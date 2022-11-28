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Что происходит с бывшим «МакДональдсом» в Беларуси? У фастфуда - новый сайт и «тот самый бургер»
28.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С белорусским «МакДональдсом» продолжают твориться метаморфозы. Так, на прошлой неделе мы
Так, теперь бывший корпоративный сайт «МакДональдса» стал перенаправлять пользователей на адрес ksbv.by. Это название белорусской сети предприятий быстрого обслуживания «КСБ Виктори Рестораны», которая и управляла белорусским «МакДональдсом» на протяжении последних десятилетий.
Изменилось и меню ресторанов. Физически исчез «Биг Мак», а также все приставки «мак» в названиях блюд. Из новенького − появился «Биг Бургер» и «Гранд». Кроме того, в рекламе ко многим названиям блюд добавили приставку «тот самый» − то самое мороженое, тот самый бургер и т.д.
Кстати, если на самих ресторанах никаких новых вывесок пока не замечено, то в популярном приложении «Яндекс.Еда» сеть теперь называется просто «КСБ Виктори Рестораны».
Напомним, что в середине ноября
Белорусский «МакДональдс» управляется компанией «КСБ Виктори Рестораны», которая контролируется бизнесменом из Казахстана Кайратом Боранбаевым.
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С белорусским «МакДональдсом» продолжают твориться метаморфозы. Так, на прошлой неделе мы писали, что вместо «Мака» в Беларуси должны были открыться заведения...
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