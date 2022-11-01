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Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней
01.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы соскучились по замковым лестницам и башенкам, о которых когда-то мечтали многие отечественные землевладельцы, то у нас есть для вас подходящий вариант. Прямо сейчас в деревне Путники под Минском
Из бонусов – большой ровный участок в 25 соток (при желании можно выкопать личное озеро) и отсутствие соседей с трех сторон. Также новых владельцев может порадовать то, что в округе деревни много лесов, а также – известных санаториев, где можно получить медицинские процедуры или просто прогуляться по территории.
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Если вы соскучились по замковым лестницам и башенкам, о которых когда-то мечтали многие отечественные землевладельцы, то у нас есть для вас подходящий вариант....
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