В одном из самых необычных минских зданий рядом с Домом правительства за долги продают два помещения

Источник материала: realt.by

Это стильное семиэтажное здание появилось на улице Мясникова в Минске полтора года назад. Изначально «Резиденция Графит» позиционировалась как комплекс апартаментов. Разнообразные помещения можно было использовать под жилье или под офисы. Сегодня на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появились сразу два помещения из «Резиденции Графит». Они выставлены на торги за долги собственника.



Напомним, что комплекс «Резиденция Графит» на Мясникова, 27 возводила компания «Жилсоцстрой». Именно она сейчас указана в объявлении об аукционе в качестве должника. Всего в здании было запроектировано около 40 апартаментов различной площади: от евродвушек до пентхаусов. Присутствуют в здании и коммерческие помещения.

Первое, выставленное на торги, административное помещение – небольшое. Его площадь всего 10 квадратных метров, а начальная стоимость – 40080 рублей.







Второе административное помещение – побольше. Его площадь – 31,9 «квадрата» а начальная стоимость – 108800 рублей.





