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Нашли идеальный дом для зимних праздников. Он находится прямо в Беловежской пуще и стоит недорого
28.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Учитывая прекрасную снежную погоду за окном, мы решили «заглянуть» подальше садовых товариществ Минской области и посмотреть, что продается в самом главном белорусском лесу – Беловежской пуще. Нам повезло – на нашей площадке мы нашли совсем новый
Еще одна интересная деталь − в 15 километрах от деревни находится погранпереход с Польшей, который можно проезжать на велосипеде или проходить пешком.
Стоимость
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Учитывая прекрасную снежную погоду за окном, мы решили «заглянуть» подальше садовых товариществ Минской области и посмотреть, что продается в самом главном...
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