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Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

01.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в Минске на улице Бобруйской открывается трехэтажный кинотеатр SKYLINE Cinema. Столичные киноманы еще помнят, что раньше здесь работало другое заведение, которое прекратило работу еще весной прошлого года. Новые собственники кинопространства до неузнаваемости преобразили его интерьеры и подготовили для зрителей массу сюрпризов. Realt первым побывал в новом SKYLINE Cinema и узнал все подробности.

Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

Новый кинотеатр открылся на старом месте – в ТРЦ Galileo он занимает сразу три этажа, с пятого по седьмой.

Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

На пятом уровне расположился гардероб и билетные кассы, на шестом – туалеты, на седьмом – кинозалы и бары. Общая площадь нового кинотеатра составляет 3,5 тысяч «квадратов», а на трех ярусах разместилось сразу 7 кинозалов на более чем 750 мест.

Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым
Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым
Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

Сеть SKYLINE Cinema в Беларуси развивает команда с богатым опытом в кинопрокатном бизнесе, а в качестве эксклюзивного консультанта выступает консалтинговая компания NAI Belarus. Эта компания занималась полным сопровождением сделки с ТРЦ Galileo и стала партнером проекта.

Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым
Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым
Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

Исполнительный директор NAI BELARUS Андрей Алешкин рассказал Realt, что ремонт в кинотеатре шел в непростых условиях и был завершен несколько месяцев назад. При этом для открытия кинопространства ждали подходящего случая и знаковых фильмов.

− У нас появилась возможность стартовать с голливудских премьер, и мы ею воспользовались. Будут голливудские фильмы, европейское кино, российские кинокартины. «Елки-9» перед новым годом – думаю, все ждут! Понятно, что время идет, технологии меняются – поэтому мы применили здесь все самые передовые решения. Теперь в кинозалах стоят кресла с регулируемыми параметрами, некоторые оснащены беспроводной зарядкой. На выбор зрителя − реклайнеры, love seats, диваны или стандартные места. Сама геометрия кинозалов не изменилась, но полностью поменялась их начинка – она самая топовая в Минске на данный момент. Также мы поменяли расположение барных стоек, полностью изменили санузлы, перенесли зону продажи билетов. Этот проект для нас делал топовый архитектор из лондонского бюро Сhapman Taylor, завоевавший немало мировых наград. Мы постарались воплотить все, что он для нас нарисовал.

Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым
Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

Стены холла и коридоров нового кинотеатра оборудованы LED-экранами суммарной площадью более 90 «квадратов». Новое кинопространство оснащено вместительным гардеробом и багажным отделением для гостей столицы.

Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым
Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым
Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

Особенности залов − уникальный 64 канальный звук, большие «парящие» экраны, лазерные проекторы, кресла высокого качества.

Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

Зрителей ждет лаунж-зона и стильный SKYLINE Bar с широким выбором напитков, коктейлей и классным панорамным видом на «ворота Минска».

Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

Также тут будет работать киномаркет с большим выбором закусок и напитков. Кстати, новое кинопространство сможет похвастаться вкуснейшим попкорном собственного производства из французского зерна.

Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

Сегодня в SKYLINE Cinema покажут фильмы «Черная Пантера: Ваканда навеки», «Черный Адам» и другие. Стоимость билетов – от 5 до 24 рублей. Дороже всего будут стоить диваны и love seats.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске на улице Бобруйской открывается трехэтажный кинотеатр SKYLINE Cinema. Столичные киноманы еще помнят, что раньше здесь работало другое заведение,...
 
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