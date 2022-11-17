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Начинается стройка малоэтажных домов недалеко от Цнянского водохранилища. Появились планировки и цены
17.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
То, что участок, примыкающий к частому сектору в районе Цнянского водохранилища, застроят малоэтажными домами, было известно давно. Осваивать площадку, на которой раньше располагалась автостоянка, взялся УКС Советского района. Стройка трех домов только стартовала, но уже сегодня в газете «Звязда» появилась первая декларация на квартиры. Жилье, а тут будут только трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, пока что предлагают исключительно «очередникам».
Возле жилых домов организуют 60 мест для автомобилей (ровно по числу квартир) и 2 велогаража на 15 велосипедов. Естественно, рядом появится детская площадка, скамейки и озеленение. С одной стороны новый квартал будет граничить с автобусным парком №7, с другой − с частным коттеджами. До главного пляжа Цнянки от новостроек можно будет дойти за 5-10 минут – до них всего 500 метров.
В данный момент для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям районных администраций Минска), предлагаются все 60 квартир:
− 45 трехкомнатных квартир площадью от 90 до 106 «квадратов»,
− 15 четырехкомнатных квартир площадью 121 «квадрат».
Стоимость «квадрата» в доме № 1 составляет 3325 рублей; в доме №2 − 3190 рублей; в доме № 3 −2902 рубля.
Таким образом, трешка на Кольцова обойдется дольщику, как минимум, в 261 тысячу рублей (105 тысяч долларов), а четырешка – в 351 тысячу рублей (140 тысяч долларов). Первоначально дольщикам нужно будет внести 20 % от общей стоимости, а затем до июля 2023 года − выплатить оставшуюся стоимость.
Построить дома планируется всего за 7 месяцев. Уже следующим летом малоэтажки сдадут в эксплуатацию. Отмечается, что строительство будет вестись по Указу № 247. Этим документом устанавливается, что прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан не может превышать 5% от его сметной стоимости.
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Начинается стройка малоэтажных домов недалеко от Цнянского водохранилища. Появились планировки и цены
То, что участок, примыкающий к частому сектору в районе Цнянского водохранилища, застроят малоэтажными домами, было известно давно. Осваивать площадку, на которой...
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