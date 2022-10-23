От 950 долларов за квадрат. Как выглядят однушки с самым дешевым метром в Минске

Источник материала: realt.by

Иногда в самых дешевых квартирах в Минске есть подвох: если посмотреть на цену за квадратный метр, то получается не так уж и дешево. Поэтому сегодня мы решили опираться именно на стоимость квадрата и нашли однушки по цене дешевле 1100 долларов за метр. Как они выглядят и сколько стоят?

Улица Уборевича (Заводской район)



Квартира располагается в пятиэтажном доме 1967 года постройки на Уборевича, 140. Однушка находится на втором этаже и занимает 35,5 квадратного метра, кухня - 6,2 м².

Капитальный ремонт проводили в доме в 2012 году. Однушка продается с отдельной жилой комнатой. На полу в квартире лежит линолеум. Есть застекленный балкон и раздельный санузел.













Дом находится недалеко от парка и Чижовского водохранилища. Квадратный метр стоит 1070 долларов. В итоге квартира обойдется в 38 тысяч долларов.

Улица Краснослободская (Заводской район)



Квартира находится на Краснослободской, 15/2 в девятиэтажке на первом этаже. Дом был возведен в 1977 году. Общая площадь однушки - 34,9 квадратного метра, кухня занимает 7,6 м².

Квартира подготовлена к ремонту. В ней есть отдельная жилая комната и раздельный санузел. Однушка идет без балкона.







Рядом с домом есть зеленая зона, Чижовское водохранилище и зоопарк. Квадратный метр стоит 1060 долларов. Квартиру оценили в 37 тысяч долларов. Но цена еще может снизиться, ведь владельцы готовы к торгу.

Улица Илимская (Заводской район)



На Илимской, 21 продается квартира на последнем этаже девятиэтажки 1986 года постройки. Общая площадь объекта - 39,1 м² с кухней в 7 м².

Квартира находится в отличном состоянии, что позволяет заселиться сразу после покупки. Здесь есть раздельный санузел и застекленный балкон. На полу лежит ламинат.









В районе много зеленых зон. Рядом есть продуктовый магазин и аптека. Стоимость квадратного метра - 1061 доллар. Цена квартиры - 41 500 долларов.

Улица Люцинская (Фрунзенский район)



В девятиэтажке на Люцинской, 29 продается квартира на первом этаже. Ее общая площадь - 42,8 квадратного метра, кухня - 9 "квадратов".

Квартира требует ремонта. В ней есть застекленная лоджия и раздельный санузел. Также за однушкой закреплено место в подвале.











В получасе ходьбы от дома находится заказник "Лебяжий". Квартира стоит 45 900 долларов. Получается, что квадратный метр оценивают в 1072 доллара.

Улица Казинца (Октябрьский район)



Квартира продается по адресу Казинца, 76 в девятиэтажном доме 1976 года постройки на шестом этаже. Капремонт там проводили в 2015 году. Общая площадь объекта - 42,2 квадратного метра, кухня - 7,1 м².

Квартира нуждается в ремонте. В однушке есть две застекленные лоджии, раздельный санузел. Также имеется гардеробная. На полу лежит ламинат.











Рядом пролегает экологическая тропа и водохранилище Лошица. Стоимость квадратного метра - 1007 долларов. Цена квартиры - 42 500 долларов.

Улица Велозаводская (Ленинский район)



В двухэтажном доме 1949 года постройки на Велозаводской, 2 продается квартира общей площадью 43,7 м². Кухня занимает 5,9 м². Однушка располагается на 2 этаже.

По информации из объявления, капремонт в доме проводили в 1983 году. Потолки в сталинке достигают почти 3 метров. В квартире сделан неплохой ремонт, есть открытый балкон и раздельный санузел. В кухне установлена газовая колонка.







Рядом с домом есть Антоновский парк. Цена квадратного метра самая низкая в этой подборке - 950 долларов. Сама квартира стоит 41 500 долларов.