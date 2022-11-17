«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Останавливаем женщину и сразу уже попадаем на старожила района.

− Я живу тут больше 40 лет. Квартиру тут получал еще отец мужа – он был архитектором. Тут тоже стояли деревянные дома, которые потом постепенно сносили. А так тут все хорошо – у нас чисто, все убирают, сортируют мусор, площадки детские хорошие, детские сады есть. Есть несколько домов, которые построили уже в начале 2000-х. Рядом − скверы, парки. Только гуляй, а хочешь – сел на автобус и за пару минут добрался до проспекта.

− Говорят, собираются вас уплотнять?

− Ай, тут уже лет 20 говорят об уплотнении, а ничего не происходит. Так что, я уже и не обращаю внимания.