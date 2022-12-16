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Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
16.12.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу Беларуси — под Минском на продажу
Сразу скажем, что с дачами этот дом связывает только то, что он находится на территории садового товарищества. Но СТ «Моя отрада» - это скорее современный коттеджный поселок: он газифицирован, участки большие, улицы широкие. Застройка кардинально отличается от классической дачной — сплошь современные дома. До Минска рукой подать — всего 14 километров в Гродненском направлении. Рядом лес, водоем, центр конного спорта в Ратомке и многое другое.
Отапливается дом газовым котлом Buderus - системой теплых полов. Помещения оборудованы системой кондиционирования. Вода — из собственной артезианской скважины. Владельцы пользуются высокоскоростным интернетом (оптоволокно), есть система видеонаблюдения.
На непредвиденные случаи предусмотрен источник бесперебойного аварийного питания на 6кВт - для освещения, охранной системы и интернета.
Участок совсем не дачный - 20 соток земли с ландшафтным дизайном, автоматическим поливом газона. Территория огорожена, на въезде стоят автоматические ворота. Также есть крытая парковка для авто розетками 380 вольт для зарядки электромобилей, гараж. Терраса, крыльцо и дорожки выложены гранитом.
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Похоже, мы нашли самую дорогую дачу Беларуси — под Минском на продажу выставили дом в СТ за 990 тысяч долларов. Давайте посмотрим, как он выглядит снаружи и что у него...
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