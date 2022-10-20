"Что-то меня укачивает от ваших обоев". Минчанка рассказала, как строила квартиру у метро и общалась с отделочниками

Сталинка или евродвушка?

Квартиру в новом доме рядом со входом метро «Михалово» семья минчан купила в 2018 году. Еще полгода потребовалось для ее ремонта. Результатом Евгений и Алена, оказались довольны — получилась очень стильная и уютная квартира.

- Эта наша первая своя квартира — до этого мы жили с родителями и на съемных квартирах, - рассказывает Алена. - В мечтах о собственном жилье была «сталинка» - в старом доме, с высокими потолками. И обязательно убитая — чтобы можно было вынести из нее все что можно, оставить лишь оболочку. И сделать в ней все под свои вкусы. Варианты, которые попадались, стоили дороговато. Впрочем, поиски подходящей квартиры на вторичке привели к выводам, изменившим мое отношение к сталинкам — это все же старый жилой фонд, со всеми коммунальными нюансами и отсутствием капремонтов.

Свое внимание Алена переключила на новостройки, поближе к работе и метро. Тогда активно застраивалась Грушевка, но в ее глазах район был не особо привлекателен - слишком уж плотная высотная застройка. Вариант нашелся возле метро "Михалово" на проспекте Дзержинского — там как раз заканчивал свои дома застройщик «УНР-10».

Сначала Алена напросилась на приемку квартир в первом доме, чтобы оценить качество сдаваемых квартир, посмотреть, какие есть планировки.

- И как раз попала на приемку евродвушки, - рассказывает она. - Тогда я поняла, что мне нужна именно такая квартира. Она очень светлая — в ней пять окон, балкон с остеклением в пол. Площадь — почти 54 «квадрата», для нашей семьи с одним ребенком подходящий размер. И планировка такая, что не нужно ничего ломать или достраивать. В общем, мы решили покупать такую же квартиру в строящемся доме рядом.