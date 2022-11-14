«Подняли пол — а там норы от крыс». Как молодая семья за два года восстановила старую хату в деревне под Минском

Катя приехала учиться в Минск из деревни в Браславском районе. Когда познакомились с Сергеем, сначала жили на съемной квартире в Минске. А потом свое жилье молодой семье предложила сестра Кати. За 6 лет получилось собрать деньги на собственное жилье.

— Встал вопрос, куда эти деньги вложить. Если строить жилье в Минске, надо было брать кредит, влезать в долги, плюс еще нужны деньги на ремонт. Поэтому мы решили искать жилье рядом с Минском. Так и переехали, — рассказывает Катерина. — Был страх, потому что уже привыкли к столичной жизни. А я знаю, какая жизнь в деревне. Но мы поставили цель перед собой: наладить такую жизнь, чтобы она была не хуже, чем в городе.