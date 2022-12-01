На месте тюрьмы на Ангарской в Минске начинают строить еще 2 дома. Появились цены и условия (спойлер - паркинг обязательно)

Источник материала: realt.by

В районе улиц Ангарской и Магнитной с конца прошлого года идет масштабная стройка. Старожилы еще помнят, что когда-то здесь размещалась исправительно-трудовая колония (в конце 80-х в ней еще случился бунт). Позже спецучреждение расформировали, а тюремные постройки снесли. Теперь тут строит жилье УКС Заводского района. Сегодня в газете «Вечерний Минск» появились проектные декларации сразу на два дома. Узнали, кому предлагают квартиры, и сколько стоит квадрат.



Дома №5 и №7 (по Гепплану) − это 19-этажные высотки на 132 квартиры каждая. Эти дома будут панельными – знакомой всем серии М 111−90 «МАПИД». Квартиры в многоэтажках будут сдаваться без отделки. Начало строительства жилых домов − 4 ноября 2022 года, срок ввода в эксплуатацию − 19 января 2024 года. Рядом с домами будет возведен 5-уровневый паркинг открытого типа на 292 машино-места с установленным шлагбаумом. Обратите внимание, что квартиры предлагаются вместе с машино-местом в паркинге!

По настоящей декларации для граждан, в первую очередь многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов Минска предлагается в доме №5: − 33 однокомнатные квартиры общей площадью 44,92 кв. метра; − 22 однокомнатные квартиры общей площадью 45,15 кв. метра; − 33 двухкомнатные квартиры общей площадью 60,30 кв. метра; − 23 двухкомнатные квартиры общей площадью 60,53 кв. метра; −11 трехкомнатных квартир общей площадью 77,27 кв. метра; − 7 трехкомнатных квартир общей площадью 77,50 кв. метра; Еще 3 квартиры предлагаются сотрудникам Управления делами Президента Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы, по направлениям с места пребывания на учете: − 2 однокомнатные квартиры общей площадью 45,15 кв. метра; −1 двухкомнатная квартира общей площадью 60,53 кв. метра. Стоимость «квадрата» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в пределах нормативной площади составляет 2009 рублей, выше нормы − 2600 рублей. Дополнительно нужно будет оплатить машино-место – его стоимость составляет 29 тысяч рублей. В доме №7 по настоящей декларации для граждан, в первую очередь многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов Минска предлагается: − 33 однокомнатные квартиры общей площадью 44,92 кв. метра; − 22 однокомнатные квартиры общей площадью 45,15 кв. метра; − 33 двухкомнатные квартиры общей площадью 60,30 кв. метра; − 23 двухкомнатные квартиры общей площадью 60,53 кв. метра; −11 трехкомнатных квартир общей площадью 77,27 кв. метра; − 7 трехкомнатных квартир общей площадью 77,50 кв. метра; Еще 3 квартиры предлагаются сотрудникам Управления делами Президента Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы, по направлениям с места пребывания на учете: − 2 однокомнатные квартиры общей площадью 45,15 кв. метра; − 1 двухкомнатная квартира общей площадью 60,53 кв. метра. В доме №7 стоимость «квадрата» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – чуть ниже. В пределах нормативной площади составляет 1998 рублей, выше нормы − 2600 рублей. Дополнительно также нужно будет оплатить машино-место – его стоимость составляет 29 тысяч рублей.

Заявления на заключение договоров создания объектов долевого строительства будут приниматься с 12 декабря. Сейчас на месте тюрьмы уже стоят коробки двух первых домов. Это − 4-х подъездный жилой дом на 237 квартир и 14−16 этажей в конструкциях ОАО «МАПИД» серии М 464-М (№ 4 по генплану) и одноподъездный жилой дом на 132 квартиры и 19 этажей в конструкциях ОАО «МАПИД» серии М 111−90 (№ 6 по генплану). Все квартиры в этих домах также предназначены нуждающимся. Всего тут будет 5 односекционных столбиков и 3 многоподъездных дома. Помимо жилых многоэтажек, в квартале появится новая улица, объект обслуживания и две многоуровневых открытых автостоянки на 292 места каждая. Отметим, что новый жилой квартал будет иметь неплохое соседство: в пешей доступности — станция метро «Могилевская» и ТЦ «Момо». Что же касается нехорошего прошлого этого места, то в Минске есть успешные примеры (мини-полис «Каскад»), когда на месте тюрьмы появляется жилье, которое потом пользуется спросом. Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале! Читайте также: «Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора