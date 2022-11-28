|
Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?
28.11.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Летом мы
Главное отличие этих таунхаусов от другого типа жилья, представленного в «Зеленой гавани», в том, что данные блокированные дома собираются из конструкций завода «Современные бетонные конструкции». На выходе получается практичная панель со всеми актуальными фишками − высокие потолки (2,8 метра), панорамные окна в пол, своя терраса и балкон.
Типовой таунхаус (первоначально застройщик называл его урбанхаусом) имеет два выхода: на улицу и во двор через террасу. Первый этаж квартиры будет включать объединенную с кухней гостиную, коридор, санузел и мини-котельную. На втором расположатся две спальни, ванна и балкон. Каждый блокированный дом будет отапливаться своим газовым котлом.
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?
Летом мы показывали вам, как строится новый квартал таунхаусов в жилом комплексе «Зеленая гавань». Теперь застройщик готов продемонстрировать, что изменилось на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)