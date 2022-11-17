Начинается стройка малоэтажных домов недалеко от Цнянского водохранилища. Появились планировки и цены

В данный момент для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям районных администраций Минска), предлагаются все 60 квартир:

− 45 трехкомнатных квартир площадью от 90 до 106 «квадратов»,

− 15 четырехкомнатных квартир площадью 121 «квадрат».

Стоимость «квадрата» в доме № 1 составляет 3325 рублей; в доме №2 − 3190 рублей; в доме № 3 −2902 рубля.

Таким образом, трешка на Кольцова обойдется дольщику, как минимум, в 261 тысячу рублей (105 тысяч долларов), а четырешка – в 351 тысячу рублей (140 тысяч долларов). Первоначально дольщикам нужно будет внести 20 % от общей стоимости, а затем до июля 2023 года − выплатить оставшуюся стоимость.