«Примерно как на Манхэтенне». В «А-100» рассказали, каким будет центральный парк в Новой Боровой

Как рассказал на презентации проекта главный архитектор Новой Боровой Андрей Турубчук, той площади, которая используется для праздников сейчас в квартале – уже маловато.

− Квартал разрастается, и той площадки возле первых домов, которую мы используем сейчас, уже недостаточно. Поэтому скоро у нас в квартале появится основная главная площадь и центральный парк.