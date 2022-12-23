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«Примерно как на Манхэтенне». В «А-100» рассказали, каким будет центральный парк в Новой Боровой
23.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если раньше ответственность застройщика заканчивалась в лучшем случае двором, то теперь все больше инвесторов стараются удивить новоселов интересными зонами отдыха, а то и целыми парками. Так, собственные «центральные» парки обещают жителям Минск Мира и Новой Боровой. Первым концепцию своего парка представил застройщик А-100 Девелопмент». Часть этого пространства с центральной площадью и фонтаном станет доступной уже в следующем году. Смотрим.
Как рассказал на презентации проекта главный архитектор Новой Боровой Андрей Турубчук, той площади, которая используется для праздников сейчас в квартале – уже маловато.
− Квартал разрастается, и той площадки возле первых домов, которую мы используем сейчас, уже недостаточно. Поэтому скоро у нас в квартале появится основная главная площадь и центральный парк.
Новая центральная площадь почти на 3200 «квадратов» разместится в восточной части квартала – на пересечении улиц Михаила Миля и Небесной.
Как известно, Новая Боровая строится на месте, где раньше был аэродром. О славном историческом прошлом при возведении новых общественных объектов не забудут.
− Мы стараемся с уважением относиться к истории места, поэтому наша главная площадь будет оформлена в авиационной тематике: тентовый навес будут символизировать полет самолета, подсветка создаст ощущение взлетной полосы, а дорожки напомнят фигуры высшего пилотажа. Также тут появятся лавки в виде пропеллеров и другие «взлетные» элементы.
Центральная площадь и городской парк разделят квартал на две части, практически как в Центральном парке на Манхэттене в Нью-Йорке. В одном месте соберут разные виды активностей: от прогулок на свежем воздухе и спорта до ярмарок и фестивалей под открытым небом. Это будет самая большая зона отдыха и развлечений в Новой Боровой.
− Конечно, проще застроить территорию новостройками, но ведь границы жизненного пространства сейчас гораздо шире: люди выходят на прогулки вечером, ужинают в кафе и ресторанах, занимаются спортом, слушают музыкантов, дышат свежим воздухом среди аллей деревьев и общаются. Все это будет сконцентрировано на новой площади и в парке, – отмечают в «А-100 Девелопмент».
На площади (она расположится рядом с паркингом) «вырастет» амфитеатр, а рядом с ним – фонтан, струи которого будут бить прямо их плитки. Летом – отлично освежает! Площадь сделают универсальной, чтобы использовать для разных активностей в зависимости от сезона. Зимой здесь можно будет провести рождественские ярмарки, весной – музыкальные концерты, летом – фуд-фестивали, осенью – мастер-классы и воркшопы. Кафе и рестораны откроются здесь же рядом - на первом этаже паркинга.
Сам парк поделят на разные функциональные зоны. По всему маршруту парка жителей и гостей будут встречать разнообразные ландшафтные пейзажи.
Пешеходную аллею разнообразят зоны отдыха и арт-объекты. Детская площадка получит игровой холм и аттракционы, а зона для родителей будет обустроена теневыми навесами, павильоном с подогревом и зоной для барбекю.
Помимо зеленых зон в парке появится множество спортивных объектов: футбольное поле, закрытый бокс для сквоша, зона с уличными тренажерами, площадки для воркаута и настольного тенниса. Также можно будет поиграть в баскетбол и стритбол. Из необычного – скалодром и игровая яма-рампа для бега и катания на велосипедах. Продуман и павильон с раздевалками и уборными, а также спорт-кафе, где жители смогут перекусить и выпить воды после активного отдыха.
Кстати, рядом с городским парком уже продают жилые дома. Один из них – дом 7.61 по генплану. В нем будет закрытый двор с домиками-беседками, прогулочной зоной среди холмов, детской площадкой и уличным офисом. В каждом подъезде обустроят колясочные и лапомойки. К слову, при покупке в этом доме трехкомнатной квартиры до Нового года действует специальное предложение – дизайн-проект в подарок.
Когда же новоселы и гости квартала (вход для всех - свободный) смогут прогуляться по новой площади парку? Оказывается, Центральная площадь с амфитеатром будет готова уже к концу 2023 года. Что касается парка, то он будет сдаваться поэтапно до 2025 года − параллельно с жилыми домами.
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Если раньше ответственность застройщика заканчивалась в лучшем случае двором, то теперь все больше инвесторов стараются удивить новоселов интересными зонами...
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