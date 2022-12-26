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Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска
26.12.2022 12:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 22 декабря в Минске работают елочные базары. Найти их можно во всех районах города. Realt съездил по некоторым адресам и посмотрел на различия в ассортименте. Также мы решили выяснить, за сколько можно купить самую дешевую елку и в чем главное отличие частных продавцов от государственных.
«Мы сами выращиваем, срубаем и привозим елки вот уже 15 лет»
Мы решили начать с частного рынка на Лобанка, 26. Несмотря на плохую погоду, несколько людей под чутким руководством продавца Александра выбирают себе елку.
— У нас елки на любой вкус, — рассказывает Александр. — Самая дешевая обойдется в 20 рублей, а дорогая — в 60 рублей. Чаще всего просят елку попушистее и повыше. Обычно людей становится больше под самый Новый год, даже 31-го прибегают. Но еще не было такого, чтобы елки у нас оставались после праздников.
Срезанные елки высотой до 1,5 метра стоят 20 рублей, до 3 метров — 60 рублей. Сортовые деревья с корневой системой продаются в кадках и стоят от 70 рублей.
— К нам как-то приходили мужчины, рассказывали, что смотрели елки в "Материке", – добавляет Александр. — А там цены намного выше. Хотя различий никаких не нашли.
— Знаю, что вот рядом находится государственный питомник, — говорит покупатель Алексей. — Там, конечно, цены пониже, но и выбор поскуднее. А здесь уже который год покупаю елку, и радуется вся семья. Да и живу вот прямо напротив, тащить далеко не надо.
"Самые дешевые елки - сербские"
Мы решили посмотреть на ассортимент елок и в "Материке" возле метро "Каменная Горка". Людей тут было намного больше. Ценник, и правда, выше, чем везде. Самая дешевая елка стоит 25 рублей, а дорогая – 545. В целом, неплохую елку можно купить за 50-60 рублей. Есть ели в кадках – цены от 16 рублей. Также есть отдельные ветви елок от 11 рублей за штуку.
— Мы объездили уже много разных мест, но решили купить здесь все-таки, — рассказывает девушка, только что купившая елку. — В остальных точках хоть цена и ниже, но елки выглядят очень печально. И аромата такого, как от этих, нет. Лучше уже заплатить побольше, но зато елка будет долго радовать глаз и душу.
"Все покупатели разные, но на каждый вкус найдется своя елка"
В 15 минутах ходьбы, на улице Притыцкого, 146, находится государственная торговая точка Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Людей в 13.00 здесь не было. Но и точка открылась только в 12.00.
— Это сейчас спокойно, под вечер обычно очень много людей. Цены, как и елки, у нас очень разные. Например, самая дешевая елка стоит 15 рублей. А елки повыше, до 3 метров, — 26 рублей. Сосны уже подороже — от 19 до 32 рублей. Есть сортовые деревья — ель колючая, голубая и сизая — продаются в кадках и стоят от 13 до 90 рублей, — рассказывает продавец Ирина.
***
Так в чем же отличие, кроме цены, между всеми точками? Как мы выяснили, самые низкие цены – на государственной точке, причем ассортимент там широкий. Самые высокие цены – в "Материке", но и елки там выглядят намного красивее. Получается, что основное различие – в поставщиках.
Работают елочные базары до 31 декабря.
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С 22 декабря в Минске работают елочные базары. Найти их можно во всех районах города. Realt съездил по некоторым адресам и посмотрел на различия в ассортименте. Также...
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