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Возле озера под Минском на продажу выставили классный деревянный дом. Он красивый и изнутри, и снаружи
03.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В садовом товариществе "Водолей-2010" на Вяче
Садовое товарищество "Водолей-2010" находится между деревнями Комсомолец и Марковщина, что возле водохранилища Вяча. До Минска - около 15 километров.
Здесь на продажу выставили каркасный дом 2015 года постройки. Площадь - 128 квадратных метров. Вот его расположение на карте:
До озера Вяча - 10 минут ходьбы. До Минска - 20 минут на машине. А в деревне Вишневка неподалеку есть детский сад, почта, амбулатория, аптека и магазин.
Стоит этот дом 180 тысяч долларов.
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Возле озера под Минском на продажу выставили классный деревянный дом. Он красивый и изнутри, и снаружи
В садовом товариществе "Водолей-2010" на Вяче на продажу выставили новый и красивый дом для круглогодичного проживания. Как он выглядит и что по цене?
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