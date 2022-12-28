Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков под Минском, проданных на аукционах в 2022 году

Источник материала: realt.by

В 2022 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 15 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 5 из них — по незавершенному строительству и 2 – по пустующим домам. На торгах реализовано 176 участков на общую сумму 10 млн 397 тыс. рублей. Топ самых дорогих и самых дешевых участков - в материале Realt.

Всего на аукционы было выставлено 269 участков. На 66 - подано по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. По самой высокой цене был продан на аукционе 18 февраля участок № 3 на ул. Нижней в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета (новая коттеджная застройка на месте бывшего военного полигона).

За лот боролись 7 человек. Участок оснащен электричеством и газом и насчитывает 13,5 сотки. При стартовой цене 70 000 рублей лот продан за 266 000 рублей, или 103 341 доллар по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.





Топ-10 самых дорогих участков. Стоимость участков в долларах по отношению к белорусскому рублю указана по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукционов.





На аукционах были поставлены рекорды и по количеству заявителей на отдельные лоты. Самое большое количество заявок — 74 и 72 — было подано на участки на ул. Солнечной в д. Звенячи Горанского сельсовета.

Участки насчитывают по 10 соток, оснащены всеми коммуникациями и были выставлены на аукцион за 7 700 и 8 239 рублей. В ходе торгов цены на лоты поднялись до 261 831 рубля, или 101 721 доллар по курсу Нацбанка на день проведения аукциона, и до 254 691 рубля, или 98 947 долларов соответственно. Однако лот, реализованный на торгах за 254 691 рубль, победитель аукциона не оплатил. Как итог, участок не вошел в ТОП-10 самых дорогих. Второе место по популярности пришлось на участок в д. Жуковка Юзуфовского сельсовета. За земельный надел № 13 в этой деревне боролись 29 человек. На третьем месте – участок № 1 в д. Звенячи на ул. Солнечной Горанского сельсовета. На лот было подано 26 заявок.

Топ-10 самых дешевых участков.





Больше всего продал участков на торгах Хатежинский сельсовет — 21. Острошицко-городокский сельсовет реализовал на аукционах 15 участков, Папернянский – 14, Горанский и Юзуфовский сельсоветы – по 13 участков. *** Кстати, в 2021 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 12 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в Минском районе, в том числе 3 из них — по незавершенному строительству. Всего на торгах реализовано 195 участков на общую сумму 12 млн 937 тысяч рублей.

По самой высокой цене был продан на аукционе участок № 1 в д. Тарасово на ул. Тенистой. На него претендовали 10 челок. Участок был оценен в 75 000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 284 812 рублей, или 109 035 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.