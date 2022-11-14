ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Некоторым минчанам не пришли извещения на уплату налога на квартиру. В МНС объяснили, что происходит и что делать

14.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Все собственники недвижимости в Беларуси должны заплатить налог до 15 ноября — 0,1% от стоимости квартиры или дома. С 2022 года налог на недвижимость платят все, а не только те, у кого в собственности более одной квартиры, как было раньше. Что делать, если извещение на оплату налога не пришло, а в ЕРИП не выставлена сумма, Realt спросил в Министерстве по налогам и сборам. 

Некоторым минчанам не пришли извещения на уплату налога на квартиру. В МНС объяснили, что происходит и что делать

Некоторые белорусы жалуются, что не получили извещение на оплату налога на недвижимость. В этом случае стоит проверить ЕРИП — если сумма налога выставлена, оплатить до 15 ноября. Однако бывают такое, что нет ни извещения, ни выставленной в ЕРИП суммы.

— Мне не пришло никакого извещения, — говорит минчанка Екатерина. — Проверила ЕРИП — там сумма тоже не выставлена. Я не единственная собственница квартиры. И интересно, что другому собственнику извещение пришло, но сумма налога не на всю квартиру, а только на его часть. Когда я позвонила в налоговую, мне сказали, что раз суммы нет, то налог в этом году платить не нужно. Не будет ли у меня проблем из-за того, что налог не заплачен? 

Что говорят в министерстве по налогам и сборам? 

— Извещение направляется плательщику только в том случае, если имеется сумма налога к уплате. Соответственно, в случаях, когда физическому лицу предоставлены льготы на всю сумму налога или имеются излишне уплаченные суммы за прошлые годы (в размерах, превышающих предъявленный к уплате в текущем году налог), извещение такому лицу не направляется.

Если физическим лицом в 2022 году не получено извещение, и одновременно отсутствуют суммы к уплате в ЕРИП, это свидетельствует о том, что авансовый платеж по налогу на недвижимость к уплате в 2022 году налоговым органом не предъявлен, соответственно, и обязанность по уплате платежа в 2022 году отсутствует. Конкретная причина непредъявления к уплате платежа (в качестве которой, как правило, выступает отсутствие у налогового органа сведений о принадлежащем физическому лицу объекте недвижимости) может быть разъяснена в налоговом органе по месту нахождения объекта недвижимости (квартиры).

В таких случаях нужно учитывать, что налог на недвижимость за 2022 год физическими лицами уплачивается в 2 этапа:

– не позднее 15 ноября 2022 года – авансовый платеж по налогу на недвижимость на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2022 года;

– не позднее 15 ноября 2023 года – доплата налога на недвижимость на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2023 года.

В связи с изложенным, если по сроку 15 ноября 2022 года авансовый платеж к уплате физическому лицу не был предъявлен, то в 2023 году такому лицу будет направлено извещение о необходимости уплаты в срок не позднее 15 ноября 2023 года всей суммы налога за 2022 год.

Проще говоря, если вы не получили извещение, а также сумма в ЕРИП не выставлена, платить налог до 15 ноября вам не нужно. Эту сумму вам включат в налог в следующем году. Однако если вам не пришло извещение, обязательно нужно проверить ЕРИП и, если сумма выставлена, оплатить налог на недвижимость.  

Как проверить налог в ЕРИП?

  • налоги;
  • выберите город или район;
  • ИМНС определенного города или района (выберите свой)
  • налог на недвижимость;
  • введите учетный номер налогоплательщика английскими большими буквами.

Узнать учетный номер плательщика (УНП) можно на сайте. Для этого введите логин и пароль межбанковской системы идентификации. Если вы не зарегистрированы в МСИ, сделать это можно по идентификационному номеру паспорта.

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале! 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все собственники недвижимости в Беларуси должны заплатить налог до 15 ноября — 0,1% от стоимости квартиры или дома. С 2022 года налог на недвижимость платят все, а не...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.11.2022
Mir24.TV Belarus
14.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика