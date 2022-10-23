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От 950 долларов за квадрат. Как выглядят однушки с самым дешевым метром в Минске
23.10.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Иногда в самых дешевых квартирах в Минске есть подвох: если посмотреть на цену за квадратный метр, то получается не так уж и дешево. Поэтому сегодня мы решили опираться именно на стоимость квадрата и нашли однушки по цене дешевле 1100 долларов за метр. Как они выглядят и сколько стоят?
Квартира располагается в пятиэтажном доме 1967 года постройки на Уборевича, 140. Однушка находится на втором этаже и занимает 35,5 квадратного метра, кухня - 6,2 м².
Дом находится недалеко от парка и Чижовского водохранилища.
Квадратный метр стоит 1070 долларов. В итоге
Квартира находится на Краснослободской, 15/2 в девятиэтажке на первом этаже. Дом был возведен в 1977 году. Общая площадь однушки - 34,9 квадратного метра, кухня занимает 7,6 м².
Рядом с домом есть зеленая зона, Чижовское водохранилище и зоопарк.
Квадратный метр стоит 1060 долларов.
На Илимской, 21 продается квартира на последнем этаже девятиэтажки 1986 года постройки. Общая площадь объекта - 39,1 м² с кухней в 7 м².
В районе много зеленых зон. Рядом есть продуктовый магазин и аптека.
Стоимость квадратного метра - 1061 доллар. Цена
В девятиэтажке на Люцинской, 29 продается квартира на первом этаже. Ее общая площадь - 42,8 квадратного метра, кухня - 9 "квадратов".
В получасе ходьбы от дома находится заказник "Лебяжий".
Квартира продается по адресу Казинца, 76 в девятиэтажном доме 1976 года постройки на шестом этаже. Капремонт там проводили в 2015 году. Общая площадь объекта - 42,2 квадратного метра, кухня - 7,1 м².
Рядом пролегает экологическая тропа и водохранилище Лошица.
Стоимость квадратного метра - 1007 долларов. Цена
В двухэтажном доме 1949 года постройки на Велозаводской, 2 продается квартира общей площадью 43,7 м². Кухня занимает 5,9 м². Однушка располагается на 2 этаже.
Рядом с домом есть Антоновский парк.
Цена квадратного метра самая низкая в этой подборке - 950 долларов. Сама
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Иногда в самых дешевых квартирах в Минске есть подвох: если посмотреть на цену за квадратный метр, то получается не так уж и дешево. Поэтому сегодня мы решили...
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