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Начинается стройка малоэтажных домов недалеко от Цнянского водохранилища. Появились планировки и цены

17.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

То, что участок, примыкающий к частому сектору в районе Цнянского водохранилища, застроят малоэтажными домами, было известно давно. Осваивать площадку, на которой раньше располагалась автостоянка, взялся УКС Советского района. Стройка трех домов только стартовала, но уже сегодня в газете «Звязда» появилась первая декларация на квартиры. Жилье, а тут будут только трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, пока что предлагают исключительно «очередникам».

Начинается стройка малоэтажных домов недалеко от Цнянского водохранилища. Появились планировки и цены

Итак, в 4-м переулке Кольцова УКС построит три малоэтажных дома. Один будет двухэтажным, второй – двух-трехэтажным, третий − трехэтажным. Что касается квартир, то здесь будут только трешки и четырешки. Других планировок в домах не предусмотрено.

В каждом доме будет по 2 подъезда: в первом доме будет всего 16 квартир, во втором – 20, в третьем − 24. Интересно, что каждый подъезд получит собственный лифт.

Начинается стройка малоэтажных домов недалеко от Цнянского водохранилища. Появились планировки и цены

Возле жилых домов организуют 60 мест для автомобилей (ровно по числу квартир) и 2 велогаража на 15 велосипедов. Естественно, рядом появится детская площадка, скамейки и озеленение. С одной стороны новый квартал будет граничить с автобусным парком №7, с другой − с частным коттеджами. До главного пляжа Цнянки от новостроек можно будет дойти за 5-10 минут – до них всего 500 метров.

Высота потолков в квартирах тут будет не менее 2,6 метра. В помещениях возведут межкомнатные перегородки из керамического кирпича и выполнят разводку электрики. А вот чистовой отделки в квартирах не предусмотрено.

Начинается стройка малоэтажных домов недалеко от Цнянского водохранилища. Появились планировки и цены

В данный момент для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям районных администраций Минска), предлагаются все 60 квартир:

− 45 трехкомнатных квартир площадью от 90 до 106 «квадратов»,

− 15 четырехкомнатных квартир площадью 121 «квадрат».

Стоимость «квадрата» в доме № 1 составляет 3325 рублей; в доме №2 − 3190 рублей; в доме № 3 −2902 рубля.

Таким образом, трешка на Кольцова обойдется дольщику, как минимум, в 261 тысячу рублей (105 тысяч долларов), а четырешка – в 351 тысячу рублей (140 тысяч долларов). Первоначально дольщикам нужно будет внести 20 % от общей стоимости, а затем до июля 2023 года − выплатить оставшуюся стоимость.

Начинается стройка малоэтажных домов недалеко от Цнянского водохранилища. Появились планировки и цены

Построить дома планируется всего за 7 месяцев. Уже следующим летом малоэтажки сдадут в эксплуатацию. Отмечается, что строительство будет вестись по Указу № 247. Этим документом устанавливается, что прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан не может превышать 5% от его сметной стоимости.

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Теги: Минск
 
 
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То, что участок, примыкающий к частому сектору в районе Цнянского водохранилища, застроят малоэтажными домами, было известно давно. Осваивать площадку, на которой...
 
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