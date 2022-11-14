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«Подняли пол — а там норы от крыс». Как молодая семья за два года восстановила старую хату в деревне под Минском
14.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Екатерина и Сергей купили дом за городом 2 года назад. Он находится в деревне Николаевичи (это в 30 километрах от Минска). «Когда покупали дом, я была беременна, и потом подумала, что это были гормоны. Мне стало страшно, сколько предстоит сделать», — говорит Катя. Но сейчас ребята совершенно не жалеют о своем выборе. Катя и Сергей многое стараются делать своими руками, восстанавливают старую мебель. О том, в каком состоянии был дом и что пришлось переделывать внутри, молодые люди рассказали Realt.
Катя приехала учиться в Минск из деревни в Браславском районе. Когда познакомились с Сергеем, сначала жили на съемной квартире в Минске. А потом свое жилье молодой семье предложила сестра Кати. За 6 лет получилось собрать деньги на собственное жилье.
— Встал вопрос, куда эти деньги вложить. Если строить жилье в Минске, надо было брать кредит, влезать в долги, плюс еще нужны деньги на ремонт. Поэтому мы решили искать жилье рядом с Минском. Так и переехали, — рассказывает Катерина. — Был страх, потому что уже привыкли к столичной жизни. А я знаю, какая жизнь в деревне. Но мы поставили цель перед собой: наладить такую жизнь, чтобы она была не хуже, чем в городе.
Дом искали несколько месяцев. Нашли в деревне Николаевичи Смолевичского района, в 30 км от Минска.
— Ни воды здесь не было, ни бани — не понятно, как люди до этого жили. Первым делом мы снесли здесь все — все перегородки. Ободрали кучу слоев обоев. Потом подняли пол — я ужаснулся, какие там норы от крыс! Вытянули кучу песка и земли. Сделали все по-новому. Но такого, чтобы пожалели, не было. Вижу цель — иду к ней, — улыбается Серегй.
— Когда мы покупали дом, я была беременная. А где-то чрез год я подумала, что это были гормоны, — смеется Катя. — Мне стало страшно, сколько предстоит всего сделать.
Катя признается, что был даже момент негодования.
— Не то что отчаяния, а какого-то негодования и просто страх. Ты приезжаешь — а тебе сесть даже некуда: все в пыли и грязи. И я думала: что мы купили? Где здесь жить? Но вот два года прошло — и я не жалею уже.
Строили дом ребята по выходным. Большинство сил и времени уходило на черновые работы.
— Можно сказать, что внутренние работы мы сделали за лето этого года. До этого полтора года — это были черновые работы, — говорит Катя.
Чтобы сэкономить, семья не обращалась к дизайнерам. Интерьер — дело рук самих ребят. Катя, например, восстановила старые стулья, Сергей сделал светильник.
— Сейчас в интернете можно найти все, что угодно — идеи, картинки, бесплатные приложения по размещению мебели. Мы стремимся делать дешево. Если есть возможность что-то восстановить — мы не выбрасываем, а восстанавливаем, — рассказывает Катя.
— Когда мы прошли один из самых сложных этапов — привыкание, отделка — сейчас я довольна, — признается Екатерина.
— Выбор дома за городом — конечно, несравненный плюс: ты здесь сам себе хозяин, у тебя лужайка для барбекю, всегда есть чем заняться. Если ты живешь в квартире — пришел с работы — и что делать? Телевизор смотреть? Не особо интересное занятие. А здесь всегда интересностей можно придумать.
Историю Екатерины и Сергея смотрите в нашем видео:
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«Подняли пол — а там норы от крыс». Как молодая семья за два года восстановила старую хату в деревне под Минском
Екатерина и Сергей купили дом за городом 2 года назад. Он находится в деревне Николаевичи (это в 30 километрах от Минска). «Когда покупали дом, я была беременна, и...
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