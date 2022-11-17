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«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

17.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Конечно, этот уголок Минска заслуживает яркой солнечной погоды, однако белорусская осень решила, что мы должны познакомиться с кварталом Захарова-Пулихова в сырой и туманный день. Когда-то здесь жила партийная верхушка и деятели культуры, а эти места называли районом «пыжиковых шапок». Сегодня район уже не считается элитным, однако в соседних домах могут продаваться квартиры как за 40, так и за 400 тысяч долларов.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Начинаем движение по Захарова не с его парадной части (рядом с площадью Победы), а сразу же после пересечения с трамвайными путями – возле администрации Партизанского района и сквера Симона Боливара.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Прямо за администрацией замечаем каркас какого-то здания. Видно, что стройка давно заброшена. Обходим вокруг и узнаем от местных, что тут собирались возводить офисный центр, однако стройка застопорилась.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Вообще, район рядом с центром города и набережной Свислочи имеет богатую историю. В начале XIX века на этой территории размещалась усадьба архиерея Антония Зубко. Именно по его авторскому проекту тут был разбит сад, который горожане называли архиерейским. Позже Архиерейской Слободой стали именовать и все местечко.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

К сожалению, ни сада, ни дворца, ни деревенских построек, их окружавших, до наших дней не сохранилось. Дольше всех, как ни удивительно, продержались именно деревянные хаты. Их снесли только в 60-70-х годах, когда в районе улиц Захарова-Пулихова началось активное жилищное строительство. Как и во всем городе тут появились обычные хрущевские пятиэтажки, но особенный шик микрорайону придали новые высотки, возведенные по эксклюзивным проектам. Предназначалось такое жилье не для всех – квартиры здесь получала партийная и культурная элита города.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Двигаясь по Захарова, мы решаем свернуть во дворы – к тем самым первым четырех- и пятиэтажкам. Нас встречают уютные дворы, усыпанные листьями, клумбы, тротуары – обычный минский квартал. Разве что скамейки более приличные, как будто остались с тех времен.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»
«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Останавливаем женщину и сразу уже попадаем на старожила района.

− Я живу тут больше 40 лет. Квартиру тут получал еще отец мужа – он был архитектором. Тут тоже стояли деревянные дома, которые потом постепенно сносили. А так тут все хорошо – у нас чисто, все убирают, сортируют мусор, площадки детские хорошие, детские сады есть. Есть несколько домов, которые построили уже в начале 2000-х. Рядом − скверы, парки. Только гуляй, а хочешь – сел на автобус и за пару минут добрался до проспекта.

− Говорят, собираются вас уплотнять?

− Ай, тут уже лет 20 говорят об уплотнении, а ничего не происходит. Так что, я уже и не обращаю внимания.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Прощаемся и идем дальше. Перед нами вырастает необычный жилой дом. Он появился тут в 2009-м году, как раз на месте снесенной деревянной постройки. Экспериментальный шестиэтажный дом на Соломенной, в котором читается явный привет конструктивизму, очень выделяется среди однообразных панелек. Кстати, именно здесь сейчас продается самая дорогая квартира района – вот эта необычная четырешка. Двухуровневая квартира без отделки предлагается за 400 тысяч долларов.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»
«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Раз уж заговорили о квартирах, сразу же покажем и самую дешевую квартиру в районе – вот эта однушка предлагается за 39,5 тысяч долларов. Находится она здесь же поблизости – на Антоновской, 22.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Проходим мимо тех самых первых четырехэтажек. Да уж, для престижного района выглядят они достаточно скромно.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»
«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

За ними – производственные здания. Этот квартал, кстати, собираются преобразовать. Весной мы писали, что на месте предприятий до 2030 года собираются построить не только жилые дома, но и учреждения образования, а также офисные центры

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Замечаем интересную пятиэтажку – балконы здесь зависают практически в воздухе и имеют двойной обзор: окна выходят на обе стороны. Отметим, что именно в этой части района можно найти самые недорогие варианты по жилью. Приобрести однушку или двушку в хрущевке, но близко к центру, можно за 40-60 тысяч долларов.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»
«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»
«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Двигаемся дальше и выходим к магазину «Виталюр». Несколько лет назад вокруг стройки этого здания разгорелись нешуточные страсти – жители выступали категорически против магазина под окнами. Но теперь магазин исправно работает и споры давно в прошлом. 

Кстати, напротив магазина на месте одного из филиалов фабрики «Минскдрев» скоро тоже может начаться стройка. Обустраивать этот уголок собирается «Минскстрой». О намерениях возвести тут жилой комплекс на 30 тысяч квадратных метров, стало известно в начале этого года. Впрочем, пока что следов сноса не видно.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Идем по улице Андреевской. Кстати, названия улиц Соломенной, Антоновской и Андреевской сохранились с дореволюционных времен, что необычно для Минска. Сейчас тут почти на пересечении с Пулихова строится дом для работников предприятий, входящих в структуры Управления делами Президента − про него мы недавно рассказывали.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Ныряем во дворы и попадаем в те самые кварталы «пыжиковых шапок». Именно в этих домах жили писатели, артисты театра и кино, медицинская элита, партийные деятели. Сегодня о почетных жителях свидетельствуют мемориальные доски на некоторых зданиях. По воспоминаниям жильцов в первые годы в подъездах даже дежурили милиционеры, знавшие всех жильцов в лицо.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Прямо между домами расположился компактный «Евроопт». Вообще, с крупными магазинами тут не густо.

Останавливаем молодую маму, которая гуляет с ребенком. Спрашиваем у нее про район:

− Не хватает детской поликлиники, приходится ездить на Золотую Горку. Также не хватает крупных магазинов. Но, видимо, потенциал района − небольшой, считают, что тут хватит «Виталюра» и "Евроопта". Самое же неприятное тут – пробки. Утром и вечером машин на Захарова и Пулихова очень много. А так район давно обжитый, в садики можно попасть без проблем. Уплотняют нас на периферии, сюда в центр района не лезут. Вообще, планы по освоению района всегда были грандиозными. То аллею хотели застроить жильем, то вместо зоны отдыха на набережной хотели впихнуть развлекательный центр. К счастью, пока что просьбы местных жителей учитывают – многоэтажки не построили, а на берегу Свислочи открыли новый фонтан. Он кстати получился классный, всегда туда ходим гулять. А вообще, район – хороший. К нам вот москвичи приезжали, удивлялись, что такое зеленое и приятное место находится в самом центре.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»
«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Сейчас в этой части квартала продаются десятки квартир. К примеру, однушка в девятиэтажке стоит 54,9 тысяч долларов, а двушка с современным ремонтом предлагается за 75 тысяч долларов. Один из самых дорогих вариантов – четырехкомнатная квартира на Захарова, 54. За жилье с дизайнерским ремонтом и бытовой техникой от известных мировых брендов просят 258 тысяч долларов.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»
«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Проходим гимназию №7. Помимо этого учебного заведения, в районе работают 4 детских сада и 1 гимназия.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Решаем заглянуть на Аллею партизан – тут кипит работа. Благоустраивается территория, прокладываются новые дорожки.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»
«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

Возвращаемся на Захарова и бросаем прощальный взгляд на высотки, которые появились тут в «нулевые» и внесли некоторую сумятицу в стройный ряд пяти- и девятиэтажек. Квартиры в этих домах сейчас стоят от 107 до 199 тысяч долларов.

«Нас уже лет 20 собираются уплотнять». Прогулялись по тихому центру, который называли районом «пыжиковых шапок»

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Конечно, этот уголок Минска заслуживает яркой солнечной погоды, однако белорусская осень решила, что мы должны познакомиться с кварталом Захарова-Пулихова в сырой...
 
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