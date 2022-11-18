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Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка

18.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы ищете тихое, уединенное место, со своим выходом в лес, то мы нашли домик, который может вас заинтересовать. Так, в живописном Логойском районе сейчас продается небольшой современный дом со всеми удобствами. Находится жилье в деревне Селище, что в 33 километрах от МКАД. Рассмотрим его подробно.

Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка

Дом из профилированного бруса, накрытый евро-шифером, был построен в Селище в 2020 году. Площадь постройки – небольшая, всего 48 «квадратов». На получившихся метрах собственник сумел разместить кухню-гостиную, спальню и санузел.

В доме есть все коммуникации (центральная вода, местная канализация, электричество, отопление − печное), поэтому он пригоден для круглогодичного проживания. Кстати, вся мебель и техника останется новому владельцу.

Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка
Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка
Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка
Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка
Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка

На большом участке площадью в 26 соток есть ухоженный газон, хозпостройки и небольшая пасека. В 100 метрах от участка имеется зарыбленный пруд.

Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка
Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка
Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка

В целом, места тут тихие. Соседи есть только с одной стороны, через технический проезд.

Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка

Добраться до деревни Селище от Минска можно за полчаса – путь пролегает через Долгиновский тракт.

Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка
Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка

Стоимость дома – 55 тысяч долларов.

Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы ищете тихое, уединенное место, со своим выходом в лес, то мы нашли домик, который может вас заинтересовать. Так, в живописном Логойском районе сейчас...
 
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