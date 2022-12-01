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На месте тюрьмы на Ангарской в Минске начинают строить еще 2 дома. Появились цены и условия (спойлер - паркинг обязательно)

01.12.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе улиц Ангарской и Магнитной с конца прошлого года идет масштабная стройка. Старожилы еще помнят, что когда-то здесь размещалась исправительно-трудовая колония (в конце 80-х в ней еще случился бунт). Позже спецучреждение расформировали, а тюремные постройки снесли. Теперь тут строит жилье УКС Заводского района. Сегодня в газете «Вечерний Минск» появились проектные декларации сразу на два дома. Узнали, кому предлагают квартиры, и сколько стоит квадрат.

На месте тюрьмы на Ангарской в Минске начинают строить еще 2 дома. Появились цены и условия (спойлер - паркинг обязательно)

Дома №5 и №7 (по Гепплану) − это 19-этажные высотки на 132 квартиры каждая. Эти дома будут панельными – знакомой всем серии М 111−90 «МАПИД». Квартиры в многоэтажках будут сдаваться без отделки.

Начало строительства жилых домов − 4 ноября 2022 года, срок ввода в эксплуатацию − 19 января 2024 года. Рядом с домами будет возведен 5-уровневый паркинг открытого типа на 292 машино-места с установленным шлагбаумом. Обратите внимание, что квартиры предлагаются вместе с машино-местом в паркинге!

На месте тюрьмы на Ангарской в Минске начинают строить еще 2 дома. Появились цены и условия (спойлер - паркинг обязательно)

По настоящей декларации для граждан, в первую очередь многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов Минска предлагается в доме №5:

− 33 однокомнатные квартиры общей площадью 44,92 кв. метра;

− 22 однокомнатные квартиры общей площадью 45,15 кв. метра;

− 33 двухкомнатные квартиры общей площадью 60,30 кв. метра;

− 23 двухкомнатные квартиры общей площадью 60,53 кв. метра;

−11 трехкомнатных квартир общей площадью 77,27 кв. метра;

− 7 трехкомнатных квартир общей площадью 77,50 кв. метра;

Еще 3 квартиры предлагаются сотрудникам Управления делами Президента Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы, по направлениям с места пребывания на учете:

− 2 однокомнатные квартиры общей площадью 45,15 кв. метра;

−1 двухкомнатная квартира общей площадью 60,53 кв. метра.

Стоимость «квадрата» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в пределах нормативной площади составляет 2009 рублей, выше нормы − 2600 рублей.

Дополнительно нужно будет оплатить машино-место – его стоимость составляет 29 тысяч рублей.

В доме №7 по настоящей декларации для граждан, в первую очередь многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов Минска предлагается:

− 33 однокомнатные квартиры общей площадью 44,92 кв. метра;

− 22 однокомнатные квартиры общей площадью 45,15 кв. метра;

− 33 двухкомнатные квартиры общей площадью 60,30 кв. метра;

− 23 двухкомнатные квартиры общей площадью 60,53 кв. метра;

−11 трехкомнатных квартир общей площадью 77,27 кв. метра;

− 7 трехкомнатных квартир общей площадью 77,50 кв. метра;

Еще 3 квартиры предлагаются сотрудникам Управления делами Президента Республики Беларусь, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы, по направлениям с места пребывания на учете:

− 2 однокомнатные квартиры общей площадью 45,15 кв. метра;

− 1 двухкомнатная квартира общей площадью 60,53 кв. метра.

В доме №7 стоимость «квадрата» для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – чуть ниже. В пределах нормативной площади составляет 1998 рублей, выше нормы − 2600 рублей.

Дополнительно также нужно будет оплатить машино-место – его стоимость составляет 29 тысяч рублей.

Заявления на заключение договоров создания объектов долевого строительства будут приниматься с 12 декабря.

Сейчас на месте тюрьмы уже стоят коробки двух первых домов. Это − 4-х подъездный жилой дом на 237 квартир и 14−16 этажей в конструкциях ОАО «МАПИД» серии М 464-М (№ 4 по генплану) и одноподъездный жилой дом на 132 квартиры и 19 этажей в конструкциях ОАО «МАПИД» серии М 111−90 (№ 6 по генплану). Все квартиры в этих домах также предназначены нуждающимся.

Всего тут будет 5 односекционных столбиков и 3 многоподъездных дома. Помимо жилых многоэтажек, в квартале появится новая улица, объект обслуживания и две многоуровневых открытых автостоянки на 292 места каждая.

Отметим, что новый жилой квартал будет иметь неплохое соседство: в пешей доступности — станция метро «Могилевская» и ТЦ «Момо». Что же касается нехорошего прошлого этого места, то в Минске есть успешные примеры (мини-полис «Каскад»), когда на месте тюрьмы появляется жилье, которое потом пользуется спросом.

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Теги: Минск
 
 
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В районе улиц Ангарской и Магнитной с конца прошлого года идет масштабная стройка. Старожилы еще помнят, что когда-то здесь размещалась исправительно-трудовая...
 
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