ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске за долги продается огромный коттедж. Сколько стоит?

14.11.2022 19:55 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Двухэтажный каменный дом в районе улицы Волгоградской в Минске ищет новых хозяев. Половина блокированного коттеджа выставлена на электронные торги, который пройдут на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Узнали, что за дом, и сколько он стоит.

В Минске за долги продается огромный коттедж. Сколько стоит?

Часть блокированного жилого дома (квартира) расположена на улице Заслонова, 20/2. Это – большой массив частного сектора в районе Севастопольского парка и улицы Волгоградской. Жилье находится на земельном участке площадью почти 8 соток (общая долевая собственность: 1/2).

Выставленная на торги квартира состоит из двухэтажного каменного жилого дома с подвалом и террасой. Общая площадь коттеджа по СНБ – 360 «квадратов», жилая площадь – 89 «квадратов». В доме есть все удобства.

В Минске за долги продается огромный коттедж. Сколько стоит?
В Минске за долги продается огромный коттедж. Сколько стоит?
В Минске за долги продается огромный коттедж. Сколько стоит?
В Минске за долги продается огромный коттедж. Сколько стоит?

Квартира продается за долги частной компании «Белсервисдом», при этом жилье зарегистрировано на физическое лицо. Среди обременений – ипотека (она будет погашена за счет продажи), запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, залог 1/2 доли в праве собственности на земельный участок.

В Минске за долги продается огромный коттедж. Сколько стоит?

Торги при наличии заявителей пройдут 29 ноября, внести залог и подать заявление об участии можно до 28 ноября.

Начальная стоимость дома – 809 тысяч рублей (или 330 тысяч долларов).

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!

Читайте также:

Редкий лот - в Минске выставили на торги участок с недостроенным коттеджем. Узнали подробности

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двухэтажный каменный дом в районе улицы Волгоградской в Минске ищет новых хозяев. Половина блокированного коттеджа выставлена на электронные торги, который...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Двушки с неплохим ремонтом до 55 тысяч долларов в Минске. Как выглядят и где находятся?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.11.2022
Mir24.TV Belarus
14.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика