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Под Минском продается недорогая дача с сюрпризом. Под ней - военный бункер прошлого века
27.10.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот дом в садовом товариществе под Минском выглядит вполне обычно — два этажа, белый штукатурный фасад, шифер на крыше. Но мы вас уверяем — это необычная дача, с сюрпризом. Дело в том, что прямо под ней находится настоящий железобетонный бункер 30-х годов прошлого века, а вернее ДОТ — долговременная огневая точка. Узнали, сколько стоит этот дом.
Этот дом находится в СТ «Чаровница», 30 км от МКАД в Мядельском направлении. В товарищество ходят маршрутные таки и автобус. Дважды в неделю приезжает автолавка. Рядом есть пруд и лес.
Дом построен еще в 1994 году на участке с ДОТом — военном сооружением 30-х годов прошлого века. Такие штуки можно встретить по всей стране —по большей части они заброшены, ведь использовать их в мирной жизни трудно. Но в нашем случае бункеру нашли применение - частично использовали как основание для дома, а еще это сверхнадежное укрытие и просто сухой и вместительный погреб.
Дом расположен на ровном участке в 15 соток, который не граничит ни с одним участком.
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Этот дом в садовом товариществе под Минском выглядит вполне обычно — два этажа, белый штукатурный фасад, шифер на крыше. Но мы вас уверяем — это необычная дача, с...
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