности находятся ТЦ «Глобо», рестораны быстрого питания KFC и McDonald's, детская поликлиника, школа, детский сад и многое другое.
Квартира
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"Что-то меня укачивает от ваших обоев". Минчанка рассказала, как строила квартиру у метро и общалась с отделочниками
Квартира на проспекте у входа в метро — мечта любого минчанина. Особенно, если она имеет нестандартную планировку и интерьер в скандинавском стиле. Сегодня мы...
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