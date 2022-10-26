Модуль плюс модуль

Мария и Андрей говорят, что к решению построить именно модульный дом подтолкнул опыт их друзей.

- Они построили себе модульный дом в деревне под Минском, и, когда мы были у них в гостях, то строение произвело хорошее впечатление — качественно сделано, выглядит классно, современно. Мы оценили и решили, что это наш вариант.

По образованию Мария архитектор, поэтому принимала непосредственное участие в проектировании дома. Стоит отметить, что при создании проекта места для маневра было не много — эти дома собираются из модулей определенного размера и конфигурации. По сути, нужно было выбрать их количество и составить так, чтобы получить оптимальную планировку.

- Я понимала, что если сделать дом из трех модулей, то для нашей семьи с двумя детьми места хватит, но оставить на ночевку гостей не сможем, - говорит она. - Поэтому заказали 4 модуля.