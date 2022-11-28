Что происходит с бывшим «МакДональдсом» в Беларуси? У фастфуда - новый сайт и «тот самый бургер»

Так, теперь бывший корпоративный сайт «МакДональдса» стал перенаправлять пользователей на адрес ksbv.by. Это название белорусской сети предприятий быстрого обслуживания «КСБ Виктори Рестораны», которая и управляла белорусским «МакДональдсом» на протяжении последних десятилетий.

Изменилось и меню ресторанов. Физически исчез «Биг Мак», а также все приставки «мак» в названиях блюд. Из новенького − появился «Биг Бургер» и «Гранд». Кроме того, в рекламе ко многим названиям блюд добавили приставку «тот самый» − то самое мороженое, тот самый бургер и т.д.

Кстати, если на самих ресторанах никаких новых вывесок пока не замечено, то в популярном приложении «Яндекс.Еда» сеть теперь называется просто «КСБ Виктори Рестораны».