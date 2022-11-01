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Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней

01.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы соскучились по замковым лестницам и башенкам, о которых когда-то мечтали многие отечественные землевладельцы, то у нас есть для вас подходящий вариант. Прямо сейчас в деревне Путники под Минском продается современный коттедж с оригинальной башней. В этом мини-замке есть все удобства, камин американского типа и даже винтовая лестница. Узнали, сколько он стоит.

Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней

Новый коттедж 2020 года постройки стоит на участке в 25 соток в деревне Путники Минского района (Молодечненское направление). От МКАД до деревни – 23 километра.

Необычный дом из газосиликатного блока состоит из 4 уровней. Это – цокольный этаж (50 «квадратов»), 1-й этаж (85 «квадратов»), 2-й этаж (85 «квадратов») и собственно башня (10 «квадратов»). Общая площадь дома составляет 230 квадратных метров.

Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней

В коттедже имеется два санузла, 5 комнат, кухня, холл, две террасы и кабинет с панорамным видом.

Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней
Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней
Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней
Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней
Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней

Как сообщается в объявлении, дом пригоден для круглогодичного проживания. Тут есть канализация, холодная и горячая вода, электричество и отопление. Фасад дома утеплен и отштукатурен, также разведена водосточная система.

Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней

Что касается отделки, то в полном объеме она присутствует только на первом этаже (тут полностью сделан ремонт, стоит мебель). А вот над вторым этажом, винтовой лестницей и башенкой еще придется поработать.

Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней
Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней
Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней

Из бонусов – большой ровный участок в 25 соток (при желании можно выкопать личное озеро) и отсутствие соседей с трех сторон. Также новых владельцев может порадовать то, что в округе деревни много лесов, а также – известных санаториев, где можно получить медицинские процедуры или просто прогуляться по территории.

Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней

Стоимость дома в Путниках – 93 тысячи долларов.

Также собственник готов рассмотреть вариант с обменом дома на квартиру в Минске.

Для тех, кто ностальгирует по замкам. Под Минском недорого продают современный коттедж с башней

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы соскучились по замковым лестницам и башенкам, о которых когда-то мечтали многие отечественные землевладельцы, то у нас есть для вас подходящий вариант....
 
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