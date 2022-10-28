Госзастройщик снизил стоимость квартир в «Петровских верфях». Узнали подробности

Источник материала: realt.by

Вот уже два года в районе улицы Семашко ведется строительство необычного для Минска жилого комплекса. Квартал «Петровские верфи» проектировали питерцы, а возводят минчане. Жилье в первых двух домах («Маяк» и «Парус») уже раскуплено, а вот в третьем («Корабле») еще остались варианты. Сегодня УКС «Запад» предложил всем желающим квартиры по специальной цене. Дополнение в летнюю декларацию опубликовано в свежем номере газеты «Звязда».

ЖК «Петровские верфи» на улице Семашко − это 9 жилых домов. По замыслу архитекторов квартал будет напоминать питерскую набережную с кораблями − отсюда и морские названия домов.

Дополнительно нужно будет приобрести обязательное парковочное место — его стоимость 24,6 тысячи рублей.

В период с 1 по 30 ноября при единовременной уплате всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в течение 15 дней стоимость квадратного метра составит 3090 рублей .

Всем желающим предлагаются однокомнатные квартиры (площадью 49,7-50,01 «квадрата»), двухкомнатные квартиры (площадью 49,11-69,4 «квадрата») и трехкомнатные квартиры (площадью 88,85 «квадратов»).

Дом «Корабль» − это трехсекционный восьмиэтажный жилой дом, строить который планируют на протяжении двух лет. Высота потолков − 2,7 м. Квартиры будут сдаваться без внутренней отделки. Внутренние входные двери в квартирах будут деревянными. Будет разведена электрика, установлены унитазы, счетчики воды, радиаторы и окна ПВХ. В каждой квартире предусмотрена лоджия.

Таким образом, стоимость 50-метровой однушки вместе с машино-местом составит 178 тысяч рублей (71 тысячу долларов), 69-метровой двушки – 237 тысяч рублей (95 тысяч долларов), 88-метровой трешки – почти 300 тысяч рублей (или 118 тысяч долларов).

Отметим, что до этого цена «квадрата» была выше – при 100%-й оплате она равнялась 3150 рублям, при оплате в рассрочку − 3270 рублям.

В жилом комплексе «Петровские верфи» будут вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся детские площадки и общественные пространства для отдыха жителей квартала.

Для реализации проекта предусмотрены 4 очереди строительства.

Документы для заключения договоров создания объектов долевого строительства будут приниматься с 1 ноября в офисе застройщика.

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