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Как в Ikea. Побывали на открытии самого большого в Беларуси “Офистон Маркет” и узнали, что там есть интересного
04.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На четвертом этаже Galleria Minsk сегодня открылся новый флагманский магазин «Офистон Маркет» общей площадью 536 «квадратов». В самом большом магазине появились зоны а-ля Iкеа, редкие для нонфуда кассы самообслуживания и кофепоинт. Realt побывал на открытии и узнал, что там можно найти еще интересного.
Посетители, приобретающие товары в день открытия, смогли поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Среди подарков - полезные канцтовары, математические наборы, разные вкусности, а также блокноты итальянского бренда Moleskine из лимитированной коллекции. По словам сотрудников “Офистон Маркет”, официально эти блокноты представлены в Беларуси только в сети их магазинов.
- Это самый большой “Офистон Маркет” в Беларуси. Все дизайнерские решения по оформлению были разработаны специально для нас, - рассказывает ведущий маркетолог сети Вероника Гусейнова. - Фирменными цветами мы выбрали желтый и фиолетовый. Это ярко и привлекает внимание. Еще из особенностей - мы разрабатываем собственный мерч. Сейчас, например, можно приобрести лимитированную коллекцию к Новому году с зайками, так как наступает год кролика. А так ежемесячно мы проводим тематические недели, которые приурочены к дням рождениям известных писателей или какими-либо праздникам. В коллекциях представлены шоперы, кружки, канцелярия и многое другое.
Что еще интересного можно найти в магазине? Пространство разделено на четыре комнаты, в каждой из которых находятся особые зоны.
Зона “Играй” была разрисована художником KONTRA. Здесь можно увидеть достопримечательности Минска, например, Академию наук, Центральный вокзал, Красный костел. Отдел оборудован креслами-тюльпанами, которые предназначены для активного сидения. Благодаря их подвижности снижается нагрузка на нижнюю часть бедра, повышается кровоток. Кстати, их можно приобрести - до конца месяца на всю мебель в магазине предлагаются скидки до 30 процентов.
Следующая зона сделана в стиле комнаты геймера. Из необычного здесь стол для работы сидя-стоя. Например, если проводятся какие-то долгие созвоны, митинги, то можно нажать на кнопку на пульте, стол поднимется и вы сможете продолжить работу стоя, не отвлекаясь от процесса.
Пространство chillout организовано для отдыха гостей. Там можно посидеть, подзарядить телефон, почитать книгу.
- Немногие приходят с конкретной целью “хочу купить эту книгу и никакую больше”. Чаще всего человеку нужно присмотреться, понять, что он хочет. Это, конечно же, приятнее делать в красивом и удобном месте. Для этого и была установлена данная зона, - отмечает сотрудница магазина Анна Гальченя.
Еще есть детская зона, где ребенок не обременен заботами родителей и спокойно может раскрасить рисунок, пока взрослые выбираю товары.
- Вообще, все зоны, представленные в магазине живые, со всем, что на них размещено, люди могут взаимодействовать. Это поможет посмотреть на нашу эргономичную мебель в реальных условиях, понять, подходит ли она вам. По такому принципу работает Ikea, - отметила ведущий маркетолог Вероника Гусейнова.
Еще из приятного - для покупателей установлены кассы самообслуживания. Все для экономии времени. А также на территории магазина размещен кофепоинт.
Ассортимент товаров также широкий: здесь можно найти все - от канцелярии до необычных вкусняшек и мебели.
Сотрудники утверждают, что, если сравнивать с другими магазинами, то ассортимент книг наиболее разнообразный. При этом он будет пополняться еженедельно. Кроме большого выбора литературы для взрослых, обширно представлен и детский сегмент. Например, здесь можно купить “Маленького принца”, “Малыша и Карлсона” на белорусском языке. Отдельного внимания заслуживают трендовые сейчас комиксы и манга, категория young&adult (художественная литература для подростков).
Предлагается и большой выбор настолок: вечериночные, детские соображалки, мелкие карточные игры, сюжетные семейные, ходилки, детективные, 18+ и так далее. Есть творческие наборы и адвент-календари. Например, можно приобрести деревянный адвент-домик, который нужно собирать и наполнять самостоятельно, - кстати, оригинальный подарок к Новому году.
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Как в Ikea. Побывали на открытии самого большого в Беларуси “Офистон Маркет” и узнали, что там есть интересного
На четвертом этаже Galleria Minsk сегодня открылся новый флагманский магазин «Офистон Маркет» общей площадью 536 «квадратов». В самом большом магазине появились зоны...
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