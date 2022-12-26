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Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска

26.12.2022 12:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С 22 декабря в Минске работают елочные базары. Найти их можно во всех районах города. Realt съездил по некоторым адресам и посмотрел на различия в ассортименте. Также мы решили выяснить, за сколько можно купить самую дешевую елку и в чем главное отличие частных продавцов от государственных.

Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска

«Мы сами выращиваем, срубаем и привозим елки вот уже 15 лет»

Мы решили начать с частного рынка на Лобанка, 26. Несмотря на плохую погоду, несколько людей под чутким руководством продавца Александра выбирают себе елку.

— У нас елки на любой вкус, — рассказывает Александр. — Самая дешевая обойдется в 20 рублей, а дорогая — в 60 рублей. Чаще всего просят елку попушистее и повыше. Обычно людей становится больше под самый Новый год, даже 31-го прибегают. Но еще не было такого, чтобы елки у нас оставались после праздников.

Срезанные елки высотой до 1,5 метра стоят 20 рублей, до 3 метров — 60 рублей. Сортовые деревья с корневой системой продаются в кадках и стоят от 70 рублей.

— К нам как-то приходили мужчины, рассказывали, что смотрели елки в "Материке", – добавляет Александр. — А там цены намного выше. Хотя различий никаких не нашли.


Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска
Самая большая елка стоит 60 рублей.

Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска
Елка от 2 метров тоже стоит 60 рублей.

Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска
Елки по 1,5 метра стоят 20 рублей.

— Знаю, что вот рядом находится государственный питомник, — говорит покупатель Алексей. — Там, конечно, цены пониже, но и выбор поскуднее. А здесь уже который год покупаю елку, и радуется вся семья. Да и живу вот прямо напротив, тащить далеко не надо.

"Самые дешевые елки - сербские"

Мы решили посмотреть на ассортимент елок и в "Материке" возле метро "Каменная Горка". Людей тут было намного больше. Ценник, и правда, выше, чем везде. Самая дешевая елка стоит 25 рублей, а дорогая – 545. В целом, неплохую елку можно купить за 50-60 рублей. Есть ели в кадках – цены от 16 рублей. Также есть отдельные ветви елок от 11 рублей за штуку.


Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска


Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска
Елки за 25 рублей.

— У нас поставки из разных стран, поэтому и цены так отличаются. Также мы ухаживаем за каждым деревом, следим, чтобы оно хорошо выглядело. Самые дешевые елки, сербские, стоят от 25 рублей, — рассказывает продавец Татьяна.


Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска

Очень часто берут ели в горшках, чтобы высадить у себя во дворе.

- Чаще всего покупают пихты, они хоть и подороже (150 - 300 рублей), но зато выглядят красиво и стоят долго.


Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска

— Мы объездили уже много разных мест, но решили купить здесь все-таки, — рассказывает девушка, только что купившая елку. — В остальных точках хоть цена и ниже, но елки выглядят очень печально. И аромата такого, как от этих, нет. Лучше уже заплатить побольше, но зато елка будет долго радовать глаз и душу.


Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска

"Все покупатели разные, но на каждый вкус найдется своя елка"

В 15 минутах ходьбы, на улице Притыцкого, 146, находится государственная торговая точка Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Людей в 13.00 здесь не было. Но и точка открылась только в 12.00.

— Это сейчас спокойно, под вечер обычно очень много людей. Цены, как и елки, у нас очень разные. Например, самая дешевая елка стоит 15 рублей. А елки повыше, до 3 метров, — 26 рублей. Сосны уже подороже — от 19 до 32 рублей. Есть сортовые деревья — ель колючая, голубая и сизая — продаются в кадках и стоят от 13 до 90 рублей, — рассказывает продавец Ирина.


Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска

Также в продаже есть рождественские венки ручной работы стоимостью от 22 рубля и украшения на елку — от 2,5 рубля.  


Самая дешевая елка - 15 рублей. Смотрим, что и почем продают на разных елочных базарах Минска

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Так в чем же отличие, кроме цены, между всеми точками? Как мы выяснили, самые низкие цены – на государственной точке, причем ассортимент там широкий. Самые высокие цены – в "Материке", но и елки там выглядят намного красивее. Получается, что основное различие – в поставщиках.

Работают елочные базары до 31 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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С 22 декабря в Минске работают елочные базары. Найти их можно во всех районах города. Realt съездил по некоторым адресам и посмотрел на различия в ассортименте. Также...
 
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