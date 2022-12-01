Голливуд возвращается! Посмотрели, как выглядит новый кинотеатр в ТРЦ Galileo и узнали, какой фильм здесь покажут первым

Исполнительный директор NAI BELARUS Андрей Алешкин рассказал Realt, что ремонт в кинотеатре шел в непростых условиях и был завершен несколько месяцев назад. При этом для открытия кинопространства ждали подходящего случая и знаковых фильмов.

− У нас появилась возможность стартовать с голливудских премьер, и мы ею воспользовались. Будут голливудские фильмы, европейское кино, российские кинокартины. «Елки-9» перед новым годом – думаю, все ждут! Понятно, что время идет, технологии меняются – поэтому мы применили здесь все самые передовые решения. Теперь в кинозалах стоят кресла с регулируемыми параметрами, некоторые оснащены беспроводной зарядкой. На выбор зрителя − реклайнеры, love seats, диваны или стандартные места. Сама геометрия кинозалов не изменилась, но полностью поменялась их начинка – она самая топовая в Минске на данный момент. Также мы поменяли расположение барных стоек, полностью изменили санузлы, перенесли зону продажи билетов. Этот проект для нас делал топовый архитектор из лондонского бюро Сhapman Taylor, завоевавший немало мировых наград. Мы постарались воплотить все, что он для нас нарисовал.