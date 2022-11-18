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Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка
18.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы ищете тихое, уединенное место, со своим выходом в лес, то мы нашли домик, который может вас заинтересовать. Так, в живописном Логойском районе сейчас продается небольшой современный
Добраться до деревни Селище от Минска можно за полчаса – путь пролегает через Долгиновский тракт.
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Нашли современный дом-малютку с мебелью и техникой в уединенном месте недалеко от Минска. Стоит как однушка
Если вы ищете тихое, уединенное место, со своим выходом в лес, то мы нашли домик, который может вас заинтересовать. Так, в живописном Логойском районе сейчас...
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