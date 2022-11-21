Если дом сдали с задержкой, реально ли получить компенсацию от застройщика? Отвечают специалисты

Если дом не сдали в срок

Добрый день! В договоре долевого строительства, в разделе «Ответственность сторон» прописаны штрафные санкции: «При вводе многоквартирного жилого дома в эксплуатацию с нарушением нормативных сроков, установленных в настоящем Договоре, Застройщик достраивает Объект с выплатой Дольщику, выполнившему в полном объеме свои договорные обязательства по своевременной оплате цены Объекта долевого строительства, в срок не позднее двух месяцев после передачи объекта Дольщику сумм штрафных санкций, в размере 0,01 процента (при превышении нормативных сроков строительства до трех месяцев), 0,02 процента (при превышении нормативных сроков строительства от трех до шести месяцев), 0,03 процента (при превышении нормативных сроков строительства свыше шести месяцев) от суммы внесенных Дольщиком платежей за каждый день просрочки». При этом Застройщик ссылается на независящие от него обстоятельства: невыполнение подрядными организациями своих договорных обязательств. Имею ли я право на выплату мне вышеуказанных штрафных санкций?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

− В соответствии с вашим договором, в случае если строительство не может быть завершено, застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения срока исполнения обязательств по договору должен направить дольщику соответствующее обоснование и предложение о внесении изменений в договор путем подписания дополнительного соглашения к договору, в котором предусматривается изменение срока. Если вы данное соглашение не подписывали, то есть какие-либо дополнительные соглашения между вами и застройщиком не заключались, или застройщик попросту ничего не направлял, то при нарушении сроков исполнения обязательств по договору вы можете требовать уплату штрафных санкций. При этом даже наличие решения исполнительного комитета о продлении срока ввода объекта в эксплуатацию объекта долевого строительства не всегда является основанием для изменения сроков исполнения обязательств по договору создания объекта долевого строительства. Что бы данное решение было основанием для изменения сроков исполнения обязательств по договору создания объекта долевого строительства в нем должно быть непосредственно это указано с указанием нового срока ввода многоквартирного жилого дома. Мое мнение, что форс-мажорных обстоятельств и других, не зависящих от сторон причин, в описанной вами ситуации не просматривается. Однако в любом случае данный вопрос придется решать в судебном порядке, и претендовать на выплату неустойки вы сможете, только если суд придет к выводу, что конкретных, объективных, не зависящих от сторон причин, у застройщика не было, и что нарушение срока ввода объекта строительства в эксплуатацию произошло по его вине. К какому выводу придет суд − вопрос открытый. Также в данной ситуации возникает вопрос о целесообразности судебных тяжб с требованием выплаты пени, если сдача объекта затягивается всего на несколько месяцев. Со сдачей в обещанный в договоре срок не укладываются почти все застройщики, доказать их вину не так уж и просто, и время рассмотрения данного вопроса зачастую растягивается на многие месяцы. Да и выиграть в суде и получить денежные средства − это не одно и то же. Однако в любом случае целесообразность таких действий каждый для себя решает самостоятельно. В любом случае, рекомендую обратиться по данному вопросу за юридической помощью к адвокату, специализирующему на строительстве, для более детального изучения вашего вопроса и в случае необходимости представления ваших интересов в суде.

Какие есть варианты при сносе старого дома?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как поступить, если дом – старый, многоквартирный, два года назад хотели принять решение его снести, и взамен дать арендное жилье. Жильцы стали выступать против, и дом пока оставили. Но раз речь о сносе уже заходила, то все-таки наступит время его сноса. Какие есть варианты, чтобы не остаться на улице, или не жить в аренде? Может, можно что-то сделать, стать на очередь на улучшение? Однокомнатная квартира, прописано два человека плюс собственник второй не прописанный, скоро родится ребенок. Есть ли варианты как-то выкрутиться? Может, выгоднее продать квартиру?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль :

− Чтобы стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий нужны основания. К таким основаниям могли бы относится, например − проживание в жилом помещении, признанном не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям (при наличии решения местного исполнительного комитета о признании занимаемого жилого помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям). При рождении ребенка − проживание в однокомнатной квартире с другим гражданином независимо от его пола (в том числе независимо от того, являются они или не являются близкими родственниками), кроме супругов; при определенных условиях − обеспеченность общей площадью жилого помещения менее положенного метража. Вариантов выкрутиться в данной ситуации, в принципе нет, по факту это либо получить арендное жилье и денежную компенсацию за принадлежащее на праве собственности жилое помещение, признанное не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и непригодным для проживания, либо отказаться от арендного жилья и получить только денежную компенсацию с последующим выселением из занимаемого жилого помещения без предоставления другого жилого помещения. Что касается продажи данной квартиры, то весь вопрос, кто ее купит, а если и купит, то за какую стоимость. Так как речь идет о возможном сносе жилого помещения, признанного не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, а не о сносе в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, то ни о какой инвестиционной привлекательности данной квартиры и речи быть не может. Соответственно, вероятность ее отчуждения крайне мала, и если отчуждение и произойдет, то за весьма скромные деньги. Единственное, что вы можете, это писать коллективные письма по инстанциям или непосредственно обращаться в них лично, чтобы рассмотрели вопрос не сноса дома, а его капитальный ремонт.

Разделение счетов

После смерти матери в 2018 году, мне с братом по наследству осталась приватизированная 3-х комнатная квартира в равных долях. Регистрация в квартире имеется, но я постоянно проживаю за границей, более 20 лет, имею гражданство другой страны. В Беларусь не приезжаю и не планирую там жить. Ни счета в банке, ни дохода в Республике Беларусь у меня нет.

По моей доверенности на оформление квартиры, брат оформил 2 лицевых счета, хотя комнаты не разделены у нотариуса. Все эти годы я присылала деньги, просила знакомых оплачивать коммунальные платежи. Брат не согласился даже оплачивать моими деньгами, хотя полностью пользуется всеми метрами. Продать долю не предоставляется возможным, т.к. брат не согласен ее покупать, а в провинции ее никто не купит.

В связи с этим есть два вопроса:

− Правомерно ли оформлены два лицевых счета без моего согласия, и без раздела комнат?

− Если я не буду оплачивать коммунальные платежи, потеряю ли право собственности на квартиру?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

− Вы с братом являетесь собственниками квартиры в равных долях. У вас есть право пользования, владения и распоряжения своей долей имущества. У вас есть право продать свою долю. Для этого достаточно через нотариуса уведомить его за какую цену вы готовы продать ему квартиру. Если он в течение одного месяца не даст ответа, вы можете продавать третьим лицам. Даже в провинции эта доля продается. Делить лицевые счета или выделять комнаты − необязательно. В случае неуплаты вами коммунальных платежей вашему брату могут отключить свет, газ, воду. Права собственности вы не лишитесь, вместе с тем, ваша обязанность оплачивать коммунальные платежи останется.

Использование льготного кредита на покупку жилья

Я состою на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с составом семьи 5 человек: сама и четверо детей до 18 лет. В собственности есть дом площадью 48,9 квадратных метров. Могу ли я улучшить жилищные условия путем покупки жилья с использованием льготного кредита по Указу №13, а на недостающую сумму использовать семейный капитал?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

− Да, конечно. Вы состоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, как многодетная семья и имеете право на льготный кредит. При этом сумма, причитающаяся вам за 48,9 метров квадратных, будет вычтена из суммы кредита. Материнским капиталом вы тоже можете воспользоваться.

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