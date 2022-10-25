ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В доме на Жуковского очередникам и всем желающим предложили еще 32 квартиры. Цена резко стала ниже

25.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В районе станции метро «Ковальская Слобода» с 2019 года возводят каркасный дом на 376 квартир. Многоэтажка стала известной в январе 2022 года, когда за недорогими квартирами в ней выстроились огромные очереди. Первоначально «квадрат» тут был недорогим, и претендовать на него могли только очередники, затем жилье в доме предложили всем желающим. Сегодня в газете «Звязда» вышла еще одна проектная декларация на 32 квартиры. В новой декларации, отменяющей предыдущие, цена стала сразу на 500 рублей ниже. 

В доме на Жуковского очередникам и всем желающим предложили еще 32 квартиры. Цена резко стала ниже

Напомним, что многоквартирный жилой дом на улице Жуковского строит «Минский домостроительный комбинат». Начали возводить «каркасник» по индивидуальному проекту еще несколько лет назад. В доме на 5 подъездов и 376 квартир запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. Сегодня дом и паркинг фактически возведены.

Площади жилья в доме такие: однокомнатные квартиры − от 30 до 44 «квадратов», двухкомнатные − от 51 до 57 «квадратов», трехкомнатные − от 66 до 118 «квадратов», четырехкомнатные − от 98 до 99 «квадратов». На первых этажах 2, 3 и 4-го подъездов будут административные помещения.

Жилье в доме в разное время предлагали многодетным семьям, очередникам, а также все желающим. К примеру, около 200 квартир в январе расхватали очередники без направлений. Прием заявлений тогда проходил напряженно и длился целых 4 дня. Последняя проектная декларация по дому вышла в сентябре – тогда всем желающим предложили однушки и двушки по стоимости 3700 рублей за «квадрат» плюс обязательный паркинг за 27 тысяч рублей. Вероятно, желающих приобретать жилье по такой стоимости оказалось немного – в новой декларации, отменяющей предыдущие, цена стала сразу на 500 рублей ниже. 

В этот раз предложение касается многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям районных администраций). Если квартиры останутся невостребованными многодетными семьями, то на них могут претендовать очередники без направлений, а также – все желающие. Отмечается, что предпочтение будет отдаваться гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска или организациях города.

Всем перечисленным категориям предлагаются 14 квартир (7 однокомнатных и 7 двухкомнатных) с машино-местами: № 110 (34,7 м2); № 126 (30,14 м2); № 185 (32,63 м2); № 192 (32,63 м2); № 320 (35,86 м2); № 324 (37,09 м2); № 370 (36,35 м2); № 102 (51,45 м2); № 127 (54,41 м2); № 226 (54,82 м2); № 235 (51,3 м2); № 249 (51,45 м2); № 267 (54,41 м2) и № 277 (52,97 м2).

Помимо этого, гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на коммерческой основе предлагаются 18 квартир (4 однокомнатные и 14 двухкомнатных) с машино-местами: № 44 (37,76 м2); № 203 (30,17 м2); № 283 (33,39 м2); № 330 (35,86 м2); № 116 (51,45 м2); № 179 (51,52 м2); № 183 (54,3 м2); № 184 (54,08 м2); № 207 (53,04 м2); № 261 (54,01 м2); № 134 (54,41 м2); № 135 (54,76 м2); № 159 (54,71 м2); № 274 (54,41 м2); № 278 (54,31 м2); № 285 (54,31 м2); № 289 (54,76 м2) и № 298 (52,96 м2).

Стоимость «квадрата» для очередников − 1983,32 белорусских рублей (нормативная площадь), выше нормативной площади – 3200 рублей.

Для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, стоимость «квадрата» − 3200 рублей.

Стоимость машино-места для всех составляет 27 тысяч белорусских рублей.

В доме на Жуковского очередникам и всем желающим предложили еще 32 квартиры. Цена резко стала ниже

Оплачивать квартиру можно частями: 60% − сразу, остальное – по графику платежей до 31 марта 2023 года включительно. Окончание строительства дома ожидается в мае 2023 года.

Подавать заявления на квартиры можно будет с 31 октября в офисе «МДК».

В доме на Жуковского очередникам и всем желающим предложили еще 32 квартиры. Цена резко стала ниже

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районе станции метро «Ковальская Слобода» с 2019 года возводят каркасный дом на 376 квартир. Многоэтажка стала известной в январе 2022 года, когда за недорогими...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Жодино строят многоэтажку с недорогим метром. Квартиры предлагают и минчанам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика