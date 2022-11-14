Некоторым минчанам не пришли извещения на уплату налога на квартиру. В МНС объяснили, что происходит и что делать

Источник материала: realt.by

Все собственники недвижимости в Беларуси должны заплатить налог до 15 ноября — 0,1% от стоимости квартиры или дома. С 2022 года налог на недвижимость платят все, а не только те, у кого в собственности более одной квартиры, как было раньше. Что делать, если извещение на оплату налога не пришло, а в ЕРИП не выставлена сумма, Realt спросил в Министерстве по налогам и сборам.

Некоторые белорусы жалуются, что не получили извещение на оплату налога на недвижимость. В этом случае стоит проверить ЕРИП — если сумма налога выставлена, оплатить до 15 ноября. Однако бывают такое, что нет ни извещения, ни выставленной в ЕРИП суммы.

— Мне не пришло никакого извещения, — говорит минчанка Екатерина. — Проверила ЕРИП — там сумма тоже не выставлена. Я не единственная собственница квартиры. И интересно, что другому собственнику извещение пришло, но сумма налога не на всю квартиру, а только на его часть. Когда я позвонила в налоговую, мне сказали, что раз суммы нет, то налог в этом году платить не нужно. Не будет ли у меня проблем из-за того, что налог не заплачен?

Что говорят в министерстве по налогам и сборам?

— Извещение направляется плательщику только в том случае, если имеется сумма налога к уплате. Соответственно, в случаях, когда физическому лицу предоставлены льготы на всю сумму налога или имеются излишне уплаченные суммы за прошлые годы (в размерах, превышающих предъявленный к уплате в текущем году налог), извещение такому лицу не направляется.

Если физическим лицом в 2022 году не получено извещение, и одновременно отсутствуют суммы к уплате в ЕРИП, это свидетельствует о том, что авансовый платеж по налогу на недвижимость к уплате в 2022 году налоговым органом не предъявлен, соответственно, и обязанность по уплате платежа в 2022 году отсутствует. Конкретная причина непредъявления к уплате платежа (в качестве которой, как правило, выступает отсутствие у налогового органа сведений о принадлежащем физическому лицу объекте недвижимости) может быть разъяснена в налоговом органе по месту нахождения объекта недвижимости (квартиры).

В таких случаях нужно учитывать, что налог на недвижимость за 2022 год физическими лицами уплачивается в 2 этапа:

– не позднее 15 ноября 2022 года – авансовый платеж по налогу на недвижимость на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2022 года;

– не позднее 15 ноября 2023 года – доплата налога на недвижимость на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2023 года.

В связи с изложенным, если по сроку 15 ноября 2022 года авансовый платеж к уплате физическому лицу не был предъявлен, то в 2023 году такому лицу будет направлено извещение о необходимости уплаты в срок не позднее 15 ноября 2023 года всей суммы налога за 2022 год.

Проще говоря, если вы не получили извещение, а также сумма в ЕРИП не выставлена, платить налог до 15 ноября вам не нужно. Эту сумму вам включат в налог в следующем году. Однако если вам не пришло извещение, обязательно нужно проверить ЕРИП и, если сумма выставлена, оплатить налог на недвижимость.