Возле озера под Минском на продажу выставили классный деревянный дом. Он красивый и изнутри, и снаружи

Источник материала: realt.by

В садовом товариществе "Водолей-2010" на Вяче на продажу выставили новый и красивый дом для круглогодичного проживания. Как он выглядит и что по цене?

Садовое товарищество "Водолей-2010" находится между деревнями Комсомолец и Марковщина, что возле водохранилища Вяча. До Минска - около 15 километров.

Здесь на продажу выставили каркасный дом 2015 года постройки. Площадь - 128 квадратных метров. Вот его расположение на карте:

С высоты птичьего полета же это место выглядит так:



В доме три спальни, просторная гостиная, совмещенная с кухней, бойлерная и большая терраса. В гостиной потолки до пяти метров и французские окна в пол.











В родительской спальне есть гардеробная и свой большой санузел. Все оформлено очень стильно. В объявлении уточняют, что при строительстве использовали только качественные материалы.









Отопление - газовое, водопровод - центральный. Есть канализация и интернет-оптоволокно.



На участке в 10 соток также есть коробка под баню с гостевым домом и сараем. Соседи - хорошие и молодые, многие живут круглый год.



Асфальтовая дорога на подъезде и в самом СТ. Зимой чистятся все подъездные дороги. Территория СТ огорожена.



До озера Вяча - 10 минут ходьбы. До Минска - 20 минут на машине. А в деревне Вишневка неподалеку есть детский сад, почта, амбулатория, аптека и магазин.

Стоит этот дом 180 тысяч долларов.