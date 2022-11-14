В Минске за долги продается огромный коттедж. Сколько стоит?

Источник материала: realt.by

Двухэтажный каменный дом в районе улицы Волгоградской в Минске ищет новых хозяев. Половина блокированного коттеджа выставлена на электронные торги , который пройдут на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Узнали, что за дом, и сколько он стоит.



Часть блокированного жилого дома (квартира) расположена на улице Заслонова, 20/2. Это – большой массив частного сектора в районе Севастопольского парка и улицы Волгоградской. Жилье находится на земельном участке площадью почти 8 соток (общая долевая собственность: 1/2).

Выставленная на торги квартира состоит из двухэтажного каменного жилого дома с подвалом и террасой. Общая площадь коттеджа по СНБ – 360 «квадратов», жилая площадь – 89 «квадратов». В доме есть все удобства.









Квартира продается за долги частной компании «Белсервисдом», при этом жилье зарегистрировано на физическое лицо. Среди обременений – ипотека (она будет погашена за счет продажи), запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, залог 1/2 доли в праве собственности на земельный участок.



Торги при наличии заявителей пройдут 29 ноября, внести залог и подать заявление об участии можно до 28 ноября. Начальная стоимость дома – 809 тысяч рублей (или 330 тысяч долларов). Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале! Читайте также: Редкий лот - в Минске выставили на торги участок с недостроенным коттеджем. Узнали подробности