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Что происходит с бывшим «МакДональдсом» в Беларуси? У фастфуда - новый сайт и «тот самый бургер»

28.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С белорусским «МакДональдсом» продолжают твориться метаморфозы. Так, на прошлой неделе мы писали, что вместо «Мака» в Беларуси должны были открыться заведения российской сети «Вкусно − и точка», но этого не произошло. Привычные вывески кое-где вернули на место, а затем вновь убрали. Ну а вчера у ресторанов быстрого питания появился новый сайт и обновленное меню. Внятного названия у заведений пока нет.

Что происходит с бывшим «МакДональдсом» в Беларуси? У фастфуда - новый сайт и «тот самый бургер»

Так, теперь бывший корпоративный сайт «МакДональдса» стал перенаправлять пользователей на адрес ksbv.by. Это название белорусской сети предприятий быстрого обслуживания «КСБ Виктори Рестораны», которая и управляла белорусским «МакДональдсом» на протяжении последних десятилетий.

Изменилось и меню ресторанов. Физически исчез «Биг Мак», а также все приставки «мак» в названиях блюд. Из новенького − появился «Биг Бургер» и «Гранд». Кроме того, в рекламе ко многим названиям блюд добавили приставку «тот самый» − то самое мороженое, тот самый бургер и т.д.

Кстати, если на самих ресторанах никаких новых вывесок пока не замечено, то в популярном приложении «Яндекс.Еда» сеть теперь называется просто «КСБ Виктори Рестораны».


Что происходит с бывшим «МакДональдсом» в Беларуси? У фастфуда - новый сайт и «тот самый бургер»

Напомним, что в середине ноября стало известно, что «МакДональдс» в Беларуси закрывается. Около двух недель назад сняли первую вывеску с «МакДональдса» на Шаранговича. В официальном инстаграме появилась информация, что с 22 ноября рестораны будут работать под брендом «Вкусно − и точка», который появился в России летом 2022 года, когда там закрылся «МакДональдс». В последний день, 21 ноября, «МакДональдс» должен был работать до 18.00, однако ближе к этому времени стало известно, что время работы продлили по обычному графику.

Белорусский «МакДональдс» управляется компанией «КСБ Виктори Рестораны», которая контролируется бизнесменом из Казахстана Кайратом Боранбаевым. 

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С белорусским «МакДональдсом» продолжают твориться метаморфозы. Так, на прошлой неделе мы писали, что вместо «Мака» в Беларуси должны были открыться заведения...
 
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