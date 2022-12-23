Владелец, похоже, инженер. В 10 км от Минска продается новый дом, в котором продумано все до мелочей

В цокольном этаже находится гараж с секционными воротами с электроприводом и удаленным управлением. Гараж готов к чистовой отделке, сток в ливневую канализацию уже сделан.

Вторая часть цоколя отдана сауне. Она не готова, но пространство уже распланировано: раздевалка, помывочная и парная. В парной планировалась отделка деревом, в помывочной и раздевалке — плитка. Вода сюда уже подведена.