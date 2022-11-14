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В Минске за долги продается огромный коттедж. Сколько стоит?
14.11.2022 19:55 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Двухэтажный каменный дом в районе улицы Волгоградской в Минске ищет новых хозяев. Половина блокированного коттеджа выставлена на электронные
Квартира продается за долги частной компании «Белсервисдом», при этом жилье зарегистрировано на физическое лицо. Среди обременений – ипотека (она будет погашена за счет продажи), запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, залог 1/2 доли в праве собственности на земельный участок.
Торги при наличии заявителей пройдут 29 ноября, внести залог и подать заявление об участии можно до 28 ноября.
Начальная стоимость дома – 809 тысяч рублей (или 330 тысяч долларов).
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Двухэтажный каменный дом в районе улицы Волгоградской в Минске ищет новых хозяев. Половина блокированного коттеджа выставлена на электронные торги, который...
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