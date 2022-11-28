Застройщик показал, как выглядят почти готовые панельные таунхаусы в Зеленой гавани. Почем продают такое жилье?

Типовой таунхаус (первоначально застройщик называл его урбанхаусом) имеет два выхода: на улицу и во двор через террасу. Первый этаж квартиры будет включать объединенную с кухней гостиную, коридор, санузел и мини-котельную. На втором расположатся две спальни, ванна и балкон. Каждый блокированный дом будет отапливаться своим газовым котлом.