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Минимализм, датские стулья и испанская сантехника. Как выглядит одна из самых дорогих квартир в ЖК «Парк Челюскинцев»
24.12.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Подыскивая квартиры для нашего обзора, мы не могли пройти мимо этой стильной
Общая площадь квартиры на 14-м этаже – 88 «квадратов». Пространство спланировано следующим образом: в квартире выделена большая 42-метровая гостиная с ТВ зоной, обеденной группой, барной стойкой и кухней и две спальные комнаты. Также в трешке есть вместительная гардеробная комната (6,2 «квадрата»), кладовая (2,5 «квадрата»), два санузла и лоджия со сплошным остеклением (4 «квадрата»).
Что по отделке и дизайну? Попробуем перечислить все бренды. В квартире − датские дизайнерские обеденные и барные стулья Hay, дизайнерские светильники Gubi и Maytoni, испанская сантехника Tres и испанская плитка в санузлах, австрийский ламинат Kaindl, итальянский плинтус Pedross, немецкие дизайнерские выключатели и розетки Jung.
Из техники − холодильник Samsung side-by-side, посудомоечная машина Bosch (пр-во Германия), варочная поверхность Bosch (пр-во Испания), измельчитель пищевых отходов InSinkErator (пр-во США), комбинированный духовой шкаф Samsung, вытяжка Franke, кондиционер Electrolux, стиральная машина Bosch, телевизор Sony 50 и проточный водонагреватель Dafi.
Территория комплекса оборудована системой видеонаблюдения с возможностью индивидуального онлайн просмотра.
В шаговой доступности от дома − две станции метро «Парк Челюскинцев» и «Московская», два новых детских сада, школа, развивающие центры, супермаркет, многоуровневый паркинг. Дом расположен возле Парка Челюскинцев и Ботанического сада.
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Минимализм, датские стулья и испанская сантехника. Как выглядит одна из самых дорогих квартир в ЖК «Парк Челюскинцев»
Подыскивая квартиры для нашего обзора, мы не могли пройти мимо этой стильной трешки в современном скандинавском стиле. Находится это жилье в новостройке – в...
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