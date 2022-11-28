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Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого

28.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Учитывая прекрасную снежную погоду за окном, мы решили «заглянуть» подальше садовых товариществ Минской области и посмотреть, что продается в самом главном белорусском лесу – Беловежской пуще. Нам повезло – на нашей площадке мы нашли совсем новый дом, который подходит для круглогодичного проживания. Смотрим.

Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого

Этот жилой дом 2021 года постройки находится в деревне Белый лесок Пружанского района Брестской области. Прямо за деревней начинается главный отечественный заповедник − Беловежская пуща. Ближайший райцентр находится в 25 километрах.

Площадь дома (деревянный каркасник) составляет 100 квадратных метров. На этой площади разместились просторная кухня-гостиная с высокими потолками и несколько спален. Постройка стоит на участке в 23 сотки.

Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого

Дом в живописном месте может использоваться для круглогодичного проживания. Зимой тут не будет холодно −  в доме установлено электроотопление с очень дешевым тарифом, которое управляется через интернет, также по всему дому есть теплые полы.

Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого
Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого
Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого
Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого

Из других удобств – горячая вода канализация, высокоскоростной интернет, сигнализация GSM+Wifi. Новым жильцам также достанется бытовая техника − встроенный холодильник, индукционная варочная поверхность, посудомоечная машина, духовой шкаф, телевизор.

Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого

Рядом с домом стоит небольшая банька, в которой есть горячая вода и канализация.

Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого

На участке высажен газон, туи с автополивом, елки и сосны, через дорогу находится водоем и живописный лес.

Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого

Еще одна интересная деталь − в 15 километрах от деревни находится погранпереход с Польшей, который можно проезжать на велосипеде или проходить пешком.

Стоимость дома – 90 тысяч долларов.

Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого

 
 
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Учитывая прекрасную снежную погоду за окном, мы решили «заглянуть» подальше садовых товариществ Минской области и посмотреть, что продается в самом главном...
 
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