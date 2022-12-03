Как в Ikea. Побывали на открытии самого большого в Беларуси “Офистон Маркет” и узнали, что там есть интересного

Посетители, приобретающие товары в день открытия, смогли поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Среди подарков - полезные канцтовары, математические наборы, разные вкусности, а также блокноты итальянского бренда Moleskine из лимитированной коллекции. По словам сотрудников “Офистон Маркет”, официально эти блокноты представлены в Беларуси только в сети их магазинов.

- Это самый большой “Офистон Маркет” в Беларуси. Все дизайнерские решения по оформлению были разработаны специально для нас, - рассказывает ведущий маркетолог сети Вероника Гусейнова. - Фирменными цветами мы выбрали желтый и фиолетовый. Это ярко и привлекает внимание. Еще из особенностей - мы разрабатываем собственный мерч. Сейчас, например, можно приобрести лимитированную коллекцию к Новому году с зайками, так как наступает год кролика. А так ежемесячно мы проводим тематические недели, которые приурочены к дням рождениям известных писателей или какими-либо праздникам. В коллекциях представлены шоперы, кружки, канцелярия и многое другое.