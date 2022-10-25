В доме на Жуковского очередникам и всем желающим предложили еще 32 квартиры. Цена резко стала ниже

Жилье в доме в разное время предлагали многодетным семьям, очередникам, а также все желающим. К примеру, около 200 квартир в январе расхватали очередники без направлений. Прием заявлений тогда проходил напряженно и длился целых 4 дня. Последняя проектная декларация по дому вышла в сентябре – тогда всем желающим предложили однушки и двушки по стоимости 3700 рублей за «квадрат» плюс обязательный паркинг за 27 тысяч рублей. Вероятно, желающих приобретать жилье по такой стоимости оказалось немного – в новой декларации, отменяющей предыдущие, цена стала сразу на 500 рублей ниже.

В этот раз предложение касается многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям районных администраций). Если квартиры останутся невостребованными многодетными семьями, то на них могут претендовать очередники без направлений, а также – все желающие. Отмечается, что предпочтение будет отдаваться гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска или организациях города.

Всем перечисленным категориям предлагаются 14 квартир (7 однокомнатных и 7 двухкомнатных) с машино-местами: № 110 (34,7 м2); № 126 (30,14 м2); № 185 (32,63 м2); № 192 (32,63 м2); № 320 (35,86 м2); № 324 (37,09 м2); № 370 (36,35 м2); № 102 (51,45 м2); № 127 (54,41 м2); № 226 (54,82 м2); № 235 (51,3 м2); № 249 (51,45 м2); № 267 (54,41 м2) и № 277 (52,97 м2).

Помимо этого, гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на коммерческой основе предлагаются 18 квартир (4 однокомнатные и 14 двухкомнатных) с машино-местами: № 44 (37,76 м2); № 203 (30,17 м2); № 283 (33,39 м2); № 330 (35,86 м2); № 116 (51,45 м2); № 179 (51,52 м2); № 183 (54,3 м2); № 184 (54,08 м2); № 207 (53,04 м2); № 261 (54,01 м2); № 134 (54,41 м2); № 135 (54,76 м2); № 159 (54,71 м2); № 274 (54,41 м2); № 278 (54,31 м2); № 285 (54,31 м2); № 289 (54,76 м2) и № 298 (52,96 м2).

Стоимость «квадрата» для очередников − 1983,32 белорусских рублей (нормативная площадь), выше нормативной площади – 3200 рублей.

Для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, стоимость «квадрата» − 3200 рублей.

Стоимость машино-места для всех составляет 27 тысяч белорусских рублей.