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Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?

28.11.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Летом мы показывали вам, как строится новый квартал таунхаусов в жилом комплексе «Зеленая гавань». Теперь застройщик готов продемонстрировать, что изменилось на стройке за полгода. Смотрите, как роскошно выглядит новый микрорайон под неожиданным ноябрьским снегопадом.  

Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?

В сегодняшнем фотоотчете из жилого комплекса ,возведенного «А-100 Девелопмент», можно заметить уже хорошо знакомые ситихаусы, коттеджи и лайнхаусы, а также (впервые – в эфире) почти достроенные новые таунхаусы.

Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?
Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?
Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?
Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?

Главное отличие этих таунхаусов от другого типа жилья, представленного в «Зеленой гавани», в том, что данные блокированные дома собираются из конструкций завода «Современные бетонные конструкции». На выходе получается практичная панель со всеми актуальными фишками − высокие потолки (2,8 метра), панорамные окна в пол, своя терраса и балкон.

Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?
Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?
Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?

Три первых блокированных дома будут сданы в начале 2023 года.

Весь блок из трех домов рассчитан на 16 двухэтажных квартир с отдельными входами. Интересно, что все квартиры в домах одинаковые по площади − по 110 «квадратов».

Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?

Типовой таунхаус (первоначально застройщик называл его урбанхаусом) имеет два выхода: на улицу и во двор через террасу. Первый этаж квартиры будет включать объединенную с кухней гостиную, коридор, санузел и мини-котельную. На втором расположатся две спальни, ванна и балкон. Каждый блокированный дом будет отапливаться своим газовым котлом.

Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?

К слову, свободная квартира в первой партии новых таунхаусов осталась всего одна – двухэтажное жилье площадью 110 «квадратов» предлагается по стоимости 1570 долларов за «квадрат». То есть, весь таунхаус обойдется в 172 тысячи долларов.   

Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?
Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?

 
 
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Летом мы показывали вам, как строится новый квартал таунхаусов в жилом комплексе «Зеленая гавань». Теперь застройщик готов продемонстрировать, что изменилось на...
 
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