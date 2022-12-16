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Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов

16.12.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Похоже, мы нашли самую дорогую дачу Беларуси — под Минском на продажу выставили дом в СТ за 990 тысяч долларов. Давайте посмотрим, как он выглядит снаружи и что у него внутри.

Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов

Сразу скажем, что с дачами этот дом связывает только то, что он находится на территории садового товарищества. Но СТ «Моя отрада» - это скорее современный коттеджный поселок: он газифицирован, участки большие, улицы широкие. Застройка кардинально отличается от классической дачной — сплошь современные дома. До Минска рукой подать — всего 14 километров в Гродненском направлении. Рядом лес, водоем, центр конного спорта в Ратомке и многое другое.

Именно здесь продается современный загородный дом по индивидуальному проекту. Он довольно новый — построен в 2018 году. Коттедж одноэтажный, с жилой мансардой, общая площадь — 381 м2.

Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов

Фасад дома из клинкерной плитки ручной формовки, на крыше — модульная черепица.

Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов

Внутри мы видим стильный интерьер по дизайн-проекту и с применением качественных материалов.

Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов

Дом полностью готов к проживанию — имеется вся необходимая мебель, встроенная техника и сантехника премиум-класса.

Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов

Планировка продуманная и удобная. На первом этаже находятся просторная кухня-гостиная со столовой зоной, три спальни, гардеробная со встроенными системами хранения, кабинет и два санузла. Из гостиной имеется выход на террасу с зоной барбекю.

Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов

На мансардном этаже находятся комната отдыха и игровая.

Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов

Отапливается дом газовым котлом Buderus - системой теплых полов. Помещения оборудованы системой кондиционирования. Вода — из собственной артезианской скважины. Владельцы пользуются высокоскоростным интернетом (оптоволокно), есть система видеонаблюдения.

На непредвиденные случаи предусмотрен источник бесперебойного аварийного питания на 6кВт - для освещения, охранной системы и интернета.

Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов
Похоже, мы нашли самую дорогую дачу в Беларуси. Она стоит почти миллион долларов

 
Теги: Минск
 
 
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Похоже, мы нашли самую дорогую дачу Беларуси — под Минском на продажу выставили дом в СТ за 990 тысяч долларов. Давайте посмотрим, как он выглядит снаружи и что у него...
 
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