Уже поздно, или можно успеть? Рассказываем, удастся ли еще снять усадьбу или коттедж на Рождество и Новый год

Сразу можно сказать, что задача найти место на саму новогоднюю ночь − непростая. Да и разброс цен поражает – есть варианты как от 250 белорусских рублей, так и более 2000. На это влияет несколько факторов: например, некоторые коттеджи на Новый год сдаются минимум на двое, а то и трое-четверо суток. Также принимается во внимание количество человек. Значение имеет и ухоженность участка, а также развлечения, которые предлагаются гостям.

Всего было рассмотрено 20 вариантов разных усадеб и коттеджей, которые есть в базе Realt и находятся в черте Минска или не совсем далеко от города. Чаще всего на вопрос о возможности бронирования на новогоднюю ночь, в трубке слышалось «Уже занято». Некоторые отвечали, что «Нужно было раньше думать, припозднились вы», у кого-то бронь на ночь с 31-го на 1-е стоит уже больше месяца. Но все же пару вариантов найти удалось.